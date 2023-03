FIRE BARN: Sanna Sarromaa har fire barn, og er ikke fremmed for tanken om en femte.

Rekordlave fødselstall i Norge – firebarnsmoren Sanna har gått motsatt vei

Fødselstallene har ikke vært lavere siden Statistisk Sentralbyrå (SSB) begynte å føre statistikk i 1986. Likevel tror eksperten på en endring i fremtiden.

I 2022 ble det født 51.480 barn i Norge. Sammenlignet med året før er det en nedgang på 4580 barn. I tillegg er det rekordlav fruktbarhet i Norge.

Ifølge forsker Lars Dommermuth i SSB, utsetter flere å få barn til senere. Han tror også at lave fødselstall vil påvirke det norske samfunnet i fremtiden.

Sanna Sarromaa har gått motsatt vei av statistikken. Hun har fire barn, og drømte om å bli mamma fra hun var liten av.

Når VG presenterer tallene for henne blir hun trist. Samtidig ønsker hun at det å bli forelder får mer positiv oppmerksomhet i media.

– Heldigvis lever vi i et liberalt samfunn. Vi kan stort sett velge antall barn selv, i hvert fall de aller fleste. Og det er helt fantastisk. På den andre siden synes jeg det er trist. Man leser veldig mye om sutrehistorier om det å være foreldre. Hvor hardt og krevende det er. Jeg skulle ønske at flere gladhistorier kom frem, for folk hører bare om de negative sidene. Det kan påvirke folk til å ikke få barn.

Info Antall fødte barn de siste ti årene 2012: 60 255 2013: 58 995 2014: 59 084 2015: 59 058 2016: 58 890 2017: 56 633 2018: 55 120 2019: 54 495 2020: 52 979 2021: 56 060 2022: 51 480 Vis mer

Lettere og mindre slitsomt

Selv tror hun mange foreldre sliter seg selv ut med å delta på alt barna holder på med. Sarromaa gjør ikke det selv, og opplever at det gjør foreldrejobben lettere og mindre slitsomt.

– Mange av dagens foreldre synes nok at jeg lat, siden jeg gjør lite med barna utenfor huset. Jeg skal holde dem mette, varme og så skal de føle seg elsket. Alt av for eksempel treninger prioriterer jeg bort. Veldig mange av dagens foreldre ser på alt av treninger. Foreldreskapet er blitt veldig intenst, og det tror jeg gjør at folk kvier seg for å lage barn. De ser hvor oppslukende det er blitt.

Sarromaa har også en oppfordring til de som er usikre på om de skal få barn. Firebarnsmoren har opplevd flere gleder ved barn som hun ikke visste om.

– Man må tørre å hoppe litt inn i det ukjente. Det finnes utrolige mange gleder ved barn jeg ikke visste om. Noe av det morsomste er at barna gjerne har helt andre tankeganger og interesser enn deg. Mine barn utfordrer meg på mange områder, og det er noe av det morsomste.

Hun fortsetter:

– Jeg var naiv og trodde barna ville bli blåkopier av meg, slik er det altså ikke. Og godt er det!

Nedgang og corona

Forsker Dommermuth sier fødselstallene i 2021 er et unntak. I motsetning til mange andre land fikk Norge en økning i antall fødsler som følge av corona. Etter første nedstengning i mars 2020, så økte fødselstallene rundt ni måneder senere.

– Sammenligner du med i fjor er det viktig å påpeke at det var et unntak. Corona påvirket tallene i stor grad. Nå ser vi en nedgang. 2022 er et av en rekke år som får nedgang siden 2009. Spesielt førstefødsler har gått ned, mens andrefødsler har holdt seg stabil.

Undersøkelsene til SSB viser også at mange venter med å få barn.

– Flere utsetter å bli mor eller far for første gang. Hva som er årsaken til det er vanskelig å svare på, men det ser hvert fall ikke ut som det er utdanning som er avgjørende her. Vi har lagt merke til at det er enda viktigere å være i jobb.

Lavere fødselstall vil også påvirke det norske samfunnet.

– For hele samfunnet betyr dette at vi vil gå gjennom en endringsprosess med en aldrende befolkning, den blir bare sterkere. Vi får ikke like unge fødselskull. Spesielt i mindre sentrale strøk kan det ha store utslag. I små kommuner betyr lave fødselstall mye.

I tillegg til lavere fødselstall har fruktbarhetstallet fruktbarhetstalletSamlet fruktbarhetstall (SFT) er et mål på hvor mange barn kvinner i gjennomsnitt kommer til å få i løpet av livet, gitt at fruktbarhetsmønsteret forblir likt. Tallet brukes til å si noe om fruktbarhetstrenden i samfunnet. gått ned. Aldri før har tallet vært så lavt.

– Samlet fruktbarhetstall har gått ned, men på et tidspunkt vil det snu. Undersøkelser viser at de fleste ønsker to barn. Vanskelige økonomiske tider kan påvirke de unge, og gjør at de kanskje tenker seg om to ganger før de stifter familie. Det er urolige tider, men fortsatt tror jeg vi vil se et trendskifte til slutt.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger