IKONISK: Etter at Birgitte Tengs ble drept, gikk bildet av henne i bunad Norge rundt. Det var belastende for foreldrene hennes, fortalte deres bistandsadvokat forrige uke.

Venninner av Birgitte: − Et fint menneske

HAUGESUND TINGHUS (VG) Birgitte Tengs var en nysgjerrig, morsom, åpen og varm jente, fortalte hennes barndomsvenninner tirsdag.

Birgitte Tengs ble bare 17 år gammel.

Natt til 6. mai 1995 ble hun brutalt drept, seksuelt misbrukt og etterlatt knappe 400 meter hjemmefra.

Over 27 år senere er drapssaken fremdeles uløst. I disse dager møter Johny Vassbakk i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

52-åringen er tiltalt for drapet, men nekter straffskyld. Han hevder seg utsatt for et justismord.

Rettssaken skal etter planen vare i åtte uker.

Tirsdag vitnet tre av Birgitte Tengs’ venninner i retten. De var kalt inn av aktoratet for å redegjøre for 17-åringens bevegelser fredagskvelden hun ble drept.

Venninnene fikk også inngående spørsmål om Birgittes klesstil, både hva hun hadde på seg den aktuelle kvelden, men også hva slags klær hun likte å gå med.

– Hun elsket høst og store, varme høstgensere, forteller en av venninnene.

Helst gikk Birgitte i farger, lange skjørt og kjoler. Kvelden hun ble drept, hadde hun på seg en slik lang kjole med strømpebukse under.

Strømpebuksen spiller en nøkkelrolle i den pågående rettssaken. Politiet pågrep ham i fjor høst etter at de fikk treff på et DNA-funn på denne strømpebuksen som klaffet med Vassbakk.

1 / 2 PÅ MINNESTEDET: Steinen er plassert innimellom kratt og trær ved Gamle Sundsveg, der 17-åringen ble funnet seksuelt misbrukt og drept 6. mai 1995. OVER ÅSTEDET: Gamle Sundsveg ligger like ved barndomshjemmet til Birgitte Tengs på Karmøy. forrige neste fullskjerm PÅ MINNESTEDET: Steinen er plassert innimellom kratt og trær ved Gamle Sundsveg, der 17-åringen ble funnet seksuelt misbrukt og drept 6. mai 1995.

– Ikke redd for å gå alene

Birgitte ble sist observert i Kopervik sentrum like etter midnatt 5. mai 1995.

Politiet har regnet seg frem til at Birgitte kan ha tatt tre forskjellige ruter, alle på omtrent fire kilometer, fra Kopervik til åstedet på Gamle Sundveg.

– Hun var ikke redd for å gå hjem alene, sier en av hennes gamle barndomsvenninner i retten tirsdag.

Men hun var heller ikke fremmed for å haike. Tvert imot haiket Birgitte – og resten av Karmøy-ungdommen – mye på denne tiden.

– Det var egentlig transportmiddelet for å komme seg frem hvis ikke en kjæreste eller kompiser kunne kjøre, sier venninnen.

– Det var veldig vanlig.

Venninnene beskriver Birgitte som «nysgjerrig», «varm» og «morsom».

– Hun var litt rett frem, sier en av venninnene.

– Hun var ikke så opptatt av konvensjoner. Hun passet ikke inn alltid, men hun var veldig glad i å bli kjent med mennesker.

En annen beskriver henne som en veldig blid, glad jente.

– Et fint menneske, sier hun.

Birgitte var åpen, dyrekjær og snill, sier den tredje venninnen, som kjente henne godt.

Samtidig var hun tøff. Hun var mindre redd enn venninnen for å gå alene hjem på Gamle Sundsveg, den mørklagte grusveien der drapet skal ha skjedd, på kveldstid.

Info Dette er saken Dette er Tengs-saken: 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine, men han ble senere frikjent.

Derfor er den viktig: Siden fetteren ble frikjent, har saken vært uoppklart.

Dette er nytt: I fjor ble en Johny Vassbakk (52) pågrepet og siktet for drapet på Birgitte. Han nekter for å ha noe med det å gjøre. Det er denne mannen som nå er tiltalt for drapet, og må møte i retten. Vis mer

Kan ikke utelukke at hun gikk

Ingen vitner har observert Birgitte på noen av de tre rutene som skilte Kopervik fra åstedet – til tross for at det var flere som kjente henne som beveget seg på disse rutene i det aktuelle tidsrommet.

Politiets hovedhypotese på 1990-tallet ble derfor at hun ble kjørt i bil, forklarte Kripos-etterforskningsleder Dag Uppheim i retten mandag.

Kripos-gruppen for kalde saker, Cold Case, gjenopptok arbeidet med Tengs-saken i januar 2017 og har saumfart alle opplysninger i saken på nytt.

– Men vi finner ikke at vi kan trekke en sikker konklusjon ut ifra fraværet av opplysninger om at hun har gått, sa Uppheim.

1 / 2 PÅ FEST: Før hun forsvant, var Birgitte på fest på bedehuset Karmel i Avaldsnes. Herfra fikk hun haik den snaue milen sørover til Kopervik sentrum, der hun sist ble sett like etter midnatt 5. mai 1995. Bildet ble tatt i fjor sommer. GIKK HER: Birgitte ble observert av en rekke venner og kjente i gågaten i Kopervik sentrum kvelden 5. mai 1995. Hvor hun ble av, vet ikke politiet. Bildet er tatt i fjor sommer, like før pågripelsen av Johny Vassbakk. forrige neste fullskjerm PÅ FEST: Før hun forsvant, var Birgitte på fest på bedehuset Karmel i Avaldsnes. Herfra fikk hun haik den snaue milen sørover til Kopervik sentrum, der hun sist ble sett like etter midnatt 5. mai 1995. Bildet ble tatt i fjor sommer.

Beskrev ubehagelig haikeopplevelse

Under den første rettssuken måtte tiltalte Johny Vassbakk redegjøre for sitt eget forhold til haiking. Vassbakk har forklart at han på et tidspunkt fungerte som «privatsjåfør» for noen jenter på Karmøy, og at han ofte plukket opp ungjenter på kveldstid.

Over 2000 vitner er avhørt i drapsetterforskningen. Ingen av disse har oppgitt å ha sett Vassbakk eller bilen hans i Kopervik den aktuelle kvelden.

Forsvarer Stian Kristensen spurte venninnene om de hadde opplevd ubehagelige episoder relatert til haiking før. Det hadde de, fortalte den ene venninnen.

Hun kjente ikke Vassbakk på daværende tidspunkt, men beskriver en episode som omhandler en annen, fremmed mann.

– Han gikk bak i bagasjerommet og hentet et krabbeskall som han begynte å spise fra, Birgitte måtte holde det. Så kom det en hånd på låret hennes og ufine lyder. Han ville kjøre oss hjem, forteller hun.

Jentene ba sjåføren slippe dem av.

I SORG: Foreldrene til Birgitte Tengs, Karin og Torger, har over 27 år etter drapet på datteren fremdeles ikke fått fred.

– Følelsesladet

Forrige uke var Birgittes foreldre, Karin og Torger Tengs, til stede i rettssalen flere ganger. Denne uken følger faren med fra et annet rom i tinghuset, mens moren kommer og går etter hva hun orker, forteller en av deres bistandsadvokater, Erik Lea.

Han har representert foreldrene helt siden de mistet datteren.

– Hvordan er det å følge med i retten nå?

– De er jo over det verste. Men det er langdrygt for dem. Og de gruer seg selvfølgelig til de tingene som er litt mer nært Birgitte, sier Lea.

Foreldrene kjenner Birgittes venninner godt, forteller Lea, og var kjent med innholdet i vitnemålene deres fra før.

– Men det er klart det blir følelsesladet, sa advokaten før vitnemålene tirsdag.