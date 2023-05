RETTENS VEI: Harald Bakkeby Moe gikk til rettssystemet for å få fast jobb i Tromsøysund Sokn. Han vant – men kan likevel bli stående uten jobb.

Gikk rettens vei for å få fast jobb i kirka: − Nå får jeg sparken

TROMSØ (VG) En bitter arbeidskonflikt i Ishavskatedralen har kostet kirka millioner av kroner. Til tross for full seier i rettsvesenet for musiker Harald Bakkeby Moe, kan han nå bli sagt opp og miste drømmejobben.

Kortversjonen Ishavskatedralen i Tromsø har vært åsted for en langvarig arbeidskonflikt mellom musikere og menighetsrådet.

12 Musikere har krevd fast ansettelse, noe som førte til en rettssak som de vant i både tingretten og lagmannsretten.

Harald Bakkeby Moe, en av musikerne, fikk fast 63 % stilling, men kirken har startet en oppsigelsesprosess og lagt ned konsertkonseptet han var en del av.

Tromsø-politiker og tidligere menighetsrådsleder Kristoffer Kanestrøm mener saken har ført til et stort omdømmetap for kirka. Vis mer

– I denne saken finnes det ingen vinnere. Det er kun trasig. For alle parter.

Det sier Oddgeir Stenersen til VG. Han er egentlig pensjonert, men har blitt engasjert av menighetsrådet som daglig leder for å håndtere saken som har havnet hos alle rettsinstansene i Norge - helt opp til høyesterett.

Ishavskatedralen – en av landets mest ikoniske kirker – har vært slagmarken til en opprivende arbeidskonflikt som har kostet Den norske kirke millioner i tap.

Det hele startet som en kjempesuksess. En konsertrekke med navnet «Midnattskonsertene» som trakk inn million-inntekter årlig for menighetsrådet.

TRIST SAK: Oddgeir Stenersen er daglig leder i Tromsøysund menighetsråd. Han synes konflikten er en lei sak.

Hver kveld i Tromsø ble det over flere år spilt minst én konsert i Ishavskatedralen, med en besetning av musikere på frilanskontrakter. Både for passasjerer på Hurtigruten, men også åpne konserter for byens befolkning, gjorde konsertene populære og innbringende.

Men konflikt mellom musikerne og menighetsrådet, forsuret gradvis stemningen.

I 2013 anklaget en kantor i kirken musikerne for «kartellvirksomhet». I en epost VG har sett, anklages musikerne for ulovlig prissamarbeid som kantoren mente kunne føre til fengselsstraff. Bakgrunnen var at musikerne forsøkte å organisere seg, og diskuterte honorarer seg i mellom.

Musikerne krevde fast ansettelse, men ble avvist. De endte opp med å gå rettens vei i 2021. Og de vant. Først i tingretten, deretter i lagmannsretten.

Konflikten har vært dekket tett av både iTromsø og Nordlys.

De gjennomførte en såkalt pilot-sak. Det vil si at heller enn at alle tolv gikk til sak, gikk én av dem til sak, for å få testet saken for rettsvesenet.

Musikeren var Harald Bakkeby Moe, som nå har fått en 63 fast prosent stilling i menigheten.

Han er sanger, og har jobbet musiker i kirka i over 20 år.

– For meg har dette vært en drømmejobb. Jeg har likt selve jobben veldig godt, til tross for all konflikten.

Og konflikten har kostet kirka dyrt. Allerede har Tromsøysund Sokn hatt 4,2 millioner kroner i egne advokatutgifter. I tillegg må de betale ytterligere 1 million kroner for Moes saksomkostninger og oppreisningserstatnig.

Oppsigelsesprosess

Kirken har nå startet en oppsigelsesprosess. De har nemlig besluttet å legge ned hele konsertkonseptet.

– Midnattkonsertene er lagt død. Det er ikke økonomi i det, slår Oddgeir Stenersen fast.

Dermed er prosessen igang med nedbemanning.

– Dette er en farse. Vi burde vært tilbake på jobb. Istedenfor så får jeg nå sparken. Nå har de begynt en formalia-prosess, men jeg venter bare på å få beskjed om at jeg skal sies opp, sier Moe.

Stenersen avviser at de forsøker å komme seg rundt rettens dom - men mener de ikke har økonomi til å fortsette konsertene.

– Ingen er lykkelig over denne situasjonen man har havnet i. Men menighetsrådet har ikke mulighet til å bruke penger tatt inn i offer på å betale musikere.

Menighetsrådet mener det er for dyrt å skulle ha musikerne ansatt i 63-prosentstillinger for å gjennomføre konsertene på kveldstid.

Moe hevder på sin side at det ennå er mulig å gjenopplive konsertene med om lag to og en halv million i overskudd for kirken årlig. Det avviser menighetsrådet, som har fått forelagt budsjettforslaget til Moe.

– Hva vil du si til dem som måtte mene at dere fremstår som en hensynsløs arbeidsgiver?

– Vi vil ikke være en hensynsløs arbeidsgiver. Jeg tror heller ikke det er oppfatningen blant de andre som jobber her. Men for oss er dette et økonomisk spørsmål, og vi har ikke råd til å fortsette med konsertene med de kostnadene retten pålegger oss.

Trakk seg i protest

Kristoffer Kanestrøm er et kjent ansikt i Tromsø. Han har i en årrekke vært en profilert Frp-politiker.

Siden 2019 var han leder for menighetsrådet. Han håpet å klare å løse konflikten med musikerne. Men han klarte ikke få med seg resten av menighetsrådet, hevder han.

EKS-KIRKEBOSS: Kristoffer Kanestrøm var leder av menighetsrådet, men trakk seg på grunn av den betente arbeidskonflikten.

– Jeg mente vi hadde alle muligheter til å komme til enighet med musikerne. Men jeg hadde ikke resten av rådet med meg. De mente at de hadde en så god sak at det bare var å gå rett til rettsvesenet. Se hvordan det gikk.

Når han ikke opplevde å ha nødvendig tillit i resten av styret, tok han konsekvensene av det og trakk seg. Han har likevel tenkt mye på saken.

– Man burde vel kunne forvente en viss raushet fra kirka. Som i alle andre sammenhenger snakker om nestekjærlighet og raushet. Men så skal man selv opptre så steinhardt som arbeidsgiver.

– Jeg tenker at denne saken har ført til et stort omdømmetap. Ikke bare for menighetsrådet, men for hele kirka.

Stenersen i Menighetsrådet sier at han er enig i at saken ideelt sett skulle vært løst utenfor rettsvesenet, men minner om at det er musikerne som har valgt å gå til retten.

Og til Kanestrøms påstand om omdømmetap svarer han:

– Vi driver ikke omdømmeundersøkelser. Kirken er ikke som sikkerhetskontrollen, hvor du trykker på en knapp om du er fornøyd eller misfornøyd. Men kanskje vi skulle prøvd det? spør han retorisk.

VANT, MEN TAPTE: Harald Bakkeby Moe vant i rettsvesenet for å få en fast jobb, men står nå i en oppsigelsesprosess.

Jesus, din søte forening og smake

Moe bærer ennå et håp om at konsertserien kan starte opp igjen.

Hvis ikke må han innstille seg på å finne en annen jobb for å dekke opp for tapet av inntekt. Han sier at det ikke er så mange jobber for utøvende musikere i Tromsø, og at enkelte av musikerne har sett seg nødt til å flytte fra byen for å finne jobb.

Hva som skjer med de øvrige musikerne, er ennå uklart. De er gjennom advokater i dialog med menighetsrådet. Et punkt om pensjonskostnader er også anket til høyesterett, og skal behandles der til høsten.

Selv ønsker Moe å komme seg tilbake i Ishavskatedralen med de andre musikerne, på jobb.

– Hvilken sang likte du best å synge?

– Jeg setter mest pris på at det var rom for så stor variasjon, med ulike stiler og sjangre. Hvis jeg skal peke på en, så er det kanskje en gammel folketone fra vestlandet, på en salmetekst «Jesus, din søte forening og smake»

– Er du kristen selv?

– Ikke så veldig. Jeg har vært litt av og på. Jeg vet ikke helt hva jeg tror på, men jeg opplever at det er rom for både tro og vil i Den norske kirke.

