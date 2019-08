Politiet om ny kontakt: – Anser det fortsatt som lite sannsynlig at Anne-Elisabeth er i live

LILLESTRØM (VG) Til tross for at motparten tok ny kontakt med familien den 8. juli, anser politiet det fortsatt som lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live. De står fast ved sin hovedhypotese om at hun er drept.

Etterforskningsleder Tommy Brøske viser til at det selv etter den siste henvendelsen fortsatt er mangel på livsbevis.

– Som tidligere understreker vi også nå at vi ikke har noe bevis på at hun er død, og kan derfor ikke utelukke muligheten for at hun lever, sier han under en presseorientering tirsdag formiddag.

– Sies klart at hun lever

Tidligere i dag kom det nye detaljer i forsvinningssaken i Lørenskog, da familiens bistandsadvokat Svein Holden bekreftet at det i juli har vært ny kontakt med motparten.

I midten av mai formidlet Anne-Elisabeth Hagens familie et budskap til motparten, og de oppfatter henvendelsen 8. juli som et klart og tydelig svar på dette.

I den nye henvendelsen sies det også klart at Anne-Elisabeth Hagen lever, men familien har foreløpig ikke mottatt et bevis på at det er riktig, opplyser Holden.

– Vi har forståelse for at den siste kontakten gir familien håp om at Hagen fortsatt er i live. Vi understreker derfor på nytt at det ikke er noe politiet ønsker mer enn at hun er i live og kan gjenforenes med sin familie.

Står fast ved hovedhypotese

I slutten av juni gikk politiet ut med opplysningene om at de har gått bort fra hovedhypotesen om at Hagen ble utsatt for en økonomisk motivert kidnapping.

– Hovedhypotesen er endret til at Anne-Elisabeth Hagen er drept, sa Brøske under pressekonferansen i juni.

Opplysningene opprørte bistandsadvokat Holden, som var tydelig på at deres inntrykk var at politiet fortsatt så på forsvinningen som en reell kidnapping.

Under tirsdagens pressekonferanse sa Holden:

– Det vil overraske meg om politiet nå utelukker at Hagen kan være i live.

Han mener den siste kontakten styrker troen på det familien hele tiden har ment at de står overfor: En kidnappingssak.

BORTE NI MÅNEDER: 31. oktober i fjor forsvant Anne-Elisabeth Hagen fra sitt hjem i Sloraveien på Lørenskog i Akershus. Siden har det ikke kommet et eneste livstegn fra henne. Foto: Privat / Terje Pedersen, NTB scanpix

Politiet har ikke funnet grunn til å endre sin hovedhypotese på bakgrunn av den nye henvendelsen 8. juli.

– Dette skyldes primært at det fremdeles er mangel på livsbevis, men også status i den etterforskning som er utført og som fredemeldes pågår med stor styrke, sier Brøske.

– Som tidligere presiserer vi igjen at vi ikke kan utelukke at vi står overfor en kidnapping med økonomisk motiv, eller at vi kan stå overfor at noe har gått galt underveis. Men vi opprettholder våre vurderinger fra før sommeren. Vi har også helt fra starten jobbet ut fra andre hypoteser, men etter en helhetsvurdering antar vi også disse som noe svekket.

Han understreker at saken fortsatt etterforskes bredt.

– Etter det vi vet så langt, og frem til det foreligger et troverdig og tidsrelevant livsbevis, står politiet fast ved våre vurderinger om at vi anser at vi mest sannsynlig står overfor et drep.

Kommuniserer på norsk

VG kunne fredag fortelle at ektemannen Tom Hagen skal ha betalt over ti millioner kroner for livsbevis etter at motparten tok kontakt i begynnelsen av juli. Betalingen skal ha skjedd kort tid etter denne kontakten, ifølge VGs opplysninger.

Holden sier at i etterkant av 8. juli har familien hatt «en tydelig kommunikasjon» med motparten, men han vil ikke kommentere dette nærmere.

Ifølge bistandsadvokaten foregår kommunikasjonen på norsk, og det er derfor han ikke holdt pressekonferansen også på engelsk – slik han har gjort tidligere.

Brøske sier at det er stor viktighet for politiet å avdekke hvem avsenderen er.

– Vi tar henvendelsen på alvor, og etterforskningsskritt rundt denne blir en naturlig del av etterforskningen som pågår.

