I RETTEN: Politiadvokat og aktor Martin Hauger i samtale med Øystein Storrvik, som er forsvareren til Laila Mjeldheim.

Tiltalt: Laila Mjeldheim ble varslet rett etter vold mot vitne

OSLO TINGRETT (VG) Han mottok 30.000 kroner fra Laila Mjeldheim fire dager før et overfall på hennes eks-ansatt. 40 minutter etter overfallet varslet han henne.

Kortversjonen Laila Mjeldheim, tidligere eier av Det norske kartselskapet, er blant tre personer tiltalt i Oslo tingrett for grov motarbeidelse av rettsvesenet.

Saken handler om overfallet på Bjørn Ivar Nordstrøm, en tidligere ansatt i Kartselskapet, i august 2017, som skulle vitne mot henne i en rettssak.

En mann tiltalt for å være et mellomledd mottok 30.000 kroner fra Mjeldheim fire dager før overfallet, og varslet henne mindre enn en time etter hendelsen.

Alle de tre tiltalte nekter for å ha organisert et voldsplott. Vis mer

– Ingenting har vært forsøkt hemmeligholdt, sier mannen i tiltaleboksen i Oslo tingrett.

VG har tidligere omtalt ham som en miljøarbeider fra Østlandet.

Nå står han tiltalt for grov motarbeidelse av rettsvesenet. Påtalemyndigheten mener han var leddet mellom Laila Mjeldheim, tidligere eier av salgsbedriften Det norske kartselskapet, og en straffedømt Oslo-mann.

5. august 2017 slo Oslo-mannen til Bjørn Ivar Nordstrøm, en av hennes eks-ansatte og ba ham «holde seg unna Laila».

Uken etter overfallet skulle Nordstrøm vitne mot Mjeldheim og hennes bedrift, Det norske kartselskapet, i en arbeidsrettssak.

Nordstrøm hadde også varslet søksmål mot Kartselskapet som følge av manglende utbetaling av lønn og feriepenger.

TILTALT: Laila Mjeldheim avbildet i en annen rettssak, hvor hun i 2021 var tiltalt for bedrageri på rundt 56 millioner kroner gjennom sin nå konkursnedlagte bedrift Det norske kartselskapet.

Telefonkontakt

Mandag forklarte Laila Mjeldheim at hun først fikk vite om volden mot Nordstrøm gjennom sin advokat på et uklart tidspunkt i etterkant av hendelsen.

– Jeg har ingenting å fortelle om hendelsesforløpet den dagen, sa Mjeldheim i retten mandag om 5. august 2017 da Nordstrøm ble slått ned.

– Har du bedt noen gjøre noe overfor Nordstrøm? spurte aktor.

– Nei, aldri, svarte Mjeldheim.

Tirsdag forklarte miljøarbeideren, som mottok 30.000 kroner av Mjeldheim fire dager før volden, at han varslet henne mindre enn én time etter hendelsen.

OFFERET: Slik så Bjørn Ivar Nordstrøm ut umiddelbart etter voldshendelsen 5. august 2017.

Overfallet skjedde noen minutter over klokken 19 lørdag 5. august 2017.

Miljøarbeideren la på røret etter å ha snakket med gjerningsmannen 19:09, vipset ham 2000 kroner klokken 19:13 og snakket i åtte-ni minutter med Mjeldheim klokken 19:47.

– Jeg vet at jeg ringte Laila og informerte om at en person jeg kjenner hadde bedt ham la Laila være i fred, forklarer miljøarbeideren.

– Mjeldheim sa ingenting om denne samtalen i sin forklaring, hvordan reagerte hun? spør aktor Martin Hauger.

– Faktisk så husker jeg ikke reaksjonen hennes. Beklager, svarer miljøarbeideren.

KONKURS: I dette bygget på Ryen i Oslo holdt Kartselskapet til før Mjeldheim ble tiltalt og dømt for bedrageri i 2021. I 2020 slo hun selskapet konkurs.

– Irritert

Alle de tre tiltalte nekter for å ha organisert et voldsplott mot Nordstrøm.

Den straffedømte Oslo-mannen, som utførte volden, hevder han gjorde det helt på eget initiativ etter å ha plukket opp miljøarbeiderens frustrasjon over at en rekke personer gjorde livet surt for Mjeldheim. Nordstrøm var da blant disse.

Miljøarbeideren fremstilles som en støttespiller for voldsmannen, som har rusbakgrunn.

Miljøarbeideren sier volden kom som en overraskelse på han.

– Jeg ble irritert på han fordi han ha sa han hadde utøvd vold, forklarer han i retten, men det var «fint» at han hadde bedt Nordstrøm «holde seg unna»

– Jeg sa til han: «Faen, du kan ikke slå folk.»

TRIO: Advokat Morten Furuholmen representerer mannen VG omtaler som «miljøarbeideren» og som påtalemyndigheten mener har en rolle som mellommann i anslaget mot Mjeldheims eks-ansatte. Her i prat med advokat Sverre Sjøvold.

Pengeoverføringer

Miljøarbeideren startet sin forklaring for retten med å hevde at han ikke hadde holdt noe skjult. I løpet av rettsdagen kom det likevel frem at han i tidligere avhør med politiet hadde holdt tilbake informasjon om både kontakt med gjerningsmannen og Mjeldheim.

– Jeg var redd for å sette [voldstiltalt Oslo-mann] i en vanskelig situasjon. Jeg følte vel på en måte at jeg måtte beskytte han, men jeg ba ham gå i avhør, sier han i retten.

Aktor boret også i to sentrale pengeoverføringer:

Miljøarbeideren mottok 30.000 kroner fra Mjeldheim 2. august 2017, fire dager før overfallet.

Miljøarbeideren vipset 2000 kroner til gjerningsmannen minutter etter overfallet på Nordstrøm.

– Dømmer ikke mennesker

Ifølge miljøarbeiderens forklaring, var de 30.000 kronene penger Mjeldheim insisterte på at han skulle få som betaling for ha en rolle som «rådgiver».

Dette gjaldt blant annet «trygging» i en kaotisk situasjon rundt henne og Kartselskapet grunnet med konflikter og angivelig netthets fra tidligere ansatte.

Videre var de 2000 kronene han vipset til gjerningsmannen minutter etter overfallet kun én av mange pengeoverføringer hvor miljøarbeideren hjalp ham.

At han både skal ha mislikt det han hadde gjort og ikke hatt noe med det å gjøre, sto ikke i veien for å gi ham penger umiddelbart etterpå.

– Jeg dømmer ikke mennesker. Om du trenger hjelp, så hjelper jeg, forklarer han.