HAITEAMET: Tekniker Jan Hinriksson, forsker Otte Bjelland, forsker Keno Ferter og stipendiat Antonia Klöcker som ser etter brugdefinner i horisonten.

Hai i Nord-Norge: − Full seier

Det ene merket dukket opp ved Lofoten. Det andre driftet i Nordsjøen. Nå er to av tre merker tilbake i forskernes hender. Det er hai-teamet godt fornøyde med.

Det siste året har teamet med forskere fra Havforskningsinstituttet ventet i stor spenning på å få merkene de festet på tre brugder brugderBrugde er en bruskfiskart og eneste art i brugdefamilien. Den er verdens nest største fisk etter hvalhaien. i Lofoten i fjor sommer tilbake.

– Det å ha to merker i hendene her helt utrolig for vår del, sier forsker Keno Ferter.

Merkene inneholder data som gir forskerne oversikt over hvor haiene har svømt det siste året.

I dag finnes det veldig lite forskning på brugde.

Her til lands har den så å si ikke blitt forsket på, men det er noe mer forskning på haiarten i Storbritannia og Irland.

– Merkene vi satt i fjor er første gang brugde blir merket. Det har aldri blitt gjort før.

For haiarten er dette derfor banebrytende data, ifølge Ferter.

KONSENTRERTE: Forskerne Keno Ferter og Otte Bjelland fra et rykk for å jakte brugde i juni.

Nå er to av tre merker med massevis av data tilbake hos forskerne.

Gjennom året har forskerne tenkt mye på merkene de satt.

– Det har vært nesten som å ha en klump i magen hele året. Har vi satt merket på rett sted? Holder ankeret? Er alt i orden? Det får du ikke svar på før 365 dager etterpå, sier forsker i hai-teamet Otte Bjelland

Helt ulike turer

Det siste merket forskerne festet, er mest sannsynlig fortapt.

– Men det går greit, det må vi regne med. For vår del er det å ha to merker tilbake en full seier.

Det første merket avslørte at brugden har nokså like mønstre som mange nordmenn har på vinteren.

– Vi kan se basert på data fra merket vi nå har fått tilbake, at den ene brugden har vært på sydentur i vinter!

PLANKTON: Frykter du å bli middagen til verdens nest største fisk? Heldigvis kan du slappe av. Brugden spiser nemlig dyreplankton.

Det kan imidlertid se ut til at den andre brugden ikke slo følge med den første.

– Det nyeste merket vi nå har fått, viser at haien har svømt i kaldere vann. De to haiene har altså helt forskjellig atferd.

Fra vennlig til illsint

Frem til nå i sommer har forskerne konsentrert seg mest om brugde, som også blir kalt «den vennlige kjempen».

Til helgen flyttes fokus, og Ferter og Bjelland skal dra en ny tur nordover for å jakte håbrann.

– Håbrann blir kalt «hvithaiens fetter». I atferd er den langt mer aggressiv enn brugden er, sier Ferter.

Info Håbrann Latinsk navn: Lamna nasus

Andre navn: Makrellhai, Blue dog

Familie: Håbrannfamilien (Lamnidae)

Maks størrelse: 3 meter og 150–200 kg

Leveområde: I Nord-Atlanteren og Middelhavet på 200–700 meters dyp

Føde: Makrell og sild

Særtrekk: Konisk snute og torpedoformet kropp Vis mer

I tillegg er prosessen med å merke håbrann helt forskjellig sammenlignet med merkingen av brugde.

– For å merke håbrann er man nødt til å fange den. Og den kan bli ganske sint når den blir fanget.

– Så det blir en spennende helg, avslutter Ferter.

