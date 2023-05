Helga Pedersen mener grunnlaget for et tillitsfullt og godt samarbeid med sentrale miljøer i Arbeiderpartiet ikke er til stede.

Helga Pedersen: Ikke grunnlag for tillitsfullt samarbeid

Dette var grunnen til at hun likevel ikke ville stille som kandidat som partisekretær i Ap, understreket hun på NRKs Politisk kvarter tirsdag.

Hun ville ikke utdype hvem hun siktet til med «sentrale miljøer».

– Jeg ønsker ikke være mer presis på det. Det er en helhetsvurdering som ligger til grunn, sa Pedersen.

Endelig beslutning

Søndag ble det kjent at hun trakk sitt kandidatur, og at en telefonsamtale fra partileder Jonas Gahr Støre bidro til beslutningen.

Hun sier hun har opplevd massiv pågang og fått meldinger fra Ap-folk over hele landet. Hun vurderte at hun hadde mulighet til å vinne en kampvotering mot Kjersti Stenseng.

– Men det kommer en hverdag etter landsmøtet også da partisekretæren er nødt til å samarbeide med alle deler av partiet. Det grunnlaget var ikke til stede, sa hun.

Hun avviste kontant at det er en mulighet for at hun ombestemmer seg.

– Det toget har gått. Jeg kommer ikke til å stille som kandidat.

Mange opplever ikke rom for diskusjon

Pedersen ville heller ikke kommentere utspillene som har kommet fra flere Ap-veteraner som har kritisert Støres telefonsamtale til Pedersen. På spørsmål om Støre er den rette til å lede Arbeiderpartiet, svarte hun:

– Det er virkelig ikke opp til meg å avgjøre. Det er ikke en diskusjon nå, og det er uansett ikke noe som tilligger meg å ha meninger om.

Pedersen sier det avgjørende for Arbeiderpartiet nå, er å diskutere hva som kreves av politiske og organisatoriske grep for å komme ut av situasjonen partiet er i. Hun beskriver et gap mellom beskrivelser som kommer fra partiet sentralt og den samtalen som foregår på grunnplanet.

– Jeg tror det er mange som opplever at det ikke er rom for å ta de diskusjonene. Det er en forutsetning for å komme oss ut av det hakket vi er i nå, sa hun.