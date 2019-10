I FØRSTEGANGSTJENESTEN: Soldatene i 2. bataljon på Skjold i Indre Troms nærmet seg slutten på rekrutten da bildet ble tatt i midten av september. Nå er de i gang med opplæring til stillinger i bataljonen. Foto: Torstein Bøe, VG

Tidligere forsvarssjef kritisk til dagens verneplikt: – Massiv sløsing med ressurser

De vernepliktige bruker lang tid på å beherske Hærens avanserte

materiell. Så forsvinner mange av dem ut. – Kan ikke brukes operativt 75 prosent av tiden, sier Sverre Diesen til VG.

Andrea Rognstrand

Torstein Bøe

– Når mobiliseringsforsvaret er borte, innebærer dagens vernepliktsmodell både sløsing med ressursene og dårlig beredskap i lange perioder, slår den tidligere forsvarssjefen fast.

Diesen, som var forsvarssjef fra 2005 til 2009, peker på at vernepliktsavdelingene som har det mest avanserte materiellet og de mest krevende oppgavene, bruker ni av førstegangstjenestens tolv måneder på opplæring.

Dermed er det bare tre måneder igjen der soldatene er fullt utlærte i stillingene sine før de dimitteres – uten gjenbruk av kompetansen de har tilegnet seg.

– Hærens største problem er derfor ikke at den er liten, men at store deler av en i utgangspunktet liten hær ikke kan brukes gjennom mesteparten av et år, sier Diesen.

BEREDSKAPSORIENTERT: Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener at dagens vernepliktsmodell har betydelige svakheter. Bildet er tatt i 2009, mens han satt som sjef. Foto: Trond Solberg, VG

Halvert antall i førstegangstjenesten

Etter den kalde krigen ble trusselbildet endret, og man trengte ikke lenger muligheten til å kalle inn store deler av befolkningen dersom det ble krig. Samtidig koster militært materiell stadig mer.

Det gjør at antallet som gjennomfører førstegangstjenesten omtrent er halvert siden før årtusenskiftet, fra 20.000 i året til 8500.

Diesen mener at man i dag bruker det gamle systemet, som skulle sørge for at store deler av befolkningen var trent til å forsvare landet, til å bemanne en hær som til enhver tid skal være i beredskap.

Foreslår kortere førstegangstjeneste

Denne sommeren og høsten har VG fulgt Hedda Horn Rønneberg (19) og Trym Hallingby (19) før og etter at de rykket inn i Hærens 2. bataljon.

Sammen med Panserbataljonen på naboleiren Setermoen, er 2. bataljon på Skjold en av Hærens fremste kampavdelinger. De er begge i hovedsak bemannet av vernepliktige, og dermed bare fullt utlært 25 prosent av tiden.

Den siste av Hærens tre kampavdelinger, er Telemark bataljon på Rena. Den er bemannet av yrkessoldater, som ofte er i de samme stillingene i flere år. Det er den avdelingen i Brigade Nord – Hærens eneste brigade – som har kortest beredskapstid.

– Den befinner seg til gjengjeld 1300 km unna resten av brigaden, og er beregnet å bruke ca. en uke på forflytning til Nord-Norge, forutsatt ingen hindringer, forklarer Diesen.

Den tidligere forsvarssjefen presiserer at han ikke er imot verneplikt og at den fungerer bra i blant annet Garden, Grensevakten og Heimevernet. Han poengterer at den må endres for å passe dagens krav til kompetanse, beredskap og kostnadseffektivitet.

– Det behøver ikke engang bety at færre enn i dag kalles inn, men flere av dem vil trolig måtte få kortere førstegangstjeneste og for eksempel bli overført direkte til Heimevernet.

PRESSEOFFISER: Thomas Gjesdal skriver at verneplikten ligger fast og er viktig for Forsvaret. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Ikke korrekt

– Diesens beskrivelse av beredskapen i Hæren er ikke en korrekt fremstilling av dagens situasjon, sier pressevakt Thomas Gjesdal i Forsvaret til VG.

Ifølge Gjesdal er store deler av Hæren, inkludert Brigade Nord, tilgjengelige for innsats hele året.

– Det er nå flere innrykk i året, og utdanningssyklusen er organisert slik at det hele tiden finnes erfarent personell ved avdelingene.

– Med dagens sikkerhetspolitiske situasjon er likevel ikke Forsvarets reaksjonsevne god nok. Forsvarssjefen har derfor i sitt fagmilitære råd anbefalt å øke reaksjonsevnen i Forsvaret, skriver Gjesdal.

Forsvarssjefen i fagmilitært råd: Ber om flere fregatter

– De fleste avdelinger må ha høy grad av bemanning med kompetanse, godt øvings- og treningsnivå, og materiell og forsyninger på plass. Grunnutdanning flyttes fra de operative avdelingene til egne utdanningssentre. Dette vil kreve flere ansatte og vernepliktige, sier Gjesdal.

– Opprettholder bånd mellom folk og Forsvar

– Hvilke vurderinger er gjort knyttet til bruk av vernepliktige i så kompetansekrevende stillinger?

– Verneplikten ligger fast og er svært viktig for Forsvaret. Gjennom verneplikten får vi inn de best egnede fra hvert årskull, noe som også sikrer et godt rekrutteringsgrunnlag. Verneplikten bidrar også til å opprettholde gode bånd mellom samfunnet og Forsvaret.

– Det er riktig at flere tjenestestillinger i Hæren har høye kompetansekrav. Hæren har en større andel fast ansatte i de mest kompetansekrevende stillingene.

