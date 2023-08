Her avgjøres Støres Melkøya-drøm

Velgerne i Gamvik og Lebesby kan avgjøre om Støre får nok kraft til å skru av gasskraftverket på Melkøya.

– Dette kom som et stort sjokk for oss. Dette er helt horrible planer for å si det mildt, og det ser ikke ut som regjeringen har tatt innover seg Fosen-saken. De bare durer på videre og kjører sitt eget løp, sier Ánde Niillas Utsi, som er leder i reinbeitedistrikt 9 på Nordkinnhalvøya i Finnmark.

Denne uken ble det kjent at Støre-regjeringen sier ja til planer om å elektrifisere Melkøya.

Det har skapt stor misnøye flere steder i Finnmark og internt i Senterpartiet.

Regjeringens budskap har vært at det skal bygges ut nok ny kraft til at man dekker de i overkant av 350 MW med strøm Melkøya vil kreve, så det ikke tar kraft fra folk og næringsliv i Finnmark. Det må hovedsakelig skje gjennom vindkraftverk, der det er søkt om fire store prosjekter.

Davvi vindkraftverk i Lebesby, 800 MW

Laksefjorden vindkraftverk i Lebesby, 750 MW

Digermulen vindkraftverk i Gamvik, 450 MW

Sandfjellet vindkraftverk i Gamvik, 450 MW.

Alle de fire prosjektene er i konflikt med reindriftsnæringen. Og de er kontroversielle lokalt:

Valgdrama i Lebesby

Davvi vindkraftverk og Laksefjorden vindkraftverk i Lebesby kommune er to av de største prosjektene i Finnmark.

Det betyr at de 1230 innbyggerne i Lebesby kommunes valg i høst kan bli svært avgjørende, skriver Klassekampen.

Arbeiderpartiet og Høyre i kommunen er for utbyggingsplanene. SV og Sp er mot Davvi vindkrafverk og skeptiske mot Laksefjorden. I forrige valg hadde de to ja-partiene et knapt flertall til sammen med 53 prosent av stemmene.

– Davvi er vi motstandere av. Generelt er vi ganske skeptisk til vindkraft på land. Vi tror ikke det er løsningen på verdens klimautfordring, sier Johnny Myhre, førstekandidat for Sp, til avisen.

Støre på besøk på Equinors anlegg på Melkøya i januar.

Ap-ordfører Sigurd Rafaelsen er derimot positiv.

– Hele samfunnet skal over i en omstilling, og det er ikke bare offshore-næringen. Da er man avhengig av mer fornybar energi, og en plass må den energien skapes, sier Rafaelsen til VG.

Han tror også det er mulig å få til gode løsninger med reindriftsnæringen.

– Målet vårt er å gi gode tjenester til innbyggerne, og skape og gode samfunn. Da må man se på mulighetene man har.

Kan redde drømmen

I Gamvik er det derimot per nå et politisk flertall for vindkraftprosjektene. Det kan alene være nok til å redde Støres Melkøya-plan.

Senterpartiets førstekandidat i Gamvik, Marius Nilsen, er positiv til utbyggingen, men vil vente på konsekvensutredningen før han sier endelig ja.

– Men får meg ser det ut som negative konsekvensene små i forhold til positive, sier han til VG.

Han er negativ til Melkøya-utbyggingen og krever makspris på strøm for å unngå at forbrukerne rammes av høye strømpriser.

– Det vil også være en del konflikter rundt reindrifta. Når det er varme sommerdager som det er nå trekker reinen mot høyere kaldvindsområder for å kjøle seg ned. Det er ikke akkurat der vindmøllene skal være, men i området. Det vil få konsekvenser for reindrifta, sier han.

GAMVIK-TOPP: Marius Nilsen er førstekandidat foran kommunevalget for Gamvik Sp.

– Håper de tenker seg godt om

Det er et av prosjektene i Gamvik kommune som er i konflikt med interessene til reinbeitedistriktet Utsi tilhører.

På Sandfjellet, er det planlagt et storstilt vindkraftverk med 100 turbiner. Sandfjellet er en rundt ti kilometer lang og fire kilometer bred fjellrygg, og er ligger i området for sommerbeite.

SIER NEI: Ánde Niillas Utsi, leder i reinbeitedistrikt 9 på Nordkinnhalvøya.

Utsi sier de vil gjøre det de kan for å hindre at det skjer.

– Vi vil prøve å mobilisere så mange som mulig, og jeg håper folket forøvrig ser galskapen i at mans kal rasere uberørt natur - ikke bare for folk som driver med reindrift, men for folk ellers også. Jeg håper at folk i Gamvik kommune og kommunestyret i Lebesby tenker seg godt om.

Han sier det ikke er mulig å komme med noen kompenserende tiltak som gjør dette mindre ille for reindriften.

– Det blir nok kroken på døra for mange. Det er reindrifta som blir taperen i det grønne skiftet. Det vil gjøre store beslag på viktige beiteområder for rein, og unnvikelsessonen er jo også kjempestor. Det er helt umulig å finne nye beiteområder - det er det eneste som hadde vært et avbøtende tiltak.