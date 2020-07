BEKYMRET: Informasjonsansvarlig i Al-Noor Islamic Center Waheed Ahmed frykter den nye trusselvurderingen fra PST kan føre til at enkelte av deres medlemmer ikke tør å ta del i id-bønnen. Foto: Klaudia Lech, VG

Talsperson for Al-Noor-moskeen om ny trusselvurdering: – Gir grunn til bekymring

BÆRUM (VG) Fredag feirer muslimer i Norge id-ul-adha. Høytiden kan ifølge PSTs nye trusselvurdering være et symbolmål for høyreekstreme.

Nå nettopp

– Det er klart den nye trusselvurderingen fra PST gir grunn til bekymring. Vi har allerede blitt angrepet én gang, og flere av medlemmene våre er fremdeles sterkt preget av hendelsen, sier Waheed Ahmed, informasjonsansvarlig i Al-Noor Islamic Center til VG.

10. august i fjor slo draps- og terrordømte Philip Manshaus til mot Al-Noor Islamic Center i Bærum og drepte sin egen stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Det var dagen før fjorårets id-markering.

Onsdag kom PST med en trusselvurdering for id-ul-adha. Der slo de fast at «det ikke foreligger noe spesifikk trussel mot id-feiringen, men at to forhold kan påvirke trusselbildet rundt feiringen.»

«For det første vurderes høytiden å kunne være et symbolmål for høyreekstreme. For det andre vil et stort antall muslimer, som inngår i det høyreekstreme fiendebildet, være samlet i moskeer og tilknyttede arrangementer,» heter det i trusselvurderingen.

«Disse forholdene kan påvirke en potensiell terroraktør til å planlegge for angrepsutførelse i løpet av disse høytidsdagene da både symbolaspektet og muligheten for å oppnå masseskade er tilstede.»

Den muslimske høytiden «id-ul-adha» foregår fra 30. juli til 3. august.

les også PSTs trusselvurdering for Id al-adha: – Et symbolmål for høyreekstreme

Iverksatt flere sikkerhetstiltak

Waheed Ahmed forteller at moskeen i etterkant av terrorangrepet har innført en rekke sikkerhetstiltak.

– Vi har endret adgangssystemet vårt og fått opp kameraer både ute- og innendørs og lyskastere. Dette for å øke sikkerheten, sier han.

Ved større arrangementer som fredagsbønn og id-feiring, pleier det også å være sikkerhetsvektere til stede, opplyser Ahmed.

De håper å kunne få til en normal id-feiring for sine medlemmer.

– Samtidig kan vi ikke glemme at det var dagen før vi skulle feire id-ul-adha at terroristen angrep oss. Det er naturlig at dette vekker noen sterke minner og følelser. Vi jobber for å ivareta medlemmene våre på en best mulig måte, forteller han.

les også Erna Solberg fikk PSTs nye trusselvurdering. Men det gjorde ikke politifolkene som sto i terrordramaet

Samtidig frykter han at den nye trusselvurderingen kan bidra til at enkelte av deres medlemmer ikke tør å ta del i feiringen på grunn av redsel.

– Derfor vil det nå være viktig for oss å komme i kontakt med politiet og diskuterer dette nærmere slik at medlemmene våre skal kunne føle seg trygge, sier han.

– Ønsker å ta vare på historien

Det er fortsatt spor igjen fra terroren i moskeen. Svarte kulehull pryder fremdeles de hvite veggene. Glassdøren som terroristen tok seg inn gjennom, er fortsatt knust.

– Vi ønsker å ta vare på historien. Vi mener det er den eneste måten å kunne huske denne hendelsen på. Hvis vi fjerner dette nå, så vil det bli glemt, sier Ahmed.

SKUDD: Svarte kulehull er fortsatt synlig på de hvite veggene i bønnerommet. Foto: Klaudia Lech, VG

– Hva slags tilbakemeldinger har dere fått fra medlemmer rundt dette?

– Det har selvfølgelig vekket noen reaksjoner hos enkelte medlemmer, men vi har forklart dem hvorfor vi ønsker å ta vare på dette. Det er viktig at også våre medlemmer husker dette, sier han.

GLASSDØR: Her tok terroristen seg inn. Foto: Klaudia Lech, VG

Ikke aktuelt å avlyse feiringen

Til vanlig har moskeen kapasitet til å ta imot 500–600 personer samtidig, men på grunn av coronasituasjonen, har moskeen valgt å avholde id-bønnen tre ganger.

– Vi kan ha inntil 200 personer inne i lokalene. Vi kommer til å gjennomføre id-bønnen tre ganger. Medlemmer og andre som ønsker å ta del i bønnen må melde seg på i forkant. Vi håper selvfølgelig å fylle opp plassene, sier han.

Det har heller ikke vært aktuelt for moskeen å avlyse årets id-feiring.

– Vi kommer til å holde id-bønnen. Hvis vi gir etter, så får høyreekstremistene som de vil, sier Ahmed og fortsetter:

– Men vi skal gjøre det vi kan for å sikre at vi har god beredskap på plass, og ikke minst vil vi også være i tett dialog med politiet og få deres vurderinger på situasjonen.

Publisert: 29.07.20 kl. 19:38

Les også

Fra andre aviser