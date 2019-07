MEGAKVEITE: Det ble fiskelykke for Bilal Saab onsdag ettermiddag. Foto: Bilal Saab/Rickard Hansson

Bilal (20) fikk 124 kilos monsterkveite på kroken

Den erfarne fiskeguiden satte ny personlig rekord på storhavet utenfor Hasvik. Like etter doblet han rekorden sin.

Tom Skoglund (Altaposten)

Med anslagsvis godt over tusen timer bak seg med fiskeutstyr i hånden, er Bilal Saab godt vant med å trekke opp fisk som veier både 30 og 40 kilo.

Men onsdag ettermiddag var det helt vilt for 20-åringen og følget hans sin del.

– Jeg og familien i Big Fish Adventure hadde tirsdag middag med ei gruppe som bor inne hos onkelen min, på nabocampen Hasfjord Villmarksopplevelser. Sammen bestemte vi oss for å dra ut alle sammen, og være på havet hele dagen, forteller han til Altaposten.

Satte pers

I tillegg til fiskeguide-jobben er Saab vokalist gruppen NorthKid, som er kjent for låter som «Firefly» og «Mono». Til høsten er han aktuell som deltager i det populære TV-programmet Stjernekamp.

Onsdagen ble raskt knallbra for Saab og gruppens del. Syv kveiter over 20 kilo, den største like under 60, ble hentet opp til havoverflaten før de ble sluppet ut igjen. Torsk opp mot 20 kilo og en god del «småsei» på seks-syv kilo beit og på.

– Største fisken jeg har tatt før denne turen var 50 kilo. Og det var jeg som tok den på 60, så jeg var godt fornøyd med fisket, forteller Bilal.

Men det skulle vise seg å være småfisk de hentet opp først på dagen.

Alvorlig røsk

For ikke lenge før de hadde bestemt seg for å snu inn, ble det plutselig action for Bilals del.

– Det røsket alvorlig i min stang. Så ble det helt stille. Bom stopp. Jeg tror jeg sto i fem minutter og røsket og dro, helt sikker på at fisken jeg hadde på hadde kveilet seg fast i noe på bunnen. Men så plutselig begynte det å sige oppover og da skjønte jeg at dette måtte være noe skikkelig svært.

Et møysommelig arbeid med å få monsteret opp fra bunnen tok til.

I rundt en halvtime jobbet 20-åringen iherdig for å få opp giganten.

– Flere tusen stangtimer ble samlet opp i denne halvtimen. Jeg så hele fiskelivet i reprise. Og da den kom opp til overflaten, det var bare helt sykt å oppleve.

De fikk fisken opp til båten. For å holde kveita inntil båten mens målingen skulle gjøres måtte en real kveitekrok settes i underkjeven.

– Bestekompisen min skulle gjøre dette men fikk ikke helt til. Da jeg skulle hjelpe til røsket jeg ei flenge i langfingeren. Måtte sy fem sting på onsdagskvelden, forteller Saab.

TUNG: Den 124 kilos tunge fisken tok cirka en halvtime å få dratt opp. Foto: Rickard Hansson

Catch and release

Men de fikk sikret kveita og hadde den liggende i vannskorpen for bilder og måling.

– 209 centimeter ble den målt til. Det skulle bli 123,7 kilo i henhold til alle tabeller. Helt utrolig.

Men for dem som måtte tro at storfisken ble hentet på land, kan Saab berolige:

– Vi slapp denne ut. Jeg tar ikke kveite selv, og i alle fall ikke en på over to meter. I guidebåten vår i år har vi hatt cirka 190 kveiter. 11 av dem har blitt drept, fordi de har vært for skadd til å slippes ut.

– Grunnen til at jeg er så opptatt av dette er at jeg potensielt skal leve på dette i 40 år fremover. Da er det viktig å ta vare på bestanden, sier han.

209 CENTIMETER: Monsterkveiten ble sluppet tilbake i havet igjen. Foto: Rickard Hansson

Utrolig gøy

For Saabs del er opplevelsen med å fange storfisken viktigere enn å fylle fryseren til randen.

– Ja, det er utrolig gøy når man får noe stort, og dette var jo bare helt vanvittig. Første fisken jeg har fått som veier mer enn meg selv, sier han og ler.

– Jeg tok jo som sagt ny rekord, og doblet den like etterpå. Dette ble en helt vanvittig syk dag. Helt sykt, sier han.

Publisert: 18.07.19 kl. 21:08