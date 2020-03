FERIELIV: Turister utenfor den kjente baren «Sloppy Joe’s» i sentrum av Key West onsdag denne uken. Foto: Thomas Nilsson / VG

Corona-kontraster i USA: – Her har vi ikke noe virus

FLORIDA/NEW YORK (VG) Mens krisestemningen råder i Norge, går livet sin vante gang i deler av USA.

Kort tid etter pressekonferansen der statsminister Erna Solberg presenterte de mest inngripende tiltakene Norge har sett i fredstid, satte jeg meg i en taxi på en av øyene helt sør i Florida.

Sjefen min hadde nettopp ringt for å forsikre seg om at jeg hadde det bra.

Jeg spurte sjåføren om han var bekymret.

– Nei, nei, nei, sa han og gestikulerte med hendene, som om han viftet bort tanken.

– Det er bare som en vanlig influensa. Hvert år dør 20.000 i influensa. Ro ned, snart går det over.

– Ikke noe virus

Vi var i Florida for å dekke det kommende primærvalget. Etter intervjuer i Key West-området skulle vi legge kursen nordover mot Miami.

På det populære turiststedet gikk tilsynelatende alt normalt. Flyplassen var like travel som alltid, sa kvinnen som ga oss nøklene til leiebilen.

– Her har vi ikke noe virus, sa hun.

Et cruiseskip lå til kai. I sentrum var barene fulle av turister. To ansatte på hotellet vi bodde på hevdet det var like fullt som vanlig.

19 personer er påvist smittet i Florida og tre er mistenkt smittet. Torsdag fikk en mann bekreftet at han hadde viruset mens han satt på flyet fra New York til Palm Beach.

Det er erklært unntakstilstand, men rådene er fortsatt moderate: Vask hendene, bli hjemme når du er syk og reis ikke til land med utbredt smitte, er blant rådene.

Kontrasten til krisestemningen i Norge er stor. De siste dagene det vært som å forholde seg til to ulike virkeligheter.

Dyster spådom

Større konserter, idrettsarrangementer og konferanser avlyses over hele USA. Disneyland lukker dørene og enkelte delstater har stengt skolene.

Men den store, nasjonale alarmen har ikke gått.

I delstaten Washington har 31 personer dødd som følge av coronaviruset. Torsdag ble skolene i kun de tre hardest rammede fylkene stengt. Et forbud mot arrangementer med mer enn 250 personer gjelder også bare i disse områdene.

I New York advarer guvernør Andrew Cuomo om at utviklingen vil bli som i Kina, Sør-Korea og – verst av alt – Italia.

Men også her nøles det med å sette inn de mest inngripende tiltakene.

328 har testet positivt i delstaten, og akkurat som i Norge er smittekilden i mange tilfeller ukjent. Men på grunn av en skandaløs mangel på testing er ikke tallet mer enn en pekepinn. Cuomo sa han ikke ville bli overrasket om antallet smittede var ti ganger høyere – altså over 3000.

Det betyr i så fall 0,17 smittede per innbygger – det samme som i Norge.

Stemningen har i et par uker allerede vært preget av mild panikk. Folk hamstrer mat, går med plasthansker i butikken og har sluttet å håndhilse.

Torsdag forbød guvernøren arrangementer med mer enn 500 personer, inkludert show på Broadway. De fleste forelesninger på universitetene vil skje digitalt og den enormt populære St. Patrick's Day-paraden er utsatt.

Men det har ikke kommet en anbefaling om hjemmekontor og de aller fleste skoler er fortsatt åpne.

Misvisende fra Trump

At noen amerikanere ikke har tatt til seg alvoret, er ikke så rart. USAs president har gjentatte ganger bagatellisert trusselen.

Da vi deltok på Donald Trumps valgkampmøte i New Hampshire for et par uker siden, sa Trump at han hadde snakket med sin kinesiske motpart om viruset. I teorien ville det på mirakuløst forsvinne i april, så snart det ble varmere vær, mente Trump.

I forrige uke hevdet han at en dødsrate på tre-fire prosent ikke stemte og at den i realiteten, ifølge hans egen magefølelse, var under én prosent. Ved minst 28 tilfeller har Trump og teamet hans har gitt feilaktige eller misvisende uttalelser om coronaviruset, ifølge CNN.

Onsdag denne uken, syv uker etter at det første tilfellet i USA ble bekreftet, endret tonen seg. Trump innførte et delvis innreiseforbud fra Europa og la frem flere tiltak stort sett knyttet til økonomien.

Talen bidro ikke til å roe ned markedene.

«Det åpne samfunnet stenges ned», skrev CNN i et nyhetsbrev torsdag kveld.

Med norske myndigheters pressekonferanse ferskt i minne – nei, det gjør ikke det.

Publisert: 13.03.20 kl. 17:47

