Mann i 40-årene siktet for å ha forgiftet hjelpetrengende kvinne

En mann er siktet for å ha forgiftet en kvinne ved å fylle alkohol i en medisinpumpe hun var koblet til gjennom en magepumpe.

NTB

Nå nettopp

5. juli ble han i Stavanger tingrett varetektsfengslet i fire uker, siktet for grov kroppsskade mot kvinnen i 60-årene, skriver Stavanger Aftenblad.

29. juni ble kvinnen fraktet til Stavanger universitetssjukehus etter å ha blitt funnet av en hjemmesykepleier. Først etter fem dager ble kvinnen koblet fra respiratoren.

Politiet sier til avisen at de etterforsker om den påståtte forgiftningen kan ha hatt et økonomisk motiv fordi kvinnen har blitt tilkjent et større erstatningsbeløp i forbindelse med et forsikringsoppgjør.

– Vi kommer til å bruke mye ressurser på denne saken gjennom sommeren, sier etterforskningsleder Hans Christian Hetland ved Personseksjonen i Sørvest politidistrikt.

De to har ifølge politiet hatt et turbulent forhold, men gjenopptok kontakten etter at besøksforbudet mannen var ilagt, gikk ut 28. februar i år. Det bekymret kvinnens familie, som anmeldte mannen til politiet etter at det var klart at kvinnen hadde en svært høy alkoholkonsentrasjon i blodet.

Mannen er straffedømt flere ganger tidligere, blant annet for promillekjøring, trusler og hensynsløs atferd. Hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin, sier til avisen at hans klient avviser å ha skadd kvinnen.