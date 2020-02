VIIRUS: Covid-19-epidemien kan komme til Norge, mener Folkehelseinstiuttet. Foto: CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION HANDOUT / CDC

FHI ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig virusepidemi

Folkehelseinstituttet vurderer at risikoen for spredning av sykdommen i Norge foreløpig er moderat, men ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig epidemi.

Epidemien med det nyoppdagete koronaviruset har foreløpig spredd seg til nærmere tretti land, inkludert flere europeiske land. I noen land er det nå lokal smittespredning; dette er ikke lenger bare en epidemi i Kina.

– Mye er fortsatt ukjent om denne sykdommen. Vi planlegger derfor for et bredt spekter scenarier for tiden fremover i Norge. Dersom veldig mange blir smittet, vil det bli mange som blir så syke at de trenger helsehjelp. Helsetjenesten og spesielt sykehusene kan da oppleve en ekstra stor belastning, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Flertallet av de smittede ser ut til å få mild sykdom mens et mindretall får lungebetennelse med komplikasjoner. Noen får et alvorlig sykdomsforløp og man regner også med dødsfall. Det ser ut til at færre enn 1 prosent av de smittede dør av sykdommen (ved influensaepidemier er denne andelen 0,1 %). Eldre og personer med underliggende sykdom er mer utsatt for alvorlig forløp, mens barn er mindre utsatt for alvorlig sykdom.

25.02.20

