UT PÅ TUR: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er skal til Karasjok torsdag. Allerede onsdag ettermiddag er han på plass i Lakselv.

Støre i løvens hule: Skal møte Sametinget etter Fosen-protester

LAKSELV (VG) Jonas Gahr Støre skal møte Sametinget etter en opprivende uke med demonstrasjoner i Oslo. Samtinget har to klare forventninger til statsministeren.

Statsminister Jonas Gahr Støre har funnet fram ullklærne og satt kursen mot Vest-Finnmark etter en opprivende politiske uke for regjeringen.

På torsdag vil Støre ha sitt første formelle møte med sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) - og tale til sametinget.

– Jeg ser veldig frem til å komme til Karasjok og å møte Sametinget, og å tale til dem. Jeg har jobbet mye med det jeg skal si der i morgen. Jeg kjenner på at dette er en viktig tale, sier Støre, til VG inne på Porsangermoen leir - første stoppested på Støres Vest-Finnmarksturne.

– Jeg er opptatt av at mitt budskap til Sametinget først og fremst handler om å forene.

ISKALDE GRADER: Temperaturen i Øst-Finnmark faller raskere enn Aps oppslutning siden valget. Ikledd ull og boblejakke får Støre omvisning på Porsangermoen leir.

Svekket tillit

Hans besøk skjer etter en uke protester mot regjerignens håndtering av Fosen-saken - som endte med at regjeringen beklaget til reindriftssamene på Fosen - og annerkjente at de blir utsatt for et menneskerettighetsbrudd.

Sametinget har vært samlet til et plenumsmøte siden mandag. Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) talte da til parlamentet - og fortalte at hun skulle møte Støre til samtaler torsdag.

Der vil Fosen-saken og demonstrasjonene bli et tema. Hun mener det er problematisk at ungdom må ta til gatene for å bli hørt.

– Dette viser at den tillitsfulle og gode dialogen som må være mellom oss og regjeringen har blitt svekket, og at vi nå gjennomfører en rekke resultatløse møter, sa Muotka til Sametinget.

Mutoka er lei av «dialogmøter», hvor man kun treffes for å slå fast at man er uenige. I forrige uke ble ikke engang sametinget og regjeringen enig om hvilket lokale de skulle møtes i - og saken endte på Støres bord.

– Statsrådene åpner møtene med å si at «vi kan ikke alltid bli enige», og avslutter med oppsummeringen «vi må være enige om å være uenige». Dette må vi få en endring på, sa hun.

FORVENTNINGER: Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) skal møte statsministeren - og har klare forventninger til ham.

Forventninger

Det er knyttet spenning til Støres budskap til Sametinget i samiske miljøer. Sametinget er nå samlet til en plenumssamling - hvor alle representantene er til stede.

Før Støres tale er det satt av tid til et møte mellom Støre og Muotka.

– Jeg forventer at statsministeren har et tydelig budskap om at det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen må avsluttes og at han vil sikre at slikt ikke kan skje igjen, sier Muotka til VG.

– Feil å underslå det

Støre forteller at demonstrasjonene - og møtet med dem - i forrige uke gjorde inntrykk på ham. Han møtte dem like etter regjeringen beklaget til reindriftssamene på Fosen.

– Som Høyesterett slår fast har samer en rett etter vår menneskerettlovgivning, til å utøve sin kultur. På den ene siden. Og på den andre siden at dette er et fylke som alle andre regioner i Norge som trenger mer kraft, sier han.

Støre sier at han «tar veldig på alvor» ansvaret om å bevare tradisjonell samisk kultur og næringer - som reindrift.

– Samtidig så er det også en tid for å si veldig direkte og åpent at Finnmark og resten av landet vårt, for å utvikle oss videre, for å nå våre klimamål, trenger mer fornybar kraft. Det vil være veldig feil å underslå det.

– Jeg mener vi må arbeide godt for å forene de to, slår han fast.

Vil ha bedre samarbeid

Da hun og Terje Aasland møtte pressen forrige torsdag etter møtet om Fosen-saken hvor regjeringen beklaget, lovet Aasland at han skulle bli flinkere til å plukke opp telefonen og snakke med Sametinget.

Muotka forventer at Støre vil gi dem en likelydende beskjed.

— Videre har jeg forventninger om at Støre har med seg et budskap om å styrke samarbeidet mellom regjeringsmedlemmene og oss, sier hun.

Støre skal også møte flere reindriftsaktører torsdag, før han møter Sametinget. Onsdag kveld deltar statsministeren på et arrangement i anledning kvinnedagen i Porsanger.