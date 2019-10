VÅTT: Det kommer flere lavtrykk inn mot Norge de neste dagene. Foto: METEOROLOGISK INSTITUTT

Nå blir det grått, vått og kaldt

Ta frem støvlene! Flere lavtrykk beveger seg mot Norge, og gir regn flere steder i Sør-Norge den kommende uken. Nord-Norge får det peneste været, men de laveste temperaturene.

– Det er mildt høstvær som vil dominere i Sør-Norge denne uken. Nedbøren som kom nå natt til mandag vil lette utover dagen, men det vil ikke ta lang tid før et nytt nedbørområde kommer inn fra sør. Det gir en ordentlig mengde regn over Øst – og Vestlandet. Det er Agder som får den verste trøkken, sier vakthavende meteorolog Magnus Ohved til VG.

Han melder regn over stort sett hele Sør-Norge tirsdag, og sier nedbørsområdet vil passere over Trøndelag og Nordland i løpet av onsdag.

– Men det kommer igjen ny kald luft onsdag, så lavtrykket over Sør-Norge vil bare fortsette, sier Ohved.

Noe av nedbøren kan falle som snø i fjellovergangene i Sør-Norge, men vil fort gå over til regn, melder meteorologen.

Kaldt i Nord-Norge

I Nord-Norge blir det langt mindre nedbør enn i Sør-Norge, men lavere temperaturer.

– Noen steder kan det blir ganske kald, både i Troms og Finnmark ned mot ti grader enkelte steder. Det kan bli noe mildere også der mot slutten av uken, sier Ohved.

HUSTRIG: Meteorologene melder et realt høstvær med vått og grått vær flere steder i landet. Foto: Gisle Oddstad

Mandag morgen meldte Meteorologene at Bardufoss var et av de kaldeste stedene i Norge, med minus ti grader.

Resten av landet er derimot vesentlig mildere, ifølge meteorologene.

Slik så temperaturene ut i Norge mandag morgen:

Samtidig oppfordret Vegtrafikksentralen Øst bilister til å kjøre etter forholdene, på grunn av stedvis mye vann på Østlandet:

Mye vind

Ifølge Ohved tar nedbøren med seg en del vind også:

– Det er ikke snakk om noe advarsel-nivå, men det blir østlig stiv kuling i både Agder og Rogaland, sier han.

Også meteorolog Stig Arild Fagerli ved StormGeo sier været i Sør-Norge den kommende uken blir preget av flere lavtrykk.

– Det blir sterk kuling på kysten lengst Sør, men det er ikke noen stormer på vei. Lavtrykket er årsaken til vinden. Akkurat nå mandag ligger det et lavtrykk i Kattegat, som beveger seg mot Skagerak. I ettermiddag vil det ha beveget seg videre til Estland, og da trekkes nedbøren mer bort fra Østlandet, sier Fagerli.

Fagerli sier at et lavtrykksområde utvikler seg over den engelske kanal og over Nordsjøen mandag.

– Dette vil bevege seg mot Sørlandet natt til tirsdag, og deretter videre nordover. Først viste prognosene at det ville bevege seg opp til Bodø, men nå ser det ut til at det ikke går lenger nord enn Dovre, sier han.

Flere lavtrykk

Nærmere helgen kommer det nok et lavtrykk inn mot Norge fra Irland.

– Frontsonen vil komme inn mot Sør-Norge torsdag eller fredag, men det er mer usikkert, sier han.

Til tross for mye nedbør blir det mildere i Sør-Norge enn Nord-Norge.

– Været vil være langt mer stabilt i nord enn i Sør, men det er kalde forhold når det er lite skyer og vind, sier Fagerli.

Også i Sverige er det meldt store mengder nedbør den kommende uken.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institutt (SMHI) varslet søndag kraftig vind, og store mengder nedbør de kommende dagene, da spesielt for Sør-Sverige.

Søndag gikk de svenske meteorologene ut med en såkalt «klasse 1»-advarsel på grunn av vindstyrken for både Skåne, Blekinge. Halland og Öland fra mandag morgen, skriver svenske Aftonbladet.

