STOPPET: Her har Tollvesenet nettopp tatt kontroll på småflyet fra Tyskland og de tre mennene som var ombord. I flyet ble det funnet store mengder narkotika. Foto: TOLLVESENET

Narkobande tiltalt: Avslørt av tollere etter mistenkelig flytur

KJELLER (VG) En høstkveld i fjor landet et Cessna småfly på Kjeller flyplass i Lillestrøm. Inne i flyet satt tre menn – med to fargede kofferter med hasj, amfetamin og kokain.

Oppdatert nå nettopp

8. oktober 2018: To tollinspektører var på Gardermoen for å granske flyplanene for grensekryssende småfly, som ikke hadde internasjonal status.

Inspektørene la merke i et Cessna småfly fra Nienburg-Holzbalge i Tyskland. Flyets destinasjon var Kjeller flyplass i Lillestrøm.

Navn på ansvarlig pilot, telefonnumre eller en kopi av flyplanen fremkom imidlertid ikke noe sted. Mangelen på informasjon gjorde at Tollvesenet bestemte seg for å kontrollere flyet.

les også Stoppet småfly med narkotika: Tre menn tiltalt

Pågripelser

Småflyet fra Tyskland landet tidligere enn antatt, men Tollvesenet var allerede på plass. Piloten og co-piloten kom først ut, mens tredjemann ble værende igjen i flyet.

Piloten, en tysk familiefar (45), forklarte til tollvesenet at de kun var i Norge for en kort visitt og at de skulle returnere dagen etter. Co-piloten, en tysk statsborger (27) med bakgrunn fra Algerie, sto da noen meter unna, får VG opplyst.

I baksetet på småflyet satt den tredje passasjeren og rotet med bagasjen, ifølge tollinspektørene. Denne mannen, en spansk partyfikser (40), fortalte inspektørene at han skulle besøke kontakter i Norge.

Da trioen var samlet på utsiden av flyet, kikket en av tollinspektørene inn i baksetet, hvor den spanske partyfikseren hadde romstert. I en liten eske fant inspektøren en større mengde med MDMA-tabletter, ifølge tiltalen.

Funnet gjorde at politiet ble varslet og de tre passasjerene ble holdt tilbake.

TOK UT TILTALE: Statsadvokat Irlin Irgens mener bevisene i straffesaken er gode nok til at de tre narkotikatiltalte mennene kan straffes. Foto: NTB/SCANPIX

Beslag

Bak i flyet fant tollerne to flerfargede kofferter. Ingen av de tre mennene vedkjente seg koffertene, men den tyske piloten pekte på den spanske partyfikseren da de fikk spørsmål om hvem som la bagasjen i flyet før avreise fra Tyskland, får VG opplyst.

I politiavhør har piloten forklart at han stilte spørsmål om innholdet i kofferten før avreise. Da skal den spanske partyfikseren ha forsikret ham om at det var musikkutstyr, får VG opplyst.

Piloten har også bedyret overfor politiet at han var totalt ukjent om at innholdet dreide seg om store mengder narkotika.

– Jeg ser i ettertid at det burde ha gått opp et rødt lys, har piloten uttalt til politiet.

LUKTET: Allerede før politiet åpnet opp de to flerfargede koffertene på småflyplassen, så kjente de duften av cannabis, ifølge betjentene. Foto: TOLLVESENET

– Jeg ble sjokkert

Politiet ankom flyplassen og undersøkte en av de to flerfargede koffertene. Den var full av jevnstore rektangulære pakker, surret i aluminium og plast, ifølge patruljen. De kjente også lukten av det som ble antatt å være cannabis.

Politiet kontrollerte også øvrig bagasje og de tre mennene. De fant blant annet flere hundre antatte ecstasy-tabletter, ifølge VGs opplysninger.

– Jeg antok at det var DJ-utstyr. Jeg ble sjokkert da jeg fikk vite hva det gjaldt, har co-piloten fortalt politiet.

Ifølge tiltalen, var flyet lastet med 40,3 kilo hasj, 4,8 kilo amfetamin, 5,9 kilo kokain og 610 MDMA-tabletter, samt 157,4 gram MDMA.

– Pilotene visste ingenting om at de fraktet narkotika. Jeg tok på meg ansvaret og sa meg skyldig i det som ble funnet om bord, har den spanske partyfikseren tidligere uttalt til VG.

Partyfikserens forsvarer, advokat Truls Haldorsen, sier til VG at klienten erkjenner delvis straffskyld.

– Han vedkjenner seg hasjen i koffertene og ecstasy-tabletten som ble funnet utenfor, men ikke kokain og amfetamin, sier Haldorsen.

Åpnet opp i politiavhør

I dagene etter pågripelsen var de tre mennene fra flyet i avhør hos politiet.

I disse avhørene fikk etterforskerne flere nyttige spor i jakten på potensielle mottakere av narkotikaen i Norge, deriblant om en prosjektleder fra underholdningsbransjen i Oslo.

Politiet mener prosjektlederen kan knyttes til en hvit varebil og en mulig narkotikatransport i september i fjor, ifølge VGs opplysninger.

Ifølge co-piloten, hadde den spanske partyfikseren med seg påstått DJ-utstyr til Norge i september. Utstyret ble overlevert til prosjektlederen med den hvite varebilen.

I avhør har prosjektlederen forklart at det ble kastet inn to bagger i varebilen, men at disse ble hentet av en antatt pakistaner med noe grått hår bak McDonalds på Kjeller, får VG opplyst.

– Jeg fikk beskjed om ikke å se på eller snakke med de som var der. Dette var den eneste gangen jeg var på Kjeller. Jeg fikk beskjed om å ta det med ro og at det ikke var noe kokain, forklarte prosjektlederen til politiet.

Tysk etterforskning

Om lag tre uker etter at flyet med narkotika landet i Lillestrøm, ba norsk politi om bistand fra kolleger i Tyskland.

I løpet av etterforskningen har tysk politi sporet opp en utpekt bakmann i Berlin, nærmere bestemt en colombiansk familiefar (40) med bakgrunn fra musikkbransjen.

Politiet mener den colombianske 40-åringen var med til flyplassen i Tyskland før turen til Norge. Han er kjent for politiet i Tyskland for blant annet bruk av cannabis, ifølge VGs opplysninger.

– Han kjørte oss til flyplassen i en sort Mercedes. Det var viktig for ham å få til flyturen. Han var drivkraften, sa co-piloten til politiet.

40-åringen ble i april i år siktet for narkotikaforbrytelser. I september ble han utlevert til Norge og senere tiltalt i straffesaken.

DE TILTALTE Spansk partyfikser (40): En 40 år gammel mann som er født i Benicarlo i Spania. 40-åringen flyttet til Tyskland i 2012 og er bosatt i Berlin hvor han driver et eventbyrå. Ifølge tysk politi, har partyfikseren vært i søkelyset deres tre ganger på grunn av narkotika. Tysk politi har også reagert på at han fra 2014 til 2016 meldte tap av ID-kort og pass åtte ganger. 40-åringen har minst én gang benyttet seg av en annen identitet, får VG opplyst. Ingen straffesaker registrert i det sentrale tyske straffesaksregisteret og ungdomsstrafferegisteret. Erkjenner straffskyld. Co-piloten (27): 27-åringen er født i Algerie, men er tysk statsborger. Han er bosatt i en liten landsby sør for Bremen i Tyskland, ifølge ham selv. Tysk politi har informasjon om at han også er knyttet til en gård som produserer asparges. Ifølge tysk politi, har han vært mistenkt for besittelse av cannabis i 2015. Flyutdannet i Spania. Ingen straffesaker registrert i det sentrale tyske straffesaksregisteret og ungdomsstrafferegisteret. Nekter straffskyld. Colombianeren (40): 40-åringen er bosatt i Berlin og er kjent for tysk politi for bruk av cannabis. Han er colombiansk statsborger, og er registrert med barn i Tyskland. På et tidspunkt spilte 40-åringen også i band og er fortsatt aktiv i musikkbransjen. Nekter straffskyld.

– Han organiserte alt

Ifølge den spanske partyfikseren, var det colombianeren som organiserte hele flyturen til Norge. Spanjolen har fortalt til politiet at koffertene med narkotika lå i bilen til hans før de ble lastet over i flyet.

– Jeg sa til piloten at det var DJ-utstyr. N.N. (colombianeren) sa til meg at det var hasj og marihuana, har den spanske partyfikseren forklart til politiet.

Colombianerens forsvarer, advokat Ingrid Salberg Brekke, opplyser til VG at klienten bestrider anklagen om at han er noen form for bakmann. Colombianeren nekter straffskyld etter tiltalen.

– Men han erkjenner straffskyld for innførsel av 50 kilo hasj, sier hun.

BESLAG: De narkotiske tablettene fra småflyet var merket med navnet «Moncler». Foto: TOLLVESENET

– Føler seg lurt

Advokat Gunhild Lærum er forsvarer for co-piloten. Lærum sier til VG at klienten nekter straffskyld.

– Han er dypt fortvilet og føler seg lurt inn i et opplegg som han ikke kjenner til. Nå har han sittet ett år i varetekt og fått ødelagt flyutdannelsen sin. Han fløy ikke flyet en gang, sier Lærum til VG.

– Men han ser frem til å gi sin forklaring for en dommer og håper at rettsvesenet har tillit til hans opplevelse av situasjonen.

Nordmenn i søkelyset

Politiet pågrep tre menn i Norge som de mistenkte kunne være mottakere av narkotikapartiet som var tatt i beslag. Alle tre avviste anklagene, men vedgikk kjennskap til en eller flere av mennene ombord i flyet.

Statsadvokaten har henlagt saken mot nordmennene og den tyske piloten på bevisets stilling. Det er ventet at flere av dem skal vitne under hovedforhandlingen som starter på mandag.

DE HENLAGTE Tysk familiefar (45): En 45 år gammel familiefar og pilot med interesse for biler og fly. Bosatt i en liten landsby, nordvest i Tyskland. Tysk politi har stadfestet at 45-åringen har levd et ryddig liv med solid inntekt fra jobben som medisintekniker. Ingen straffesaker registrert i det sentrale tyske straffesaksregisteret og ungdomsstrafferegisteret. Nektet straffskyld under etterforskningen. Straffesaken er henlagt mot ham. Norsk partyfikser: Nordmannen er bosatt i Oslo og er gift. Driver eget selskap innenfor eventbransjen. Nektet straffskyld under etterforskningen. Straffesaken er henlagt mot ham. Datakonsulenten: Gift mann som er bosatt i Oslo. Nektet straffskyld under etterforskningen. Straffesaken er henlagt mot ham. Prosjektlederen: Jobber blant annet som prosjektleder og teknisk ansvarlig i et selskap i Oslo som er knyttet til underholdningsvirksomhet. Nektet straffskyld under etterforskningen. Straffesaken er henlagt mot ham.

Publisert: 23.11.19 kl. 21:32 Oppdatert: 23.11.19 kl. 22:00

Mer om