BRUKTE SEG SELV: Ap-leder Jonas Gahr Støre trakk frem seg selv som eksempel på personer som burde kunne betale mer skatt for å blant annet finansiere gratis skolemat og SFO. Foto: Tore Kristiansen

Ap-Støre svarer: Nekter å bli belært om skatt av Høyre-Sanner

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at han har ni milliarder kroner mer enn regjeringen å bruke til velferd. Men at det er langt mindre enn rammen på 15 milliarder i økt skatt som Ap selv presenterte i valgkampen i 2017.

Sommerens skattedebatt tente til etter at Støre brukte seg selv som eksempel på folk som bør kunne betale mer i skatt.

Høyre-nestleder Jan Tore Sanner gikk ut og krevde svar fra Støre om hvor mye Ap skal øke skattene – blant annet for å finansiere Aps løfter om gratis SFO, gratis skolemat, faste stillinger og ren luft i byene.

Ikke bli belært

– Jeg har ikke behov for å bli belært av Høyre om triksing av tall i budsjetter, etter fjorårets store debatt om vi skulle gå rett i pensjonsfondet til ungene våre, og utenom budsjettene, for å betale for ny fregatt eller nytt regjeringsbygg. Mange av våre forslag i kommunevalgkampen slår ikke hardt inn på budsjettene. Flere faste og fulle stillinger handler egentlig om politisk vilje, sier Støre til VG.

– Dere lovet å holde dere innenfor 15 milliarder kroner i økt skatt før forrige valg. Holder det til å betale for nye løfter?

– Ap gikk til valg i 2017 på et skatteopplegg som vi ikke endrer midt i perioden. I vårt alternative budsjett betaler de som har høye formuer noe mer i formuesskatt, men om lag det samme som de betalte i 2014.

– Står løftet om inntil 15 milliarder fast?

– For 2019 har vi et alternativt budsjett på rundt ni milliarder kroner mer enn regjeringen. Det betyr at vi ligger langt under det vi har åpnet for. Det blir ingen endring i dette. I 2021 skal vi avklare skatteopplegget fram til 2025. Men Ap mener at de med sterkest skuldre kan bidra med noe mer. Når mediene skriver at det gjelder sånne som meg, så kan jeg nikke til det. Ja, vi kan bidra mer noe mer, sier Støre.

Ap-lederens personlige formue falt litt i fjor, til 68,3 millioner kroner.

Tre milliarder

Om mulige skatteendringer i 2020 i Aps opplegg, sier Støre at det kommer etter valget, og at han ikke ønsker å uttale seg om det nå, fordi forutsetningene ikke er kjent.

– Dere ville styrke kommunene med tre milliarder kroner i 2019. Men er det nok til å betale for gratis SFO og skolemat, slik mange Ap-lag i kommunene har lovet sine velgere?

– Dette er mål Ap setter i hele landet. At vi gradvis går inn for gratis SFO. I Oslo prioriterer vi gratis SFO for seks-åringene. Mange av våre folk i kommunene planlegger et enkelt skolemåltid, men de gjør det innenfor de budsjettene som er vedtatt. Vi må gå skrittvis frem, og vi kan ikke påvirke finansieringen når rammene for kommunene er vedtatt av et annet flertall.

– Vil økt eiendomsskatt være aktuelt, når regjeringen har satt nye maks-grenser for eiendomsskatten?

– Stramme kommunebudsjetter og loven som hindrer kommunene fra å be om støtte til å finansiere gode fellesskapsløsninger, slik Frp legger opp til, det begrenser mulighetene. Ingen tvil om det, sier Støre.

Publisert: 30.07.19 kl. 05:45