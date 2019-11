VURDERER SELV: Guri Melby er stortingsrepresentant i utdanningskomitéen og mamma til to gutter under skolealder. Hun har begynt å tenke på når de bør få egen smarttelefon. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Venstre-Guri: Nei til å nekte barn under 13 smarttelefon

Småbarnsmor og Venstre-topp Guri Melby mener det er feil å nekte barn under 13 år smarttelefon. Hun har en annen tilnærming enn ministrene Nikolai Astrup og Kjell Ingolf Ropstad, som begge sier nei til smarttelefoner for barn i barneskolealder.

– Jeg skjønner at dette er noe mange foreldre kjenner på, det gjør jeg også. Som far kan Astrup sette disse reglene, men jeg vil ikke mene så mye om hvordan andre foreldre skal oppdra barna sine, sier Melby til VG.

Liberale Melby, som sitter i Stortingets utdanningskomité, ser også positive sider ved barnas bruk av de mest moderne mobiltelefonene.

– For eksempel er det jo ikke entydig negativt at barn bruker ulike plattformer for sosial kontakt med hverandre. Vi må ha tillit til at foreldre gjør gode valg. Men det viktige her er å gi barna hjelp og veiledning dersom de skal få en telefon, utdyper Melby.

BRUKES MYE: Politikere bruker selv mye tid på smarttelefonen. Her er det Guri Melby og Venstre-leder Trine Skei Grande som kommuniserer på ulikt vis under Venstres siste landsmøte. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Mobilavtale i klassen

Bakgrunnen er pappa og IT-minister Nikolai Astrups utspill tirsdag der han tar til orde for mer restriktive foreldre mot barns bruk av smarttelefoner.

Overfor VG utdyper Astrup sitt syn. Han legger ikke skjul på at også han som pappa er utsatt for et press for at barna skal få smarttelefon.

– Ja, absolutt. Men foreløpig holder vi stand. Så får vi se hvor lenge vi klarer det. Men jo flere som holder igjen, desto lettere er det å stå imot selv. Vi har en avtale i klassen om å si nei til smarttelefon,som de fleste forholder seg til, forteller Nikolai Astrup til VG.

– Frem til barna er 13 år?

– Nei, foreløpig for ett år av gangen. Jeg kan ikke se noen grunn til at små barn trenger smarttelefon. Det koster også mye penger, svarer Astrup.

Kjøreregler I 2018 kom det nye personvernregler i Norge (personopplysningsloven). Lovendringen betyr at de fleste sosiale medier nå har en 13-årsgrense som vilkår for å opprette en profil.

Sosiale medier, apper og spill har også egne aldersanbefalinger som gjelder innholdet eller hvem tjenesten er egnet for.

Mange barn bruker sosiale medier som har en høyere aldersgrense enn det de selv har.

Hvis barn utgir seg for å være eldre enn de er, må de være forberedt på at andre kan oppfatte dem som eldre og behandle dem som det. Dette er det viktig at du som voksen formidler.

13-årsgrensen på sosiale medier er satt for å beskytte barns personopplysninger. Det betyr at før barn fyller 13 år, må de ha foreldrenes godkjenning for å kunne opprette en profil og dele personopplysninger.

Det er altså ikke ulovlig å opprette en konto på sosiale medier før fylte 13 år så lenge foreldrene har samtykket.

Det er tjenesteleverandørens ansvar å sørge for en løsning slik at du som forelder kan gi et samtykke. (Kilde: Medietilsynet)

DIGITALISERT STATSRÅD: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) fotografert sammen med direktør i Eriksson, Jenny K Lindqvist, under en pressekonferanse om 5G-teknologi i Telias lokaler i Nydalen i Oslo tidligere i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Plutselig avbryter han samtalen med VG i sin egen smarttelefon - ettersom det er mobilforbud hos skoletannlegen der Astrup sitter og venter på eget barn.

– Det er et bra tegn, smiler IT-ministeren etter tannlegetimen.

– Jeg leste i Aftenposten junior at 13-åringer bruker fire timer hver dag på Snap. I tillegg bruker mange flerfoldige timer på spill hver eneste dag. Det er en negativ utvikling.

Forbilde-ansvar

- Vil du som skuespiller Ane Dahl Torp ha et forbud mot sosiale medier for barn under 13?

– Aldersgrensen er allerede på 13 år. Derfor er det viktig at foreldre følger disse. Her gjelder det å bevisstgjøre foreldre til å følge de retningslinjene som gjelder, svarer Astrup som er mot et forbud blant annet fordi det vil være vanskelig å håndheve.

– Det er et foreldreansvar å sette grenser for barnas mobil- og skjermbruk, enten de benytter smarttelefon eller ikke.

Han er likevel urolig for utviklingen.

– Jeg hører stadig om barn i 7-8-årsalderen som spiller Fortnite – selv om det er langt under anbefalt aldersgrense. Fortnite er et voldsspill. Appen Tik Tok brukes for eksempel til å rangere medelever basert på utseende, helt ned i 11-årsalderen. Dette er bekymringsfullt, advarer Astrup.

– Har ikke foreldre også et forbildeansvar ut fra egen bruk av smarttelefon og sosiale medier?

– Foreldre kan gå foran med et godt eksempel, ja. For mye bruk av sosiale medier og smarttelefoner går utover all annen aktivitet også for voksne, medgir Astrup.

GRENSESETTER: - Vi må ikke være redde for å si nei til barna, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Frode Hansen, VG

Ropstad: - Sett grenser

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er enig med Astrup. Han oppfordrer foreldre til å bli tøffere grensesettere.

– Jeg er enig i at barn på barneskolen ikke trenger smarttelefon. Vi må ikke være redde for å si nei til barna. Sosiale medier skaper press og stress blant barn og unge, og er en sentral del av det konkurranse- og prestasjonssamfunnet som vi ikke ønsker. Du kan være en god forelder og samtidig sette grenser. Det er faktisk en viktig del av å være mamma og pappa, sier Ropstad.

Han mener at denne diskusjonen må foreldre tåle. Som barnas forbrukerminister er han opptatt av at vi må gjøre barn og unges digitale hverdag så trygg som mulig.

– Er foreldre i noen tilfeller dårlige forbilder som brukere av smarttelefon og sosiale medier?

– Vi snakker mye om barn og unges digitale kompetanse. Det er viktig at de lærer å bruke nett og sosiale medier, men en viktig del av den sosiale kompetansen er også å kunne sette grenser og legge vekk mobilen. Der har vi voksne også noe å lære, vedgår Ropstad.

Han sier han selv prøver å legge vekk telefonen når han er sammen med familien.

– Det er vanskelig. Men hvordan skal vi lære barna våre å være til stedet og se og lytte til hverandre, dersom vi selv stirrer inn i en skjerm? spør barne og familieministeren.

– Er det ikke vanskelig å være bevisst grensesetter mot barn når foreldre selv «lever» på smarttelefonen?

– Ja, vanskelig, men viktig. Jeg tror pauser fra telefonen er godt for barn og foreldre, sier Ropstad og legger til:

– Jeg er opptatt av barnas digitale trygghet, og jeg er bekymret for en digital avhengighet. Vi snakker mye om barn og unges digitale kompetanse. Det er viktig at de lærer å bruke nett og sosiale medier, men en viktig del av den sosiale kompetansen er også å kunne sette grenser og legge vekk mobilen. Der har vi voksne også noe å lære. Når barn kommer hjem fra skolen spør vi ofte hvordan de har hatt det på skolen, men vi spør aldri hvordan de har hatt det på nettet.

Publisert: 19.11.19 kl. 10:53 Oppdatert: 19.11.19 kl. 11:05

