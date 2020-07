En lapp med en bombetrussel ble funnet på et Ryanair-fly på vei fra Stansted utenfor London til Oslo. Politiet fant ingen bombe ombord. Foto: Krister Sørbø

Fortsatt siktet for bombetrussel mot fly

Den britiske mannen (51) som ble pågrepet for bombetrusselen mot Ryanair-flyet fra Stansted fredag er fremdeles siktet, men løslatt og fri til å forlate landet.

Nå nettopp

Vakthavende politiadvokat Tea Sletto Øverseth i Øst politidistrikt sier til VG at mannen som ble pågrepet i går for bombetrusselen mot Ryanair-flyet på Gardermoen fremdeles har status som siktet.

– Som kjent besluttet politiet pågripelse av en person, men etter avhør var det ikke grunnlag for varetekt, sier politiadvokaten. Han ble derfor løslatt i går, men har fortsatt status som siktet. Det var ikke grunnlag for å holde ham i arrest, men saken er fortsatt under etterforskning.

Ingen andre mistenkte

Politiadvokaten sier at det per nå ikke er andre personer som er mistenkt eller siktet i saken, men presiserer at de ikke kan utelukke at det er en annen gjerningsmann enn den pågrepne som står bak bombetrusselen. Politiet har imidlertid ingen tro på at det er flere personer som står bak. Utover dette vil ikke politiet kommentere saken nå, av hensyn til etterforskningen.

– Politiet gjennomførte fredag et omfattende arbeid, med kriminaltekniske undersøkelser og vitneavhør. Den videre etterforskningen vil ha fokus på å gjennomgå dette materialet, forklarer Øverseth.

Det er satt av store ressurser i politiet, som sier de ser svært alvorlig på saken.

Politiadvokaten vil ikke kommentere hvorvidt den siktede er ilagt restriksjoner mot å forlate landet i påvente av etterforskningen i saken.

– Løslatt uten restriksjoner

– Min klient kom fra England, og det er mitt inntrykk at han er interessert i å reise tilbake dit raskest mulig, sier advokat Henning Bjercke til VG.

Såvidt advokaten vet, er det ikke avtalt nye politiavhør med den siktede. Han har heller ikke kjennskap til at den siktede skal være ilagt noen former for utreiserestriksjoner eller meldeplikt.

Forsvareren oppfatter politiets bevisgrunnlag mot klienten som syltynt.

– Jeg tenker at mistankegrunnlaget både var og er syltynt. Han er siktet for alvorlige trusler, og ble avhørt inngående om sin opptreden, bevegelser og atferd i forbindelse med flyreisen.

Publisert: 18.07.20 kl. 17:59

Les også

Mer om Fly Gardermoen Politiet Ryanair Etterforskning

Fra andre aviser