Knivdrap Drammen: Nevø (38) siktet og erkjenner faktiske forhold

Politijurist Ann Iren Svanes Mathiassen i Sør-Øst politidistrikt bekrefter overfor VG at det er avdødes nevø (38) som er siktet for drapet på sin onkel. Han erkjenner de faktiske forhold, men ikke straffskyld.

– Han har samtykket til fire ukers fengsling med brev- og besøksforbud, sier politijurist Ann Iren Svanes Mathiassen i Sør-Øst politidistrikt til VG.

– Siktede har i dag forklart seg flere timer, men jeg ønsker ikke å gå inn på hva som er skjedd. Han har også forklart noe om bakgrunnen for det som er skjedd. Det kan vi heller ikke gå inn på, sier Svanes Mathiassen.

Da det ble mye blålys utenfor vinduet, forlot Martin Hagen middagslagingen og så ut av vinduet. Der så han at politiet satt ved siden av en mann og holdt ham på plass.

Martin Hagen bor rett ved garasjeanlegget i Drammen sentrum, der en mann i midten av femtiårene døde etter knivstikkingen i et garasjeanlegg i går kveld.

Hagen ble vitne til at flere politifolk pågrep en mann i slutten av trettiårene i parkeringsgarasjen.

– Jeg så ikke selve knivstikkingen, det skjedde nok et annet sted i garasjen. Det jeg så var at det kom flere politibiler og at politifolk bar en mørk eller sort bag inn i garasjen. Jeg kunne ikke se om de var bevæpnet, men det sto et skjold der. Rett bak politiet kom ambulansen, og personell bar inn en båre. Alt skjedde fort og rolig, sier Hagen.

Mannen som er siktet etter knivdrapet i Drammen i går kveld samtykker tirsdag formiddag til fire ukers fengsling, sier politijurist Ann Iren Svanes Mathiassen i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Det blir derfor ikke rettsmøte som planlagt.

Svane Mathisen sier til Dagbladet at det er mannens nevø som er siktet.

SÅ PÅGRIPELSEN: Martin Hagen fra Drammen så politiet pågripe mannen, som nå er siktet for å ha knivdrept en mann han er i en familierelasjon med. Foto: Privat

Avhøres i dag

– Forsvareren hadde et kort møte med klienten i arresten klokken ni i morges, før de gikk rett i avhør, opplyser Elin Grinde i Advokatfirmaet Wangberg, på vegne av siktedes forsvarer Espen Wangberg tirsdag formiddag.

– Hvilken relasjon er det mellom deres klient og den drepte?

– Det kan jeg ikke svare på på nåværende tidspunkt, sier Grinde.

Den drepte er i midten av femtiårene og fra Tønsberg. En mann i slutten av 30-årene meldte selv fra til politiet. Den knivdrepte mannen er i familierelasjon til gjerningsmannen.

ÅSTED: En mann i 50-årene døde etter å ha blitt knivstukket i kinogarasjen i Drammen sentrum. Foto: Joakim Fjeldli

– Litt sjokkert

Etter at Martin Hagen leste om saken på nyhetene, forsto han hva han hadde vært vitne til.

Når VG snakker med ham onsdag formiddag forteller han at han fortsatt er litt sjokkert over hendelsen.

– Med tanke på det som hadde skjedd i Oslo tidligere på dagen (ambulansekapringen, red.anm.), blir jeg litt opprørt når sånt skjer slikt utenfor stuevinduet. Det er ikke sånn det skal være, sier han.

