EKSTREMVÆR: Hellefoss kraftverk har merket ekstremværet «Hans».

Ekstremværet «Hans» stopper produksjonen av «Hoffs opphøgde poteter»

Ikke på over hundre år har det regnet så mye på Østlandet. «Hans» herjinger rammer nå pommes frites-fans.

Kortversjonen Pommes frites-produsenten Hoff SA i Gjøvik har planlagt en full driftsstans lørdag 12. august på grunn av den forestående flommen forårsaket av ekstremværet «Hans».

Dette kan føre til at enkelte pommes frites-produkter blir utsolgt hvis flommen vedvarer.

Stengingen skyldes muligheten for strømbrudd og utilgjengelige veier på grunn av vannøkning.

Nedbørsmengdene under «Hans» er de største som noen gang er registrert for det berørte området på Østlandet. Vis mer

Hoff SA på Gjøvik har planlagt full driftsstopp lørdag ettermiddag fordi Mjøsa vil stige til 125,3 meter over havet som følge av flommen i området.

Dette er fabrikken som blant annet Hoffs pommes frites blir produsert.

Oppland Arbeiderblad som omtalte saken først.

– Vi planlegger en kontrollert stopp lørdag klokken 12.00. Slik prognosene er nå, så er håpet at vi kan komme i gang med produksjonen i løpet av noen dager, sier finansdirektør Ola Wedøe til VG fredag ettermiddag.

Han forteller at de følger situasjonen tett.

MER ENN POMMES: Hoff lager flere produkter med potet, som disse.

– Kan det bli tomt i butikkhyllene for pommes frites?

– Det kan være at enkelte produkttyper blir utsolgt om flommen vedvarer. Det er ikke det vi jobber etter nå, men det er en reell sannsynlighet, sier Wedøe.

Han forteller at stengingen kommer av at strømmen kan gå, og at veier blir utilgjengelige på grunn av vannet.

– Det kan komme vann inn i fabrikken. Hygieneforhold er vårt høyeste fokus, så vi åpner kun når det er sikkert, sier Wedøe.

Rekorder over ekstremnivå

– En underdrivelse å bruke ordet ekstremt, sier klimaforsker Hans Olav Hygen i en pressemelding fra Meteorologisk institutt.

Aldri før har det blitt målt så store nedbørsmengder over store deler av Østlandet som under ekstremværet «Hans», opplyses det.

– Noe de fleste av oss kun vil oppleve én gang, uttaler klimaforskeren.

EKSPERT 1: Klimaforsker Hans Olav Hygen.

Norge må tilbake til Storflommen i månedsskiftet august-september i 1938 for å se lignende nedbørmengder. Men området som ble rammet under «Hans» nå ser ut til å være større enn i 1938.

Meteorologisk institutt har målestasjoner som er over 125 år gamle – flere av disse stasjonene har satt nye rekorder.

Det er målingene fra 8.–10. august som fikk mest nedbør.

Nedenfor ser du de største nedbørmengdene som er målt over tre dager fra målingene startet.

SENSASJON: Nedbørmengdene som kom under «Hans» i de lilla områdene på kartet skjer forventet sjeldnere enn én gang hvert 100 år.

Info Stasjoner som har målinger over 100 år tilbake i tid Geilo målestasjon (fra 1895). Ny rekord under Hans: 111 mm. Forrige rekord: 107 mm i 1938.

Vang målestasjon Valdres (fra 1902). Ny rekord under Hans: 139 mm. Forrige rekord: 128 mm i 1938.

Maristova målestasjon (fra 1895) Ny rekord under Hans: 119 mm. Forrige rekord 114 mm i 1992

Beito målestasjon (fra 1895). Nedbør under Hans: 115 mm (nest største verdi). Rekord: 162 mm i 1938.

Tunhovd målestasjon (fra 1895). Nedbør under hans: 129 mm (nest største verdi). Rekorden: 155 mm i 1938.

Skjåk målestasjon (fra 1895). Nedbør under Hans: 77 mm (nest største verdi). Rekorden: 91 mm i 1938. Vis mer

Uvanlig stort område

At et så stort geografisk område blir berørt samtidig, er svært uvanlig, ifølge Ketil Isaksen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

– Det er normalt at det kommer mye nedbør på mindre områder, men «Hans» dekket et veldig stort område. Det er ekstremt uvanlig, uttaler han i pressemeldingen.

– Det har ført til veldig mye vann i de mange sideelvene som til slutt renner ut i noen få hovedelver. Derfor ser vi at flommene blir så store som de gjør nå.

EKSPERT 2: Klimaforsker Ketil Isaksen.

Klimaendringene spiller en rolle

At vi får hendelser med ekstremvær skyldes ikke nødvendigvis klimaendringene i seg selv, mener forskerne ved Meteorologisk institutt, men hvordan ekstremværet utvikler seg kan påvirkes av klimaendringene.

– Hendelsen vi har sett nå med så ekstreme mengder nedbør blir definitivt påvirket av klimaendringene. Klimaendringene er med på å forsterke og gjøre været mer ekstremt, sier Hans Olav Hygen.

I fremtiden blir det viktig å tilpasse hvordan vi bygger landet vårt, ifølge Hygen.

Dette blir vanligere:

større nedbørmengder

flom på steder som tidligere ikke har vært like berørt

fare for jord- og flomskred over større områder

– Alt dette er faktorer som spiller inn når vi skal planlegge hvordan vi skal bygge i Norge i fremtiden, avslutter Hygen.

