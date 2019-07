FIKK BEHANDLING: Grevlingen fikk hjelp av veterinærer på Veterinærhøyskolen etter at Trine Rambøl fant den skadet. Foto: Privat

Trine Rambøl tok vare på skadet grevling: - Klarte ikke la den ligge der

Trine og søsteren Monica har forsøkt å redde tre dyr så langt i juli.

Historien starter med en påkjørt måke, som Trine Rambøl fant på ring 3, ved Grefsen i Oslo, i begynnelsen av juli.

– Den hadde ben som ikke fungerte, så jeg tok den med hjem og hadde den i badekaret noen dager, sier Trine Rambøl.

Måken ble etter hvert bedre og bedre, og Trine og søsteren Monica fant et fuglemottak i Moss som tar vare på skadede fugler.

DYREVENN: Trine Rambøl. Foto: Privat

– Der fikk vi vite at livet ikke sto til å reddes, da bena ikke ble bedre. Måken fikk likevel en så lykkelig avslutning på livet som mulig, med alle slags fasiliteter for fugler, sier Rambøl.

Pustet og ynket seg

På veien hjem fra fuglemottaket i Moss finner de et nytt skadet dyr.

En påkjørt grevling langs motorveien forbi Ås.

– Den pustet og peste, og ynket seg. Det var helt forferdelig. Vi hadde jo allerede et bur i bagasjen, og jeg klarte ikke å la den ligge der. I tillegg har man faktisk plikt til å hjelpe dyr som lider, sier dyrevennen Rambøl.

Ås avis omtalte den skadede grevlingen først.

Klokken var 22 på kvelden og søstrene, som da satt i bilen med en skadet grevling, visste ikke helt hva de skulle gjøre.

– Vi ringte viltnemnda, som sa vi bare skulle slippe den ut og håpe på at den overlevde, eller så kunne de komme å avlive den.

Overrasket veterinær

Så ringte søstrene en veterinær, som først ble overrasket over å høre om grevlingen i bilen.

– Det var en veldig hyggelig opplevelse å komme til Veterinærhøgskolen. Der sto åtte personer klare til å behandle grevlingen.

Den hadde ingen brudd eller tegn på indre blødninger, ifølge den midlertidige matmoren. Den fikk smertestillende og væske, og så tok søstrene med seg den hjem.

Grevlingen ble bedre og bedre, og til slutt nesten for aktiv.

– Det er det kuleste dyret jeg har møtt! Hun var aldri aggressiv, og hun elsket å bli klødd på ryggen. Men vi måtte være forsiktige så hun ikke ble for tam.

Nå er den satt ut igjen, i nærheten av der de fant den, men langt unna motorveien.

I tillegg har den fått sin egen Instagram-profil: Sammie_the_badger.

Finnes alternativer

Bare noen dager etter grevlingen ble satt fri, fant Trine en skadet måke igjen. Den tok de med til dyrelegen for å avlive.

Moralen og oppfordringen fra søstrene er: Ikke vær redd for å hjelpe dyr i nød.

Ifølge Miljødirektoratet, som forvalter vilt etter lover og regler på området, er det lov å ta vare på sykt eller skadet vilt for kortvarig rehabilitering.

– Dersom viltet føres tilbake i sitt naturlige miljø, og ivaretakelsen skjer i samråd med veterinær er det lov, skriver direktoratet i en e-post til VG.

De skriver videre at dersom det er rimelig å anta at dyret ikke vil bli friskt, eller at det tar for lang tid å rehabilitere dyret, er avlivning ofte den beste løsningen for å forhindre lidelse og langvarig stress.

Det er helt gratis å få veterinærhjelp til ville dyr. Dyrlegene gjør det de kan for å hjelpe. Er det ingen ting de kan gjøre, blir dyret avlivet, ifølge Rambøl.

– Det finnes håp, man må ikke alltid avlive dyrene, selv om det av og til er det mest humane og riktige å gjøre, avslutter hun.

Publisert: 26.07.19 kl. 12:26