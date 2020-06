KRITISK: Venstre-leder Trine Skei Grande er bekymret for at Norges Bank tar for lett på det politiske Norges enstemmige syn på skatteparadiser. Foto: Trond Solberg

Skei Grande angriper Norges Bank etter Tangen-ansettelsen

Ansettelsen av mangemilliardær og hedgefondforvalter Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet må føre til at Norges Banks kommer med en kraftig intensivering av sitt eget arbeid for å bli kvitt skatteparadiser, mener Venstres leder Trine Skei Grande.

Lederen av regjeringspartiet, som nå er blitt stortingsrepresentant, er mildt sagt ikke imponert over sentralbanksjef Øystein Olsens uttalelser om skatteparadiser da han la frem ansettelsesavtalen med Tangen torsdag.

– Ikke bra signal

– Når vi politikere har delegert å ansette sjef for Oljefondet til Norges Bank, så kommer ikke jeg til å ha noen mening om selve ansettelsen. Men jeg forventer egentlig at Norges Bank, når de ansetter noen som har brukt skatteparadis, intensiverer arbeidet sitt med å bekjempe det. Vi må jo sørge for å ha gode skatteavtaler med andre land framover, så jeg synes ikke det er et bra signal. Da bør de skjerpe seg på det, sier Grande i dette intervjuet med VG.

Øystein Olsen uttalte blant annet følgende om skatteparadiser på pressekonferansen:

«Det er helt klart sider ved skatteparadiser som definitivt politiske myndigheter og Norges Bank og jeg spesielt synes er svært uheldige. Det bør definitivt jobbes for å få mer åpenhet og få harmonisert skatteregler på tvers av land. Slik at man ikke kan misbruke slike jurisdiksjoner til skatteunndragelser og skjuling av midler. Det er vanskelig å unngå å være investert i det som kalles skatteparadiser rundt omkring i verden. Vi kan forhåpentligvis bidra litt i riktig retning, men hovedproblemet knyttet til skatteparadiser må myndighetene løse», sa Olsen om Oljefondets rolle.

Uttalelsene ble slaktet samme dag av flere som følger bankens etikk-arbeid tett.

Trine Skei Grande er redd for at det hun mener er en svært positiv utvikling kan stoppe opp.

– Dette var på et område der Siv Jensen gjorde en veldig bra jobb som finansminister, med å skaffe flere skatteavtaler med forskjellige land for å hindre bruken av skatteparadis, sier hun.

Milliarder i skatteparadis

Nicolai Tangen har i årevis hatt organisert investeringsfondene sine i AKO-systemet i ulike skatteparadis. Hvert år forsvinner milliarder av kroner i mange av verdens økonomier inn i skatteparadiser, der det er lett å unngå beskatning. Norge har som offisiell politikk å jobbe mot hemmelighold og unndragelser av skatt.

AKO-fondene, der Tangen framover skal eie 43 prosent, skal fortsatt være registrert på skatteparadiset Caymanøyene.

– På pressekonferansen kom det fram at Norges Bank har godtatt at Nicolai Tangen beholder store deler av sin formue i skatteparadiser også mens han skal være sjef for Oljefondet. Hva tenker du om det?

– Det synes jeg at de gjerne kan svare på til offentligheten, om hvordan de har tenkt å jobbe med det framover. Jeg skal ikke inn i vurderingen hans, om hvorfor dette var det mest praktiske, som han sa, men da vi må vi jo sørge for at det blir praktisk å ha fondene sine i ikke-skatteparadiser. Jeg vil gjerne at man finner ut hva som er upraktisk med ikke å ha pengene i skatteparadiser. Jeg mener vi bør sørge for å ha flest mulig skatteavtaler, og at jeg mener at Norges Bank også har et ansvar for å følge opp det politiske presset som har vært på dette feltet.

Mer aktiv holdning

– Hvordan vurderer du Øystein Olsens omtale av skatteparadiser på pressekonferansen onsdag, som mange har kritisert?

– Jeg synes at Norges Bank bør ha en mer aktiv holdning til skatteparadiser enn det vi hørte på pressekonferansen. Jeg forventer at også de ser på dette som noe som vi ønsker å bli kvitt, sier Grande.

– Men er det et bidrag fra Norges Bank til å bli kvitt skatteparadiser å ansette en sjef for oljefondet som vel ikke har gått foran som et godt eksempel i så måte?

– Jeg retter nå skytset mot sentralbanken, fordi vi politikere har delegert dette ansvaret til sentralbanken nettopp for ikke å gjøre ansettelsen politisk. Derfor er det først og fremst Norges Bank jeg mener det er grunn til å rette kritikk mot. Og når dem da gjorde det dem gjorde på pressekonferansen, så forventer jeg at de gjør grep som vil følge opp det som har vært et klart politisk ønske i Norge, nemlig å bli kvitt skatteparadisene, fra samtlige politiske partier, sier Grande.

– De politiske rammene både for Norges Bank og Oljefondet legges av Stortinget. Hvis man ikke er fornøyd med hvordan disse to institusjonene stiller seg til skatteparadiser, hva kommer dere politikerne på Stortinget da til å gjøre?

Annen agenda

– Da vi må ta nye initiativer. Vi kan ikke sitte og se på at sentralbanken ikke bryr seg om noe det er lagt ned så mye jobb med i alt fra SV til Frp, og som har vært så høyt på dagsorden for Norge internasjonalt. Da kan ikke sentralbanksjefen, eller sentralbanken, plutselig ha en annen agenda, sier Grande.

– Var det det sentralbanken etter din mening demonstrerte under pressekonferansen, at de har en annen agenda?

– Det får vi se på. De må få en sjanse. Jeg forventer at de kommer med et initiativ på dette området om hvordan vi skal bli kvitt skatteparadiser, som henger sammen med det politiske initiativet som har vært på samme område.

VG har forelagt dette intervjuet for Norges Bank. Øystein Olsen gir følgende svar til kritikken i en epost:

«Det viktigste vi gjør som investor er å stille tydelige forventninger til selskapene, også om skatt og åpenhet. Norges Bank Investment Management utarbeidet et eget forventningsdokument og skatt og åpenhet i 2017, og det er dette dokumentet vi tar utgangspunkt i når vi er i dialog med enkeltselskaper.

Det er myndighetene som må spille hovedrollen i kampen mot skatteparadiser, men jeg kan forsikre at Norges Bank og fondet fremover vil spille en minst like aktiv og tydelig rolle som det vi har gjort hittil i vårt eierskapsarbeid og forventninger til selskapene».

