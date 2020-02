HELL I UHELL: Bilen som ble tatt av skredet på E39 i Gloppen lørdag, seilte oppå snømassene og endte langt utenfor veien. Foto: Alf Otto Førde

Snøskred feide bilen av veien: -Kjempeheldig

Bilen kunne like gjerne blitt begravd av snømassene. Men BMW-en seilte på toppen av skredtungen og stanset først 20–30 meter oppe i fjellsiden.

Nå nettopp

– Han har vært kjempeheldig. Det er store krefter i sving, sier veimester i Mesta Alf Otto Førde om skredet som sperret E39 mellom Skei i Jølster og Byrkjelo i Gloppen fredag.

Gjennomfartsåren mellom Sogn og Nordfjord var fremdeles sperret lørdag. Rasfaren er stor i området.

– Vi venter på geolog som skal befare skredområdet og avgjøre om det er trygt å rydde opp, sier Førde.

Det store snøskredet dundret ned den stupbratte fjellsiden i Våtedalen i Gloppen, krysset dalbunnen og elva og slo opp på motsatt side, der europaveien går.

Toyota-en som ble feid av veien i nordenden av raset, er lettere ramponert. Mannen som kom kjørende alene, klaget over smerter i ryggen og ble sett til av helsepersonell.

Veimesteren anslår at raset er 100–150 meter bredt og 2–4 meter dypt. Snøen er tung og våt.

– Det går skred i Våtedalen hele tiden. Bilføreren som fikk seg en liten seilas lørdag, er ikke den første som er tatt av snømassene, sier Alf Otto Førde.

VOLDSOMT: Skredet på E39 vrengte autovernet. Veien er stengt inntil geolog mener det er trygt å rydde bort snømassene. Foto: Alf Otto Førde

Kai Helge Aalhus kom nordfra til rasstedet like etter at snøføyka hadde lagt seg. Da hadde han to busser og en personbil foran seg.

Flere mindre ras etterpå

– Det store skredet hadde lagt seg, men fremdeles kom det mindre ras fra begge fjellsidene som ikke nådde frem til veien, forteller jølstringen.

Han valgte å snu og kjøre tilbake til Byrkjelo.

– Det var rett og slett en ryggmargsrefleks at det var bedre å komme seg til sikrere områder.

– Frykter du skred i dalen?

– På vinterstid må vi kunne forvente at det vil kunne komme ras, for fjellene er stupbratte på begge sider. Men jeg er ikke redd eller bekymret når jeg kjører der, sier Kai Helge Aalhus.

Han ordnet seg overnatting på nordsiden og håper veien blir åpnet i dag, slik at han kan kjøre de 2–3 milene hjem til Ålhus i Jølster. Alternativet er en omkjøring på omkring 15 mil.

Klikk for å aktivere kartet

Stengte fjelloverganger

Uværet i fjellet fører lørdag til at en rekke fjelloverganger er stengt på grunn av kraftig snøfokk. På Bergensbanen står et tog fast i snøen mellom Mjølfjell og Myrdal.

I fjellet på Vestlandet sør for Stad er det ventet store snømengder over 500 meters høyde. Det kan komme opp til en halvmeter snø.

Skredfaren er stor i Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss, Hardanger, Vest-Telemark og Heiane.

Kraftige vindkast har tatt strømmen til 7000 kunder på Østlandet, flest omkring Halden i Østfold.

Publisert: 22.02.20 kl. 13:00

Flere artikler

Fra andre aviser