69 kommuner fra hele landet er berørt av Hurtigruten-utbruddet

Alle de 544 om bord skal nå testes. Men kommuneoverlegen i Tromsø sier at de fortsatt ikke har fått kontakt med 40 av passasjerene.

Oppdatert nå nettopp

Så langt er 34 personer bekreftet smittet etter to seilas med Hurtigsrutens MS «Roald Amundsen», som la til kai i Tromsø på fredag.

Personer fra alle norske fylker har vært om bord - og utbruddet berører hele 69 kommuner, ifølge FHI.







– Dette er allerede et stort utbrudd, og vi er bekymret for ytterligere spredning, skriver avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Totalt - med passasjerer og mannskap - var det altså 544 personer om bord. De ber alle om å ta kontakt med kommunen der de oppholder seg.

– Smitte på denne typen cruiseskip er alvorlig, og vi jobber nå med å sikre at passasjerer og mannskap blir ivaretatt av helsetjeneste og kommunehelsetjeneste, skriver Vold.

Fortsatt ikke fått kontakt med alle

Tromsø kommune har ennå ikke fått tak i alle passasjerene.

– For en time siden var det ca 40 på siste seilaset som ikke fått kontakt med, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem i Tromsø kommune til VG.

Hurtigruten opplyser at det var 209 passasjerer med på den første seilasen, og 177 på den andre. Nå skal alle testes. Og Kommunen jobber sammen med Hurtigruten og FHI med å få tak i alle.

Men av de rundt 40 som kommunen fortsatt jobber med å få kontakt med, kan altså være flere som er uvitende om at de skal være i karantene.

Hvor er de alle sammen? Det er rundt 60 passasjerer som er igjen i Tromsø etter det siste seilaset og er satt i karantene der. Det var 177 totalt, noe som vil si at 117 personer kan ha reist fra byen.

-- En av utfordringene kan være grupper der ikke alle kontaktene står oppført, det er også en del som ikke tar telefonen, sier Trandem.

FHI har ansvar for å kartlegge alle passasjerer fra det første seilaset 17.-24.juli.

TESTER: Lørdag ettermiddag var det full aktivitet ved testsenteret for covid-19 i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB Scanpix

Varslet ikke passasjerene på onsdag

VG har tidligere skrevet om at den første beskjeden om smitte kom på onsdag, men at passasjerene først ble varslet på fredag, etter at de hadde gått av skipet i Tromsø.

Det var kommunelegen i Hadsel kommune som på onsdag fikk positivt prøvesvar fra en person som hadde vært om bord fra 17. til 24. juli, altså på den forrige turen. Overlegen varslet Hurtigruten.

Mannskapet var det samme på begge turene, men Hurtigruten slo ikke alarm. Da de kom til Tromsø fredag morgen, ble to syke ansatte fraktet til UNN. Begge testet positivt for corona.

– Da vi tok beslutningen om å gjennomføre avstigningen var vi ikke kjent med smitte om bord. Så fort det ble kjent at det var smitte, tok vi kontakt med gjestene som hadde vært med, sier sjefen for Hurtigruten Daniel Skjeldam til VG.

– Vi er veldig lei oss for den situasjonen som har oppstått. Vi har nå et sterkt fokus på å ta vare på bestetningsmedlemmer, gjester og de som sitter fast i Tromsø, sier Skjeldam.

Publisert: 01.08.20 kl. 16:21 Oppdatert: 01.08.20 kl. 17:11

Coronaviruset Hurtigruten Folkehelseinstituttet Karantene Tromsø

