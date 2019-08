DRIVER VALGKAMP: Statsminister Erna Solberg om bord på en ferge under en rundtur på fjorden utenfor Florø. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Erna Solberg om våpenbruddet mellom USA og Russland: En trist dag

MÅLØY/UTØYA (VG) Statsminister Erna Solberg (H) beklager meget sterkt bruddet i nedrustningsavtalen mellom USA og Russland.

– Det er en trist dag for verden. Jeg hadde i det lengste håpet at det var mulig at de kunne finne en løsning, men russerne var ikke villige til å finne noen løsning. Det er de som må ta ansvaret for at avtalen nå sies opp, sier Solberg.

Både Russland og USA har bekreftet at de har trukket seg fra INF-avtalen, som siden 1987 har forbudt bruk av mellomdistanseraketter.

– Norge støtter Trump helt og fullt?

– Norge støtter Jens Stoltenberg og NATO helt og fullt i denne saken. NATO står samlet i denne saken. Jeg synes det er veldig trist, men russerne har brutt avtalen lenge, ved å bygge opp rakettmissilsystemer som bryter med avtalen.

– Hva krever dere at russerne gjør?

– Vi trenger konstruktive samtaler som videreutvikler den type nedrustningsavtale, med gjensidig inspeksjon og tillit. Det må russerne bli med på. Jeg ser at de bruker droner som argument, men det er altså slik at droner ikke omfattes av INF-avtalen.

– Hvordan hindre nytt rustnings-kappløp?

Frykter ikke ny kald krig

– Det er bare dialog og avtaler som nytter. Verden har virkelig ikke behov for at vi igjen skal bruke store midler til våpenopprustning. Vi har andre globale utfordringer som vi bør brukes ressursene på. I et globalt perspektiv ser vi også at Kina ruster opp. Dette er en utvikling som ikke er bra. Det er avgjørende at Russland og USA klarer å løse denne floken, sier statsministeren.

– Folk kan begynne å frykte en ny kald krig?

– Jeg opplever ikke at vi er der, med deling av verden i blokker. Men verden trenger ikke noe våpenkappløp nå. Virkelig ikke.

Støre: Farlig

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er en farlig utvikling vi ser.

– Det er veldig alvorlig at viktige nedrustningsavtaler inngått gjennom krevende forhandlinger og vilje til å ta felles ansvar gått i oppløsning. Det er ikke bare den avtalen, men det er også andre. Det gjør verden mer utrygg. Det blir færre møtepunkter for at atommaktene tar felles ansvar, og det understreker igjen at atomvåpentemaet som litt for mange tror tilhørte den kalde krigen, ikke er over: Nei, den er her fortsatt, og det er farlig.

Publisert: 02.08.19 kl. 15:51