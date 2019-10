BLE FRISK: Etter screening fikk Thor Kr. Adolfsen (63) påvist en svulst på 2,5 centimeter. Etter en operasjon ble han frisk. Foto: Privat

Fra 2020 skal alle over 55 år screenes for tarmkreft: – Undersøkelsen reddet meg

Fra neste år vil kvinner og menn i hele Norge få innkalling til tarmkreft-screening det året de fyller 55. Screeningprogrammet, som har vært testet i flere år, skal bli permanent.

Regjeringen vil i neste års statsbudsjett øke bevilge til tarmkreftscreening med 24,7 millioner kroner - noe som gir en total ramme på 97 millioner kroner i året, får VG opplyst.

De første innkallingene til det norske screeningprogrammet skal sendes ut i 2020, og skal implementeres i hele landet innen 2024.

Screeningprogrammet skal baseres på undersøkelse av blod i avføringen, en såkalt iFOBT-test. Et test-kit sendes til pasienten i posten, som tar prøven selv og sender den tilbake. Testen gjentas annethvert år i ti år, til sammen fem ganger. Ved funn av blod innkalles deltakerne til koloskopi, som er en tykktarmsundersøkelse med koloskop.

– Det er anslått at vi med en nasjonal tarmkreftscreening kan redusere dødeligheten med opp mot 300 personer i året. Så vi har ingen tid å miste, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei.

GOD NYHET: Sveinung Stensland (H) mener screeningprogrammet vil være med å forebygge tarmkreft i hele Norge. Foto: Hallgeir Vågenes

– Screeningundersøkelsen reddet meg

En av de som har fått oppleve hvor viktig tidlig screening kan være er Thor Kr. Adolfsen (63) fra Aker. Han var med på et forskningsprosjekt i 2017, og fikk påvist en svulst i tarmen.

– Screeningundersøkelsen reddet meg. Jeg var i fin form, og hadde ingen symptomer, så det var bare flaks at sykdommen ble oppdaget, sier Adolfsen til VG.

Etter en positiv avføringsprøve ble det oppdaget en kreftsvulst på 2,5 cm. 13 dager senere ble Adolfsen operert. Fordi svulsten ble oppdaget tidlig, slapp han cellegift.

– Det var utrolig viktig for meg at dette ble oppdaget tidlig, og jeg er veldig glad for at også andre vil få denne muligheten. Testen er lett å ta, og jeg vil oppfordre alle til å gjennomføre den. Det er så enkelt - og fordelen er så stor, sier Adolfsen.

Fakta: Tarmkreft * Årlig får om lag 4200 nye personer tarmkreft i Norge. * Over 1500 personer dør av sykdommen. * Prognose ved tarmkreft vil være best når sykdommen oppdages i tidlige, symptomfire stadier. Kilde: Helsedirektoratet

Norge på verdenstoppen

VG skrev i 2017 at Helsedirektoratet anbefaler screening til alle over 55 år.

Tarmkreft er blant sykdommene som tar flest liv, ifølge Kreftforeningen. Sykdommen er også en av få som kan oppdages før det utvikler seg til kreft. I dag har Norge screeningprogrammer for brystkreft og livmorhalskreft.

– Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft og risikoen for tarmkreft øker med alderen. Det er grunnen til at regjeringen vil innføre et nasjonalt screeningprogram for alle nordmenn det året de fyller 55 år, sier Sveinung Stensland (H), som sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Antallet personer som får kreft i tykk- og endetarm er doblet siden 1960-årene, ifølge Kreftregisteret.

– Formålet med screeningprogrammet er å redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft ved å oppdage eller fjerne kreft eller forstadiet til kreft, sier Jan Steinar Engeli Johansen i Frp.

Tarmkreftscreening er normalt flere steder i Europa, etter at EU-kommisjonen anbefalte at alle land bør tilby dette i 2003. Likevel har det tatt Norge 16 år å innføre programmet.

Screening gjør det mulig å oppdage kreft før symptomer oppstår. Tidligere diagnose vil kunne bedre prognosen og hindre kreftutvikling. Samtidig kan screening føre til unødvendig bekymringer og i noen tilfeller overdiagnostikk og overbehandling, ifølge flere norske kreftleger.

Publisert: 04.10.19 kl. 21:37







