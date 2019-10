Her oppsøker torpedoen Kjell Inge Røkke

OSLO TINGRETT (VG) Her snakker milliardæren Kjell Inge Røkke og tiltalte Jan Erik «Jannik» Iversen sammen i parkeringsanlegget under hovedkontoret til Aker på Fornebu – i det som skal ha vært det første møtet på mange år.

Temaet for samtalen som fant sted 1. november 2017 skal ha vært VGs artikler om de hemmelig lydopptakene som ble publisert i juni samme år.

Bakgrunn: Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene

Denne uken står torpedoen tiltalt for forsøk på utpressing av milliardæren. Politiet mener den tiltalte 62-åringen truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Kjell Inge Røkke dersom han ikke fikk utbetalt et tosifret millionbeløp.

Siste fra rettssalen: Vi følger utpressingssaken direkte her!

Møtet i garasjeanlegget har vært tema gjentatte ganger, og både Røkke og Iversen har i retten forklart at møte i garasjeanlegget varte i omtrent 20 minutter.

– Jeg sier at vi må ta oss en gutteprat. Han virket så redd at jeg sier han kan få en klem for å vise at jeg ikke skal gjøre ham noe – og det får han. Han sier han har betalt for oppdraget, og jeg svarer at det er historie og at det ikke er derfor jeg er her. Jeg forteller at jeg ønsker et oppklaringsmøte på grunn av det som har kommet frem i VG, forklarte Iversen i retten.









FANGET PÅ FILM: Her er fornærmede Kjell Inge Røkke og tiltalte Jan Erik «Jannik» Iversen i garasjeanlegget til Aker på Fornebu i november 2017.

Da Røkke vitnet i retten fortalte han også om nettopp denne episoden. Han forklarte at han hørte en bremselyd idet han skulle parkere sin egen bil, og at han oppdaget at tiltalte hadde parkert bilen rett ved siden av.

– Han hadde sperret utkjørselen og kom gående mot meg. Sånn jeg så det hadde jeg to valg; å låse bilen eller gå ut og møte tiltalte Iversen. Jeg valgte det siste, sa Røkke i retten tirsdag.

Røkke oppsøkt av torpedoen før helgen: Han ville avslutte saken

På et tidspunkt tar de hverandre i hendene.

– Jeg tror samtalen varte i 15–20 minutter. I løpet av perioden tror jeg det kom en eller to personer forbi. Jeg følte det som ubehagelig, men jeg følte jeg kunne håndtere situasjonen. Etter mye frem og tilbake, sa jeg for å kjøpe meg fri at jeg skulle vurdere å møte hans familie, har Røkke forklart.

VGs Astrid Meland kommenterer: Skurken er ikke blottet for troverdighet

Overvåkningsbildene som politiet har hentet inn viser hvordan Iversen stopper bilen sin midt i kjørefeltet i parkeringshuset, før han går ut av bilen og bort til fornærmede Kjell Inge Røkke, som har parkert.

I denne samtalen skal tiltalte ha gitt Røkke skylden for at publiseringen av VG-dokumentaren «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene» ikke ble stoppet.

– Han mente at jeg kunne stoppet de ufordelaktige uttalelsene om han i VG-artikkelen, hvordan vet jeg ikke. Men det var hans logikk, sa Røkke.

Røkkes sønn om torpedoen: Han var febrilsk, rabiat, aggressiv og fly forbannet

Iversen forklarte i retten at han på et tidspunkt gikk tilbake til bilen for å hente det han kaller en flyer. Han sier at han selv hadde satt sammen bilder av seg selv, finansakrobaten Christer Tromsdal, den avdøde advokaten Birger Nilsen, kunsthandleren Orveland og fornærmede Kjell Inge Røkke.

Advokat Arild Holden har vitnet om at Iversen skal ha fortalt ham at han ønsket å spre 15.000 av disse flyerne i området rundt Aker.

Etter at tiltalte og fornærmede møtte hverandre denne novemberdagen i garasjeanlegget ble det arrangert tre møter mellom de to på advokatfirmaet Elden.

I Oslo tingrett har den tiltalte torpedoen kommet med flere grove anklager mot Kjell Inge Røkke.

Iversen har blant annet hevdet at milliardæren har gitt ham i oppdrag å «fjerne» den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal.

Kjell Inge Røkke har avvist alle anklagene fra torpedoen om et angivelig Tromsdal-oppdrag, trusler mot Birger Nilsen og utbetaling av millionsummer: Det er absurd. Forbi absurd!

