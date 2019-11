Familien til Frode Berg: – Vi er veldig lettet

Datteren til Frode Berg har fredag kveld snakket med faren sin på telefon. – Emosjonelt for meg å høre stemmen etter to år, sier hun til VG.

Samtidig som spiondømte Frode Berg ble overlevert til norske myndigheter i Litauen har familien hans ventet i spenning i Oslo.

– Vi er overlykkelige og glade nå, sier datteren Christina Berg til VG.

Berg har sittet fengslet i Moskva siden desember 2017, og ble i april i år dømt til 14 års fengsel for spionasje.

I løpet av denne perioden anslår familien at de har snakket med ham i til sammen fem timer.

– Det har blitt sagt at han skulle komme ut «snart», men vi har ikke visst hva snart betyr, sier kona Anita Berg.

Derfor har familien vært i beredskap.

– Vi har hatt livet på vent. Vi har ikke kunne planlegge noe. Vi har ikke vært på noen ferier. Vi har ikke visst når ting kom til å skje og vi vil være her når det skjer, sier hun.

Det er så langt uklart akkurat når den spiondømte nordmannen kommer tilbake til Norge, men det er all grunn til å tro at det vil skje i løpet av kort tid.

– Vi er bare glade nå for at det går mot en slutt, sier Anita Berg til VG.

Fredag kveld forteller datteren Christina at hun har hatt en kort samtale med faren.

– Han er sliten, men har det etter forholdene bra. Han hørtes sterk og klar ut, men ble emosjonelt for meg å høre stemmen etter to år, sier hun til VG.

Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, sier fredag kveld til VG at nordmannen er inne til legeundersøkelse.

– Jeg har snakket med ham nå i kveld og han er sliten, men ved godt mot. Han er overveldet over den støtte han har fått og er takknemlig til alle som har støttet han, ikke minst fra folk i Finnmark. Han trenger ro og fred, men forstår at mange er interessert i saken og han vil uttale seg nærmere til norsk presse når han kommer til hektene.

Broren fikk nyheten på TV

– Jeg er glad for at han har sluppet fri, sier Frode Bergs bror Kjell Jørgen Berg til VG.

Han forteller at han fikk vite om brorens løslatelse på TV.

– Jeg har bare sett det på TV og fått informasjon derfra, sier Kjell Jørgen Berg.

Han har ikke fått informasjon fra norske myndigheter om at utvekslingen var på gang.

– Jeg har ikke fått noen annen informasjon enn det jeg har fått gjennom mediene. Jeg har fulgt med hele tiden. Spesielt i dag. Jeg skjønte at noe var i gjøre.

Kjell Jørgen sier at han har savnet broren sin mens han var borte, men mistet ikke troen på at han skulle slippe fri fra russisk fangenskap.

– Jeg har håpet hele tiden at han ville komme tilbake, sier han.

Erna Solberg: – En fri mann

Utenriksdepartementet bekreftet tidligere fredag at Frode Berg er utlevert til norske myndigheter i Litauen.

– Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri, sier statsminister Erna Solberg.

– Tiden i fengsel har vært en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi er glade for at han nå kan gjenforenes med sin familie. Vi har arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem helt fra han ble arrestert, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

Sjef for Etterretningstjenesten Morten Haga Lunde sier til NTB at det er svært gledelig at Frode Berg og hans familie nå kan gjenforenes. Bergs russiske forsvarer Ilya Novikov skriver på Twitter at nordmannen er fri og på vei hjem.

– Glad for ham og hans familie. Mange takk til alle som har hjulpet til.

Litauens utenriksminister Linas Linkevičius sier til Baltic News at han er glad for at de kunne hjelpe til med utvekslingen av Frode Berg.

– Vi er selvfølgelig først og fremst glad for at vi fikk ut våre statsborgere. Men vi er også glad for å sette et godt eksempel på vårt samarbeid med Norge. Vi bryr oss ikke bare om våre egne interesser, men også interessene til våre allierte, sier han.

VENTER: Datteren Christina og kona Anita var svært glade for at Frode Berg nå er på vei hjem da VG møtte dem fredag ettermiddag. Foto: Ola Vatn, VG

