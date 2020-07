IMPONERENDE INNSATS: Linas Hauge har i løpet av tre år gått 1.500 kilometer for kreftsaken. Det har ført til mer enn 300.000 kroner til Kreftforeningen og Barnekreftforeningen.

Har gått 1500 kilometer til støtte for Kreftforeningen

Linas Hauge har kommet nærmere halvveis på sin ferd gjennom spektakulære Lofoten og Vesterålen til støtte for Kreftforeningen.

Det er tredje året på rad salangsværingen tar bena fatt for å samle inn penger.

I år startet han opp innsamlingen med å gå fra Røst 1. juli, før han etter planen skal ende opp på Andenes 31. juli. Årets innsamlingsaksjon har fått navnet «Bad for liv».

Han vil selv hoppe i havet og med det utfordre fem personer til å gjøre det samme, i den hensikt å gi til Kreftforeningen. Samtidig ønsker han at hver badende selv utfordrer like mange til å gjøre det samme.

GOD REPSONS: Hauge hadde et mål om å samle inn 15.000 kroner. Nesten halvveis i innsamlingsaksjonen har han passert 60.000 kroner. – Jeg er strålende fornøyd, sier han. Foto: PRIVAT

– Fått inn over 60.000 kroner

Allerede har veterinærstudenten samlet inn bra med penger til kreftsaken. Målet hans i denne aksjonen var 15.000 kroner, men det er ifølge Hauge lenge siden dette målet ble passert.

– Ja, så langt har jeg fått inn over 60.000 kroner. Det er kjempebra, jeg er strålende fornøyd. Så jeg tror jeg skal klare å passere 100.000 kroner i år, sier han.

Hauge er opptatt av at det trengs mer penger til forskning på kreft og han ønsker å bidra til å gjøre livet til dem som overlever bedre. Han vil også med disse aksjonene bidra til å skape mer oppmerksomhet rundt kampen mot kreft.

Har selv mistet nære slektninger

Og han har selv opplevd at nære slektninger har blitt rammet av sykdommen. Og det har motivert han til å gjennomføre disse aksjonene.

– Tanta mi fikk kreft og døde i 2018 og bestefaren min døde i fjor. Det har motivert meg til å gjøre noe. Da fikk jeg lyst til å vise hva en person kan klare å utrette i forhold til å hjelpe. Jeg tror det er viktig å vise at noen bryr seg om andre. Dette blir også tatt veldig godt imot fra folk, sier han.

– Ja, hva sier folk du møter til at du gjør dette?

– De aller fleste er positive. Noen kommenterer jo at det jeg holder på med er galskap, men noen ganger må det jo litt galskap til for å få noe gjort. I forhold til at jeg går for kreftsaken har jeg ikke fått noen negative kommentarer, svarer han.

GOD UTSIKT: Det er vakkert landskap Linas Hauge forserer. – Utsikten her er helt utrolig og folkene her er herlig, melder Hauge fra Lofoten. Foto: Privat Foto: PRIVAT

Passert 300.000 kroner

Dette er tredje året på rad han tar bena fatt for å samle inn penger. I 2018 samlet han inn over 220.000 kroner. Da vandret han Troms rundt på 52 dager. I fjor, da han forserte 19.000 høydemeter på 15 dager ble det 46.000 kroner innsamlet til Barnekreftforeningen.

Det betyr at han totalt har passert over 300.000 kroner til kreftsaken. Han har opprettet en egen Facebook-side han oppdaterer underveis. Her har han også knyttet en donasjonslink direkte til Kreftforeningen.

Hauge går både i fjellet og etter veiene og prøver å oppsøke folk for å samle inn penger. Så langt har han på tre år gått nærmere 1500 kilometer for kreftsaken.

– Fantastisk engasjement

– Jeg har nå gått i 14 dager og nærmer meg 200 kilometer på denne turen. Og har vel omkring tre uker igjen. Det er nå jeg begynner å få gått inn kroppen og har vent meg til dette. Og det fungerer bra, sier han.

– Været har vært helt upåklagelig. De gangene det har regnet har det vært på natten. Når jeg har kommet meg ut av teltet har det vært fint vær. Utsikten her er helt utrolig og folkene her er herlige. Jeg blir skikkelig godt mottatt. Så langt har jeg møtt fire ordførere i Lofoten, forteller han.

Kreftforeningen setter stor pris på innsatsen fra Hauge.

– Linas har et fantastisk engasjement for kreftsaken. Jeg er mektig imponert over innsatsen han, for tredje året på rad, legger ned for å samle inn penger til kreftforskning. Det blir spennende å følge Linas på ferden videre gjennom Lofoten, og jeg ønsker ham en riktig fin tur, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

