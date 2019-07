ORDFØRER: Nils Olav Larsen i Vennesla kommune. Foto: Tomm W. Christiansen

Sorg i Vennesla etter drukningsulykke: – Dypt tragisk

– Dette er noe som setter dype spor i bygda vår, sier ordfører Nils Olav Larsen (KrF) etter at en to år gammel gutt druknet i et badebasseng i Vennesla.

Klokken 23.45 natt til torsdag fikk Larsen en telefon han skulle ønske han aldri hadde fått.

En to år gammel gutt kom under vann i et lite basseng i Vennesla sent torsdag kveld. Det var ikke mer enn en halvmeter dypt, men livet hans sto likevel ikke til å redde da nødetatene nådde fram.

– Det første en tenker på er den medfølelsen som går til de pårørende, mor og far og familien i sin helhet, sier Larsen til VG.

– Dette er en meningsløs hendelse. Av og til skjer ting som ikke skal skje, men det er dypt tragisk at dette kan skje i det hele tatt, sier han.

Selv om Vennesla er en relativt stor bygd med 14.500 innbyggere, er det mange som kjenner hverandre. Alle er dypt preget etter ulykken.

– Dette er noe som setter dype spor i Vennesla, sier ordføreren.

Kriseteam

Det viktigste for kommunen nå er å ivareta de pårørende best mulig. Ettersom det er kort tid siden ulykken skjedde, er informasjonen foreløpig knapp.

– Klokken 10 i dag startet et møte der kriseteamet i kommunen satt seg ned og så på hvordan de kan bistå familien på best mulig måte. De har fått fullmakter til å gjøre alle nødvendige grep og innkalle nødvendig ekspertise for å ivareta pårørende, sier ordføreren.

Kriseteamet består inntil videre av kommunalt ansatte med psykologi- og sykepleierbakgrunn.

Foreløpig er det ikke planlagt minnestund for 2-åringen som døde, men dette er noe kommunen vurderer.

– Det er for tidlig til å ta noe standpunkt til det. Her må vi lytte til de pårørende og ta det ut ifra hva de ønsker. Vi vil få løpende orientering utover dagen, og da er nok dette et av de spørsmålene som vil dukke opp, sier Larsen.

Familien i sjokk

Lensmann i Vennesla Frode Forslund forteller til VG at de i dag jobber med å innhente opplysninger om hva som har skjedd.

– Vi tar avhør av vitner, og prøver å finne ut hvor lenge gutten lå i vannet.

Politiet snakket så vidt med guttens pårørende på hendelsesstedet natt til fredag. De var sterkt preget av ulykken.

– Det er selvfølgelig et sjokk å oppleve noe sånt, sier Forslund. Han legger til at det er planlagt videre avhør utover fredagen.

Lensmannen forteller at det har blitt opprettet en såkalt undersøkelsessak etter hendelsen.

– Det er rutine at vi gjør det i slike tilfeller. Vi etterforsker saken, uten at det trenger å være noe straffbart av den grunn. Det er ingenting som tyder på noe annet enn at dette er en tragisk ulykke.

