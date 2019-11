SELLERIROT: Bakt sellerirot er en av ingrediensene i den veganske hovedretten på julebordet i Oslo rådhus. Bildet viser bakt sellerirot med brie og granateplekjerner. Foto: Sara Johannessen, VG

Vegansk julebord i Oslo rådhus - svineribbe må bestilles på forhånd

Bakt selleri, fennikel crudités og stekt portobellosopp utgjør den veganske hovedretten på julebordet for ansatte i Oslo rådhus. Men menyen er ikke ribbet for svin.

De som vil ha en mer tradisjonell juletallerken med ribbe, pølse og medister, må imidlertid bestille på forhånd, går det frem av invitasjonen til det tradisjonsrike julebordet.

«Hvis du ikke opplyser om matvalg, får du et vegansk måltid,» heter det i invitasjonen.

Oslo følger dermed etter Universitetet i Bergen, der julebordmenyen for de ansatte skapte noe oppstyr, da det viste seg at menyen var hel-vegansk.

Menyen Forrett - vegansk: Rødbettartar, reddik crudite, frisse salat, ramslø og sennep.

Hovedrett 1 - vegansk: Bakt selleri, fennikel crudités, selleripuré, stekt portobellosopp og kapersvinaigrette.

Hovedrett 2 - Ribbe, medisterkaker, pølse, rødkål, svisker, julesaus, mandelpoteter, rørte tyttebær og sennep.

Hovedrett 3 - Kveite, potetpuré, kantareller, neper og beurre blanc (smørsaus basert på hvitvin).

De som ikke gir beskjed om menyvalg på forhånd - får servert den veganske retten. (Kilde: Oslo kommune)

INVITERER: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) inviterer til julebord i tradisjonelt julebord i rådhuset, men med litt utradisjonell meny. Foto: Frode Hansen, VG

Lan: - En god start

– I Oslo skal vi gå foran. Vi skal halvere kjøttforbruket i Oslos egne kantiner og institusjoner, blant annet ved å gjøre vegetarmat til standardvalg på kommunale arrangementer. Å gjøre julebordet vegetarisk er en god start, skriver miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) i en e-post til VG.

Hun er forberedt på at tradisjonsbundne kjøttetere vil reagere. Men det lever hun godt med.

IKKE RIBBEFRITT: Tradisjonell svineribbe skal også serveres på rådhus-julebordet i Oslo, men må forhåndsbestilles. Foto: Sara Johannessen, VG

– Pølser er også politikk. Men vi skal ikke tvinge noen til å bli vegetarianere eller legge ned Norges kjøttproduksjon. Vi skal gjøre det enkelte å velge sunn og miljøvennlig mat, i tråd med statens egne kostholdsråd, sier miljøbyråden - som i likhet med stadig flere nordmenn er såkalt fleksitarianer, som iblant eller ofte bytter ut kjøtt med grønnsaker.

– At vi som kommune går foran og tilrettelegger for å være fleksitarianer, skulle bare mangle, mener Berg.

Hun minner om at Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en stor konferanse i København nylig skrev under på å skjære ned på kjøttforbruket for ansatte sammen med byer som Paris, Stockholm og København.

VIL HA VALGFRIHET: Camilla Wilhelmsen representerer Frp i både bystyret og miljøutvalget i Oslo kommune. Foto: Krister Sørbø, VG

Valgfrihet

Frp-representant i Oslo bystyre, Camilla Wilhelmsen, synes det ikke er noen grunn til å hisse seg opp over veganer-innretningen på rådhus-julebordet i Oslo.

– Så lenge man har muligheten til å velge også ribbe og fisk, så går dette greit. Men aller helst hadde jeg sett at det ble en julebord-buffet. Da hadde folk virkelig kunnet velge. Dessuten er det viktig å beholde tradisjonell julemat, sier Wilhelmsen.

Kjøttelsker

En av landets mest rutinerte julebordgjester, Sp-politiker Endre Gjerde fra Leikanger i Sogn, har ikke sans for Oslo kommunes nye julebord-meny.

Gjerde, som er kjent for at han ti år på rad hadde et snitt på 26 julebord-besøk årlig, mener det er svineribbe og pinnekjøtt som skal være hovedinnslag på ethvert julebord.

– Julebord er en norsk tradisjon som man ikke skal tukle med. Og de som av ubegripelige årsaker ikke kan spise svine- eller sauekjøtt, må da kunne spise laks eller ørret, sier Gjerde til VG.

RUTINERT: Endre Gjerde er mangeårig Senterparti-politiker i Leikanger i Sogn og Fjordane. Selv om han er tidligere styremedlem i det lokale fruktlageret, synes han tradisjonell norsk kjøttbasert julemat skal være i høysetet på julebord.

Julebord-bonanza

Som Senterparti-politiker, tidligere varaordfører, styremedlem i lokale virksomheter og ivrig bridge-spiller, ble han for noen år siden invitert på julebord flere ganger ukentlig gjennom november og desember.

– Jeg klarte faktisk å delta på tre julebord på én og samme dag. Det lot seg greit gjennomføre i en tid da jeg hadde trening i å spise mye, flirer Gjerde som har vanskelig for å takke nei til julebord-invitasjoner.

– Men en invitasjon til julebordet i Oslo rådhus, hadde jeg takket nei til. De Grønne har fått litt for stor innflytelse der inne i hovedstaden, slår Gjerde fast.

