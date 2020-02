SMITTEFRYKT: På grunn av virusfrykt er det tomt for munnbind i store deler av landet. Foto: Hallgeir Vågenes

Apotekene tomme for munnbind – selges dyrere på nettet

Virusfrykten har rammet Norge: Flere apoteker er tomme for munnbind. Samtidig ligger tilsvarende varer til salgs på nettet – til mye høyere priser.

Norske apoteker har vært tomme for munnbind i noen uker allerede, og de jobber på spreng for å få tak i nye fra leverandøren. Onsdag kveld solgte nettapoteket 123apotek over 2500 munnbind – på to og en halv time.

– Vi opplever svært høy etterspørsel etter munnbind i apotekene, og per dags dato er vi tomme på lageret. Vi får inn ny leveranse nå på torsdag, og disse skal rett ut til apotekene som har lagt inn bestilling, sier Tonje Kinn, kommunikasjonsrådgiver ved Norsk Medisinaldepot (NMD), til VG.

– Enorm pågang

Onsdag kveld kom meldingen om at en kvinne fra Tromsø er satt i hjemmekarantene etter å ha blitt smittet av coronaviruset covid-19.

– Pågangen har vært enorm fra hele landet, men nå er vi også helt tomme. Vi har solgt over 10.000 munnbind totalt, sier farmasøyt Signelill Andersen sier til VG.

Hun opplyser at lageret var helt tomt for munnbind ved 22-tiden.

– Det er mange som kontakter oss og er ganske fortvilte nå, og til dem vil jeg gjengi rådet fra helsemyndigheter om å vaske hender, bruke antibac og å ikke unødig oppsøke folksomme områder. Men det er ingen grunn til hysteri, sier hun.

To ulike typer

Norsk Medisinaldepot leverer to ulike typer munnbind. Den ene typen er kirurgiske papirmasker, som ikke anbefales da de ikke beskytter godt nok mot viruspartikler.

Den andre typen er en såkalt 3M støvmaske med tildekket ventil. Det er et begrenset antall av den første typen som leveres denne uken, ifølge Norsk Medisinaldepot.

3M-typen kommer ikke inn, men det jobbes hver dag for å finne alternativ leverandør.

Her er et av flere eksempler på smittevernutstyr som ligger til salgs på nettet. Foto: Screenshot: Finn.no

Profitterer på smittevern

Samtidig som apotekene mangler munnbind, annonseres munnbind og annet smittevernutstyr på Finn.

Noen av annonsene selger én eske med 50 munnbind til 2000 kroner – til sammenligning koster den samme esken omtrent 150 kr hos apotekene.

– Jeg synes dette er helt forkastelig. Dette er folk som profitterer på en folkehelsekrise, og aktivt begrenser tilgjengeligheten av masker, antibac og annet smittevern til eldre og andre utsatte grupper i samfunnet, sier August Hoel, lege ved ØHD (Øyeblikkelig hjelp døgnenhet) i Bergen.

– Prioriterer helsevesenet

Produsenten og leverandøren 3M har som et svar på etterspørselen økt produksjonen av munnbind i hele verden. De har imidlertid heller ikke økt prisene på munnbindene, men kan ikke garantere at grossister vil holde prisene på samme nivå, skriver produsenten 3M i en pressemelding.

– Vi har økt produksjonen og prioriterer helsevesenet, understreker Ketil Nordengen, administrerende direktør i Norge.

Les også: Så smittsomt er det nye coronaviruset.

Både 3M og Norsk Medisinaldepot anbefaler alle sine forhandlere og deres kunder om å følge FHIs råd.

I tillegg til munnbind-mangelen melder blant annet Kiwi og Meny at det selges mye Antibac.

– Salget av Antibac har økt med 90 prosent de siste to ukene i forhold til de samme to ukene i fjor. Om det er direkte link til viruset vet vi ikke, sier Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny, til VG.

