MYSTISK: Her ligger katten Narcissa og nyter det gode liv i Dyrebeskyttelsens hus ved Prestvannet.

Katten Narcissa ble funnet etter åtte år: − Vi aner ikke hvor hun har vært

Therese S. Rye i Dyrebeskyttelsen trodde ikke sine egne øyne da katten Narcissa ble funnet igjen. – Det er rareste jeg har opplevd, sier hun.

Katten kom inn til Dyrebeskyttelsen i 2015. Etter noen uker fikk hun sin første fosterfamilie på Skittenelv, men etter en tur til veterinæren gikk ikke alt etter planen.

– Hun hadde nettopp blitt kastrert og var veldig søvnig. Da hun kom tilbake til fosterhjemmet, så datt katteburet, gikk i stykker og døren gikk opp. Da rømte hun, forteller styreleder i Dyrebeskyttelsen Therese S. Rye.

Etter det var katten sporløst forsvunnet.

Dyrebeskyttelsen og fosterfamilien forsøkte å lete etter katten på alle mulige vis.

– Vi lette i flere uker etter katten. Vi satte opp plakater og fulgte etter sporene hennes langt opp i skogen, men vi fikk ikke inn noen tips og fant ingen tegn etter katten.

Til slutt konkluderte de med at katten var død, siden det var vinter og den nylig var operert. Ettersom katten nettopp hadde vært i narkose da den forsvant, var det stor sannsynlighet for at den hadde sovnet og frosset i hjel.

Men åtte år senere ble den utrolig nok funnet i god behold ute i Tønsvika.

ØNSKER SVAR: Therese S. Rye ønsker å finne ut hva katten har gjort på i alle disse årene.

Ble fanget i kattefelle

Det var helt tilfeldig at de fant igjen Narcissa. En stund tilbake hadde dyrebeskyttelsen satt ut kattefeller i Tønsvika, etter at det hadde forsvunnet flere katter i området.

For en uke siden havnet Narcissa i en av dem.

Siden Narcissa var ID-merket kunne Dyrebeskyttelsen være hundre prosent sikker på at det var samme katt.

– Det er helt fantastisk at hun dukket opp igjen og det viser hvor viktig ID-merking av dyr er. Vi hadde aldri visst at det var henne, om hun ikke var merket. Vi er veldig overrasket og glade, sier Rye.

Dyrebeskyttelsen er svært nysgjerrig på hvor hun har befunnet seg igjennom alle disse årene.

– Da vi først fikk henne i hus virket hun sint og freste til oss, men etter en stund oppdaget vi at hun var en kosete og rolig katt.

Dyrebeskyttelsen har funnet ut at katten liker seg best i høyden.

– Hun ble mye roligere da hun fikk klatre opp i høyden og ikke var på bakkenivå. Vi vet ikke hvorfor det er sånn, forteller Rye.

Hvor har Narcissa vært?

Styrelederen forteller at hun har aldri opplevd noe lignende tidligere.

– Vi har opplevd at en katt kunne komme tilbake etter ett og et halvt år, men aldri etter så lang tid.

Rye mener at det er usannsynlig at Narcissa kun har vært ute i alle disse årene.

– Siden hun ikke er i dårlig stand, så er det lite sannsynlig for at hun har vært ute i alle disse årene. Vi aner ikke hvor hun har vært. Det forsøker vi nå å finne svar på.

Dyrebeskyttelsen lurer derfor også på om det er noen ute i Tønsvika som savner katten sin.

– Narcissa er en svart katt med lang pels og gule øyner. Det er en mulighet for at noen har forvekslet Narcissa med deres katt, forteller Rye.

