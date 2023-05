Helga Pedersen i 1. mai-tale: − Vi må erkjenne at partiet er i krise

Tana-ordfører Helga Pedersen (Ap) brukte sin 1. mai-tale til å gjøre det klart at hun mener avstanden mellom folk flest og partiet sentralt har blitt for stor.

Det er kun noen dager siden det ble kjent at Tana-ordfører Helga Pedersen ikke stiller som kandidat til å bli partisekretær. Denne mandagen, på arbeidernes internasjonale kampdag, tok hun til talerstolen for å ta et oppgjør med eget parti.

– Vi erkjenner at vi er et parti i krise. Vi må møte befolkningen med ydmykhet og respekt, og lytte til det folk prøver å si til oss gjennom meningsmålingene, sier hun.

Hun utdyper:

– Arbeiderpartiet er i en veldig vanskelig situasjon, med en rekke målinger under 20-tallet og helt ned til 15 prosent. Det vil ikke gå over av seg selv. Vi kan ikke vente på at velgerne skal forandre seg; at det én dag plutselig skal gå opp et stort lys for folk og at de strømmer tilbake til partiet. Det er Arbeiderpartiet som må forandre seg. Det er tid for selvransakelse.

Folkeparti

Hun maner til kontakt med partiets medlemmer, slik at de kan komme med innspill til hva som fungerer og ikke. En kortere avstand mellom folk flest og partiledelsen.

– Det er en forutsetning for at vi skal være et folkeparti, for at vi kan være representative og utvikle politikk som Norge trenger, sier hun til VG i forkant av talen mandag ettermiddag.

Så presiserer hun at det nok er flere og sammensatte grunner til at det Arbeiderpartiet gjør det dårlig på meningsmålingene. VGs måling fra april viste at langt flere velgere vil stemme på Ap lokalt enn nasjonalt. Mens Ap får 23,1 lokalt, får de et svakt resultat på 18,6 nasjonalt.

– Hvorfor går det galt i Arbeiderpartiet?

– I Ap er det sånn at politikkutvikling og organisasjonsutvikling henger veldig tett sammen. Vi må bygge organisasjonen videre. Vi trenger å korte ned avstanden mellom folk her ute og partiet sentralt, sier hun.

Unge voksne og minoriteter

Tana-ordføreren peker på en del som mangler:

– Det er noen som er underrepresentert i politikken. Det gjelder unge voksne. Mellom AUF og voksenpartiet, mangler vi folk. Det er en av tingene vi må jobbe med. Det gjelder også å få inn minoriteter.

Og hennes rolle fremover, nå som hun ikke er kandidat til å bli partisekretær:

– Når partiet er i regjering, må vi lokalt også være både sparringparter og et korrektiv, sier hun.