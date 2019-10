Dette bildet ble tatt i redningsskøyten «Kristian Gerhard Jebsen» da redningsaksjonen pågikk natt til lørdag. Foto: Vidar Johannessen / RS «Kristian Gerhard Jebsen»

Tre helikoptre rykket ut: 17-åring risikerer fengselsstraff

En gutt (17) kan få fengselsstraff for å ha ringt inn en falsk nødmelding om at en båt var i ferd med å synke. Tre helikoptre og to redningsbåter rykket ut.

– Det var en som ringte inn til politiet og sa at han var i en båt sammen med seks personer. Han fortalte at båten tar inn vann og at de var på vei i livbåten. Etter dette brytes samtalen.

Slik beskrev redningsleder Thoralf Juva ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge dramaet natt til lørdag til VG. Etter tre timer med søk, kunne politiet opplyse at meldingen var falsk.

Blir anmeldt

Lørdag besluttet politiet at gutten skal anmeldes, skriver Stavanger Aftenblad.

Vanligvis straffes misbruk av nødsignal med forelegg. I dette tilfellet risikerer imidlertid gutten fengselsstraff, selv om det tas hensyn til at han er under 18 år.

– Her har meldingen medført at nødetatene rykket ut til en stor redningsaksjon, og resultatet kan bli både fengselsstraff og erstatningsansvar, sier jourhavende politiadvokat Anne Mette Dale i Sørvest politidistrikt til avisen.

Tre helikoptre og to redningsskøyter

Det var tre helikoptre, to redningsskøyter og flere sivile fartøy som deltok i søket.

Hovedredningssentralen ser alvorlig på falske nødmeldinger. Redningsleder Jan Lillebøe sier at dette i verste fall kan føre til at liv går tapt.

– Det kunne oppstått andre hendelser hvor du ikke bruker de nevnte ressursene fordi det er mer alvorlig at seks personer er i ferd med å gå ned. Andre mennesker kan komme i en situasjon hvor de dør fordi vi ikke har tilgjengelige ressurser, sier han til Stavanger Aftenblad.

