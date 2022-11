ILLUSTRASJONSFOTO: To menn møtte i dag i Oslo tingrett, tiltalt for å ha arrangert grottefesten i Oslo i august 2020.

«Grottefesten»: Erkjenner å ha gjort bunkeren klar for fest

OSLO TINGRETT (VG) I august 2020 ble den mye omtalte «grottefesten» arrangert i Oslo. I dag startet første dag av rettssaken, hvor to unge menn er tiltalt på flere punkter.

Tirsdag morgen møtte mennene i Oslo tingrett, tiltalt for å ha arrangert den ulovlige grottefesten på St. Hanshaugen.

Mennene er blant annet tiltalt for brudd på Brann- og eksplosjonsvernloven. Påtalemyndigheten omtaler bruddene på denne loven som graverende.

I tillegg er mennene tiltalt for tre andre lovbrudd, deriblant for å ha «forårsaket forgiftning som medførte allmenn fare for liv og helse».

I retten sier begge de tiltalte at de delvis erkjenner straffskyld for brudd på Brann- og eksplosjonsvernloven.

De erkjenner imidlertid ikke straffskyld for «uaktsomt å ha forårsaket forgiftning som medførte allmenn fare for liv eller helse» og for «uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse».

De erkjenner straffskyld for «uberettiget å ha skaffet seg adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke var fritt tilgjengelig, eller som uberettiget forble på et slikt sted».

Selv om de erkjenner straffskyld på dette punktet, sier aktor Daniel Sollie at det er et spørsmål om de siktede har medvirket til minst hundre personer også tok seg inn på et sted som ikke er fritt tilgjengelig.

– Det subjektive er om man har gjort det med viten og vilje, sier aktor.

De fornærmede i saken deltok på festen.

– De husker lite eller ingenting fra hendelsen på grunn av forgiftningen. Den ene fornærmede lå åtte dager i respirator, sier aktor Daniel Sollie i retten, og legger til at begge de fornærmede ble hjerneskadet etter hendelsen.

– De er bedre, men har fortsatt kognitive svekkelser, sier aktor.

Videre forteller han at det var en fest hvor mange brukte rusmidler, men at påtalemyndigheten ikke er ute etter å avdekke disse forholdene i denne saken.

To alvorlig skadet

To festdeltagere ble hjerneskadet etter å ha pustet inn dieseleksos som kom fra et dieselaggregat på grottefesten.

I tiltalen står det at minst tre personer mistet bevisstheten som følge av karbonmonoksidforgiftning, og at totalt 54 personer som var til stede oppsøkte legevakten i etterkant.

Ifølge tiltalen var minst 100 personer innom festen, hvor eneste rømningsvei var en luke på om lag 96 ganger 105 centimeter. Denne befant seg én meter over bakken, hvor det var laget en trapp av plastpaller, skriver påtalemyndigheten.

2020: Et dieselaggregat skal ha vært årsasken til at en rekke personer ble kullosforgiftet.

– Er lei seg

Marit Lomundal Sæther er forsvarer for en av de to tiltalte. Dagen før rettssaken sa hun til NTB at hennes klient ikke erkjenner straffskyld for forgiftning.

– Han reddet flere ut av bunkeren da han ble klar over situasjonen. Han er lei seg for at andre som deltok på festen har blitt skadd, sa Sæther til NTB.

Når det gjelder de rent faktiske og praktiske forholdene som er beskrevet rundt selve arrangementet, poengterer forsvareren at det «i all hovedsak er det subjektive» knyttet til skyldspørsmålet som bestrides.

Den andre tiltalte erkjenner heller ikke straffskyld for å ha forårsaket forgiftning, fortalte forsvarer Ida Andenæs til NTB dagen før rettssaken.

– Han vil komme nærmere inn på de andre forholdene i tiltalen når saken kommer for retten, sa hun til NTB.

ST. HANSHAUGEN: Inngangen til grotten, som minst 100 personer skal ha vært innom en kveld i 2020.

