Brann i gjenvinningsanlegg med helsefarlig materiale

Lageret som brenner i Fitjar, inneholder blant annet det kreftfremkallende materialet eternitt, som brukes til vegg- og takplater.

Synne Eggum Myrvang

NTB

Oppdatert nå nettopp







— Nå driver vi med etterslokking og forsøker å få oversikt og kontroll, sier vaktleder Svein Nesse i brannvesenet i Sør-vest.

– Vi må selvsagt vri og vende på alt slik at vi er helt sikre på at det blir slokket. Vi prøver å få mer redskap nå. Men vi kjenner ikke til skadeomfang ennå, sier Nesse til VG like før klokken 08.00. Selskapet som eier anlegget bidrar blant annet med gravemaskin.

Lageret som brenner, inneholder blant annet det kreftfremkallende materialet eternitt, som brukes til vegg- og takplater. Politiet fikk melding om brannen klokken 06.30. De frykter helseskadelig røyk og nedfall, men tilføyer at vindretningen for øyeblikket er gunstig.

Operasjonsleder Steinar Knudsen i Sørvest politidistrikt forteller at det ikke er beboere i nærheten, og at røyken stiger rett opp, så evakuering har ikke vært nødvendig. To ansatte på vei til jobb ble imidlertid stoppet.

– Det er varmgang i eternitten, så dette kan ta litt tid, sier Knudsen til NTB.

Gjenvinningsanlegget ligger i Svartasmoget i Fitjar kommune. Det var åpne flammer i den ene siden av bygget og ulming i den andre enden av bygget, forteller Knudsen til VG rundt 07.30.

Når VG snakker med daglig leder Ole Johannes Støle i anleggseier SIM (Sunnhordaland interkommunale miljøverk) klokken 07.50 er det kun røyk og ikke åpne flammer. Støle er på stedet:

— Da vi gikk fra jobb klokken fire i går var alt helt fint. Da førstemann kom på jobb til morgenen i dag, sto det flammer fra bygget, sier Støle til VG.

Han forteller at det de har i deponiet, hovedsakelig eternitt, blåsesand fra industrien og en del lettere forurensede masser, skal normalt ikke ta fyr.

– Trolig er det innpakningen av materialene eller noe som er kastet feil som er brennbart og har ført til dette, sier han.

Publisert: 08.11.19 kl. 07:37 Oppdatert: 08.11.19 kl. 08:12