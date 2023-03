I RETTEN: Ole Petter Drevland (t. v.) og Marius Ihlebæk forsvarer mannen som er siktet for drapet på Frogner i Oslo i april 2021.

Frogner-drapet: Forsvarerne ber om mindre enn 14 år fengsel

OSLO TINGHUS (VG) Drapet på tobarnsmoren Fevziye Kaya Sørebø (50) var ikke overlagt, mener 41-åringens forsvarere. De ber om at mannen får strafferabatt for å ha tilstått drapet.

– Handlingen bar helt klart preg av sinne, håpløshet og frustrasjon, sa Ole Petter Drevland under sin sluttprosedyre.

41-åringen er tiltalt for å ha skutt Sørebø ni ganger i hodet på åpen gate på Frogner i Oslo 28. april 2021.

Mannen har erkjent straffskyld både i tingretten og i politiavhør tidlig i etterforskningen.

Det store stridsspørsmålet i tingretten har derfor ikke vært hvorvidt mannen begikk drapet, men om han planla det.

Drevland ba retten ta hensyn til tilståelsen under straffutmålingen.

– Utgangspunktet for straffen bør ligge i underkant av 14 år, og så må han få strafferabatt på grunn av tilståelsen, sa Drevland til VG etter han var ferdig.

DREPT: Fevziye Kaya Sørebø (50) ble skutt ni ganger i hodet. Mannen som er tiltalt for drapet hadde barn på samme skole som tobarnsmoren.

Påtalemyndigheten mener drapet var overlagt, altså planlagt. Forsvarerne mener drapet skjedde i affekt, at 41-åringen tok avgjørelsen i gjerningsøyeblikket.

I retten fredag argumenterte forsvarer Ole Petter Drevland for at drapet måtte være veloverveid i gjerningsøyeblikket for at det skulle kvalifiseres for å være planlagt.

– Jeg mener det ikke foreligger et overlagt drap, sa Drevland.

Den eneste skjerpende omstendigheten, argumenterte Drevland, var antall skudd som ble avfyrt.

Info Dette er saken 28. april 2021 ble Fevziye Kaya Sørebø (50) skutt ni ganger i hodet på åpen gate på Frogner i Oslo.

En 41 år gammel familiefar er tiltalt for drapet. Han har erkjent straffskyld, både i avhør tidlig i etterforskningen og i retten.

Før drapet var Sørebø og den drapstiltalte i en pengekonflikt som hadde pågått over tid.

Konflikten var knyttet til flere byggeprosjekter, blant annet oppføringen av en luksusbolig på Oslo vest.

Den tiltalte tapte erstatningssaken Sørebø hadde mot ham, og saken skulle opp for lagmannsretten da Sørebø ble drept.

Sørebø og hennes avdøde ektemann etterlot seg to døtrene tenårene som begge var til stede da rettssaken mot tiltalte startet i mandag 6. mars. Vis mer

Aktor mener drapet skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter og med overlegg.

– Han har overveid å drepe, han har gjort forberedelser til å drepe, han har bestemt seg for å drepe, sa aktor Aud Kinsarvik Gravås torsdag.

Hun kalte drapet «en ren henrettelse» der mannen «målrettet oppsøkte avdøde».

Mannen selv har sagt at drapet skjedde i affekt, altså at det ikke var planlagt.

– Jeg klarer ikke beskrive det på noen måte. De bare rant over for meg, der og da. Det var som om det brant inni kroppen, svarte den tiltalte mannen forrige uke da aktor spurte hvorfor han skjøt.

I RETTEN: Aktor Aud Kinsarvik Gravås har vært flankert av hovedetterforsker Kristian Rosmo Eldegard under hele rettssaken.

Påtalemyndigheten har tidligere lagt frem en rekke meldinger fra blant annet mannens nærstående, som de mener underbygger at drapet var planlagt.

«Han sa han skulle ha tak i F. For å sette en kule i hodet hennes for det som skjer i livet hans», skrev den nærstående 11. april, 17 dager før drapet.

Den nærstående nektet å forklare seg om meldingene i retten, men sa . I politiavhør som ble opplest i retten forklarte vedkommende at hun aldri trodde 41-åringen var i stand til å begå drap, men fryktet han kunne komme til å skade seg selv.

TIL MINNE: Fevziye Kaya Sørebø (50) ble skutt og drept på åpen gate på Frogner, vest i Oslo.

Da drapet skjedde, hadde den drapstiltalte mannen og Sørebø hadde over lang tid vært i en pengekonflikt. Tobarnsmoren mente 41-åringen skyldte henne penger for flere byggeprosjekter.

Julen 2020 fikk Sørebø medhold i et sivilt søksmål retten. Mannen ble dømt til å betale henne nærmere 12 millioner kroner. Han anket.

Pengekonflikten har vært sentral i rettssaken mot 41-åringen.

