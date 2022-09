Norges store strømskvis

Du har valgt bort grønn omstilling men beholdt rimelig strøm og uberørt natur. Du vil ha uberørt natur, og vi bygger derfor ikke ut flere vanndrag eller vindkraftverk. Du vil samtidig ha billig strøm, og har valgt bort grønn omstilling. Vi dropper derfor all politisk støtte til tiltak som vil kreve mye strøm, for eksempel å føre strøm fra land til olje- og gassplattformer. Da klarer ikke Norge å kutte nok klimagassutslipp til å innfri løftene vi har gitt både FN og EU. Hva vil skje da?

Du har valgt bort uberørt natur men beholder rimelig strøm og gjennomfører den grønne omstillingen.



Du vil gjennomføre et grønt skifte i samfunnet, uten at strømmen blir dyrere. For å få det til, må Norge produsere mye mer strøm for å sikre at det er mer enn nok strøm på markedet.



Vi kan komme et stykke på vei ved å bruke strømmen smartere og oppgradere vannkraftverkene. Det vil ikke være nok.



Vi må bygge ut vindkraftverk på land, eventuelt også nye vannkraftverk. Begge fører til inngrep i urørt natur. Hva vil skje med dyrelivet og samfunnet da?