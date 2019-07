UTSATT: Kortneseraser som mops er spesielt utsatt i varmen, fordi luftveissystemet deres ikke fungerer optimalt. Illustrasjonsfoto. Foto: Gero Breloer / AP

Slår alarm om hunder i varmen: – I verste fall kan de besvime og dø

Veterinær Torill Moseng sier at det spesielt er én ting hundeeiere glemmer når det blir for varmt.

Denne helgen er det ventet temperaturer på over 30 grader flere steder i landet.

De høye temperaturene kan få fatale konsekvenser for kjæledyr, dersom eierne ikke tar riktige forholdsregler.

Under de varmeste ukene i sommer har veterinærklinikker tatt imot flere hunder som har fått heteslag.

– Det kan være alt fra hunder som har blitt slått ut av varmen når de har løpt etter en ball i hagen, til hunder som må avlives fordi de er for varme, sier president Torill Moseng i Veterinærforeningen.

FLERE RÅD: Veterinær og president Torill Moseng i Veterinærforeningen har flere råd til dyreeiere i varmen. Foto: Steffen Korner

– Legg turen til morgen eller kveld

Moseng sier at det er tre hovedprinsipper dyreeiere bør følge i varmen:

Tilstrekkelig vann

Muligheter for skygge eller avkjøling

Redusert aktivitet

Hun råder hundeeiere som er vant til å ta med hunden på sykkeltur, til å være ekstra obs når gradestokken kryper opp mot 30 grader.

– I motsetning til oss mennesker, kan ikke hunder si ifra dersom de blir for varme. Og selv om de blir for varme, vil de løpe etter fordi de gjerne vil følge flokken.

Moseng anbefaler også å legge turer med hunden til morgen eller kveld, når solen ikke står høyest på himmelen.

Dersom man likevel må ta med kjæledyret ut, er det viktig å gå steder som har muligheter for skygge eller avkjøling.

– Hvis man skal være ute hele dagen og ikke vet akkurat hvor, kan det være lurt å legge noen våte håndklær i fryseren og ta dem med på tur. Det blir en fin avkjøling, sier Moseng.

SKYGGE: Å sørge for muligheter til skygge, er noe av det viktigste hundeeiere bør tenke på dersom de tar med hunden sin ut i varmen. Foto: Berit Keilen

– Som å kaste vann på en badstuovn

Veterinæren sier at det er én ting som er lett å glemme for hundeeiere: Mange hunder har dårlig hornlag i potene.

Disse hundene er ifølge Moseng spesielt utsatt for å få brannskader under potene når de går på en brennhet asfalt som steker i solen.

– Det kan være raser som mops, bulldogg og engelske staffer, men også andre raser. Derfor skal eierne være obs på å ikke bli stående for lenge.

Moseng advarer også hundeeiere mot å la dyrene bli igjen i bilen, selv om man bare skal en kort tur på butikken.

Dette gjelder uavhengig av om det er sol eller overskyet.

– Hunder har ikke svettekjertler annet enn under potene. Når de peser blir det som å kaste vann på en badstuovn. De vil derfor oppleve en mangedobling av temperaturen i forhold til mennesker.

Veterinæren forteller at hun selv har vært med på å ta imot tre døde hunder som lå i bilen 45 minutter mens eierne var inne på butikken en overskyet dag.

VANN: Å ha nok vann tilgjengelig på tur med hunden i varmen, er et av veterinærenes viktigste råd. Foto: LUKE MACGREGOR / X01981

Kan i verste fall besvime og dø

Hundeeiere med kortneseraser som mops bør ta ekstra forbehold i varmen.

Det er fordi disse hunderasene har et luftveissystem som allerede ikke fungerer optimalt.

– Når det blir varmt hovner slimhinnene opp, og da blir luftveiene enda trangere. I verste fall kan de besvime og dø.

Moseng presiserer at hunder har individuelle behov som avhenger av faktorer som alder og fysiske utfordringer.

Derfor er det opp til hver enkelt hundeeier å vurdere hvordan dyret takler varmen. Hunder med tykk pels vil for eksempel takle varmen dårligere.

– Det å barbere en hund med mye pels er god dyrevelferd. Vi ser at både hunder og katter har det bedre da, sier hun, og legger til at hunder med bar hud vil ha behov for solkrem.

AVKJØLING: Kortneseraser har et spesielt stort behov for avkjølingsmuligheter i varmen. Foto: MIKE BLAKE / X00030

Veterinæren om burdyr: – Bør skjermes i skyggen

Moseng har også noen råd til eiere med andre typer kjæledyr.

Katter klarer seg generelt bedre i varmen, fordi de gjerne bestemmer aktiviteten sin selv. Det er imidlertid to ting katteeiere bør passe på:

– Det viktigste er å sørge for at de har mulighet for skygge og tilgang på nok vann. Det er særlig viktig dersom man har katten gående ute, fordi vannet fordamper.

Veterinæren sier i tillegg at det er ekstremt viktig å tenke på burdyrene i varmen.

Dyr som for eksempel kaniner i bur, har ingen muligheter til å komme seg unna den stekende solen.

– Særlig kaniner som står ute bør skjermes i skyggen, kanskje ved å sette dem inn i en kjølig garasje.

Publisert: 26.07.19 kl. 16:01

