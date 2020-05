NY LOV: Ketil Kjenseth tror det vil bli flertall for alle lovendringer. Foto: HELGE MIKALSEN

Venstre-utbryter Kjenseth tror KrF taper alt i dag

Venstres utbryter Ketil Kjenseth er sikker på at KrF kommer til å tape alle avstemningene om ny bioteknologilov som begynner klokken 15 i Stortinget tirsdag.

– Jeg føler meg temmelig sikker på at det blir flertall for alle lovendringer. Det inkluderer også bestemmelsen om å gi assistert befruktning til enslige, som nok er der det er jevnest, sier Kjenseth.

Venstres stortingsrepresentant fra Oppland fikk betydelig oppmerksomhet tirsdag morgen, da han varslet om at han kom til å bryte med de tre regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstres politiske avtale fra Granavolden.

Utbrytere på begge sider

Så lenge Frp satt i regjering, sto også Siv Jensens parti på dette grunnlaget. Men etter at de gikk ut, har de dannet flertall med Ap og SV.

Men et flertall er ikke et flertall før det er stemt over i Stortinget. Og der har usikkerheten økt de siste dagene, ettersom det har vært utbrytere på begge sider.

Tirsdag morgen var imidlertid Kjenseth ikke alene om å tro på at KrF kommer til å tape alt.

Frp har også representanter som støtter regjeringspartiene, blant disse Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde.

LETTET: Ketil Kjenseth mener enkeltrepresentantenes samvittighet blir satt på prøve. Foto: HELGE MIKALSEN

Har ikke fintelt stemmene

VG har snakket med kilder som står disse utbryterne i Frp nær. Der er også vurderingen at det ligger an til flertall for alle forslagene til endringer i bioteknologiloven. Det eneste det er knyttet litt usikkerhet til, er forslaget om assistert befruktning for enslige, men selv der ligger det an til at endringsforslaget blir vedtatt, fremholdes det overfor VG.

Kjenseth understreker overfor VG at han ikke har fintelt stemmene i Stortinget.

– Jeg tok ikke en beslutning basert på taktikk og konsekvenser, men fulgte min samvittighet. Det er historisk sus over dagens debatt og avstemning. Vi har diskutert bioteknologilov i 20 år, og det har vært få endringer tross store medisinske endringer.

– Du føler deg fri i dag, fordi du har forlatt kompromisset med KrF?

– Ja, jeg føler meg fri. KrF endret spillet da de forlangte at alle 169 måtte møte i Stortinget for å stemme. Det betyr at enkeltrepresentantenes samvittighet blir satt på prøve. Det er reelt flertall på Stortinget for å endre loven på denne måten. Det er samvittighetsspørsmål for begge sider. For meg er det en lettelse å kunne stemme for at Stortingets vilje blir en realitet, sier Kjenseth.

Har ikke gitt opp

KrFs Tore Storehaug har ikke gitt opp seieren.

– Jeg tror fortsatt vi kan få flertall mot flere av lovendringene. Jeg er fortsatt håpefull. Nå skal vi ha en skikkelig debatt. Jeg har stor tro på argumentene våre, sier han.

Dette skal de stemme over

Her er noen av endringene i bioteknologiloven som Frp, Ap og SV er enige om:

Eggdonasjon skal bli tillatt

Assistert befruktning skal bli tillatt for enslige

Tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet.

Den 1. juli skal det åpnes for utvidet lagring av befruktede egg og lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag.

Nedfryst sæd fra avdøde skal bli tillatt å bruke i assistert befruktning dersom dette er i tråd med avdødes ønske.

De tre partiene inngikk det såkalte Bioteknologiforliket 2020 i april. Tirsdag skal Stortinget behandle saken. De tre partiene har sammen flertall på Stortinget.

KrF kjemper mot forslagene. I regjeringsplattformen fikk KrF vetorett i bioteknologispørsmål og satte en stopper for eggdonasjon, som regjeringen egentlig hadde vedtatt å åpne opp for.

TILTAK: Det er installert pleksiglass i stortingssalen for å ivareta smittevernet under tirsdagens votering. Foto: Terje Bringedal

Uenigheter innad i partiene

Den uavhengige representanten Ulf Leirstein sier til VG at han vil stemme sammen med Frp og at han forholder seg til partiets program under voteringen i dag.

Det betyr at han vil stemme for alle punktene i bioteknologi-forliket mellom Ap, SV og Frp unntatt ett:

– Det er kun ett punkt i det som skal stemmes over i dag som ikke er omtalt i programmet og det er assistert befruktning for enslige. Derfor vil jeg vurdere å stemme etter egen samvittighet her, fortsetter han.

Går imot egen regjering

I en tekstmelding til Dagbladet bekrefter Høyre-representant Kristian Tonning Riise at han vil stemme mot egen regjering under dagens votering.

Ifølge Klassekampen er Tor André Johnsen (Frp) usikker. Han sier at han har hatt kvaler med spørsmål om assistert befruktning til enslige, grunnet hensynet til barna. Han sier nå at han antageligvis vil følge Frps gruppe og stemme ja til forslagene.

Sps Åslaug Sem-Jacobsen skal stemme etter egen overbevisning, opplyser hun. Til Klassekampen sier hun at hun kommer til å støtte eggdonasjon.

Publisert: 26.05.20 kl. 11:04 Oppdatert: 26.05.20 kl. 11:14

