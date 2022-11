OPPGITT: Melkebonde Edmund Ludvigsen (62) på Hinnøya.

Fikk sjokkregning for strømmen: − Spurte om det var noe kokkelimonke

Gårdbrukeren skjønte ingenting da han fikk strømregning på 14.600 kroner for oktober: – Jeg tror de har bondefanget meg, sier Edmund Ludvigsen.

62-åringen som har 140 dyr i fjøset sør for Harstad, inngikk for et års tid siden avtalen «Agrol Aktiv» hos Fjordkraft. Lenge var han såre fornøyd.

– Det fungerte bra. De var rimelige på strømmen, sier Ludvigsen til VG.

Men for oktober ble bonden fakturert over 7500 kroner i «sikringsresultat» for strøm til hus og driftsbygninger. Da skjønte han lite.

– Da spotprisen stupte ned til 23 øre, fikk vi en kjemperegning. De kalte det sikrings-et-eller-annet, men jeg forstår det ikke og det er forklart så vanskelig.

– Inngikk du en strømavtale du ikke forsto?

– Jeg spurte selgeren flere ganger om det var noe kokkelimonke, for jeg har vært ute en vinterdag før. Men han sa ingenting om det, den fjotten.

– Har du forsøkt å lese deg opp?

– Du og jeg er sikkert oppegående karer. Jeg har lest det flere ganger, men man må være ekspert på strøm for å forstå det her, sier melkebonden i Troms.

SATSET: Melkebonden har investert millioner i nytt fjøs.

«Agrol Aktiv» formidles gjennom landbrukets fordelsprogram og er en aktiv forvaltningsavtale som kombinerer prissikringer med spotpris.

Fjordkraft kaller det en forvaltningsavtale med en grad av forutsigbarhet som gir jevnere priskurve gjennom året og har som mål å unngå de høye pristoppene.

Fjordkraft beklager

19. september fremholdt Fjordkraft at bedriftskunder med forvaltningsavtaler hadde spart over 750 millioner sammenlignet med spotpris.

Så falt spotprisen brått og uventet i oktober.

– Det har dessverre ført til at prissikringene på forvaltningsavtalen «Agrol Aktiv» har vært høyere enn spotprisen denne måneden, skriver Fjordkraft til kundene.

«Agrol Aktiv»-kundene måtte altså betale mer enn spotprisen.

– Dette beklager Fjordkraft på det sterkeste, skriver selskapet.

BONDE: Edmund Ludvigsen med gårdshunden.

På bruket Jørstad i bygda Klatran høyt over Sørvika på Hinnøya bor Edmund Ludvigsen med kone og datter.

Maskiner trekker strøm

62-åringen investerte i 2017 åtte millioner i nytt fjøs. Han økte melkekvoten fra 100 til 340 tonn og leide og dyrket opp mye jord. I dag har han 40–50 melkekyr.

– Fjøset holder bare 10–11 grader, men jeg har melkerobot og stor kompressor og mikser som blander fôret og masse lys som trekker mye strøm.

Ludvigsens strømregning for oktober var 14.538 kroner, medregnet nettleie. Av dette var sikringsresultatet 7. 553 kroner.

Han sier regningen normalt har vært halvparten eller lavere.

– Hva skjer om strømregningen blir like høy for november?

– Da sliter vi. Vi får fem kroner literen for melka uansett hva strømmen koster. Det er ikke så fett i landbruket i dag, men det er jo dyrtid og elendighet overalt.

– Alt er ufattelig dyrt

Ludvigsen synes ikke om å sende norsk vannkraft til EU. Han mener politikerne må komme på banen og har lite til overs for koryfeer som priser markedet.

– Kraftfôr og alt annet er blitt ufattelig dyrt, sier melkebonden.

Ludvigsen har 40–50 melkekyr. Her er en liten kalv kommet til verden. Temperaturen i fjøset er bare 10–11 grader. Fôrmikseren er blant maskinene som trekker strøm.

Ludvigsen sier at han i flere dager har ringt og sendt mail til Fjordkraft.

Selskapet skriver på hjemmesiden at ventetiden er lang på kundesenteret, for mange ønsker å snakke med dem om fakturaen for oktober.

Kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft Jeanne Tjomsland opplyser til VG at svært få «Agrol Aktiv»-kunder har fått flerdoblet regning for oktober.

– Det er bare en problemstilling i Midt- og Nord-Norge, sier Tjomsland.

Gevinst – før oktober

Hun opplyser at «Agrol Aktiv»-kunder inntil oktober i snitt per måned i år har hatt et fradrag på 21 øre per kWh før moms i forhold til spotprisen – altså en gevinst.

– Avtalen har vært meget god over lang tid. Dessverre ble det ikke slik i oktober, men ingen kan slå markedet hver eneste måned, sier Fjordkraft-direktøren.

SVARER: Jeanne Tjomsland er kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft.

Hun sier det er for tidlig å si hva regningen kan bli for november.

– «Agrol Aktiv» har vært en gunstig i et kraftmarked med ekstremt høye priser. Også medregnet oktober har kundene gått i pluss, sammenlignet med spotpris.

Tjomsland forklarer at et uforutsett og dramatisk fall i engrosmarkedet for strøm førte til at spotprisen ble lavere enn de forhåndsinnkjøpte finansielle sikringene.

– Da kom sikringene som et tillegg på oktoberregningen og ikke, som tidligere, som gevinst. Men fortsatt er «Agrol Aktiv» helt klart en god avtale for landbruket.

Ett års oppsigelse

Edmund Ludvigsens tilfelle er ingen sak for Forbrukerrådet.

– Dette faller nok utenfor vårt mandat, da saken gjelder næringsdrivende, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet Øyvind H. Kaldestad.

Melkebonden i Klatran kan komme ut av avtalen, men oppsigelsestiden er 12 måneder. Han vet det vil koste ham noen kroner.

– Jeg har arbeidet 4000 timer i året de siste årene og har aldri fred. Det er jeg rimelig lei av. Ikke blir det mer på kontoen heller.

PS!

Slik forklarer kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft Jeanne Tjomsland avtalen «Agrol Aktiv»:

«Dette en porteføljeforvaltningsavtale for næringskunder/bønder som forvaltes aktivt av krafthandlere, der noe av volumet handles på forhånd og prissikres i det finansielle kraftmarkedet og noe av volumet følger spotmarkedet.

Utgangspunktet er at kunden blir avregnet ut fra spotprisene i sitt prisområde. Og så kommer resultatet av prissikringene for den delen av volumet som er forhåndskjøpt og sikret, som et fradrag eller som et tillegg på regningen.»