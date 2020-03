RØDE KORS: Landsrådsleder Kjersti Løvik og president Robert Mood. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Røde Kors: Syke hyttefolk ber om hjelp til å komme hjem

Flere hjelpekorps i Røde Kors har lørdag blitt kontaktet av hyttefolk som ønsker hjelp til å komme seg hjem. De ber om at folk heller kontakter lokalt helsetilbud og AMK-sentraler.

Det melder Røde Kors i en pressemelding søndag morgen.

Til tross for at hyttekommunene har oppfordret folk til å bli hjemme og at helsedirektøren har sagt at vi ikke må dra på hytta, forteller mange norske hyttekommuner om store mengder besøkende.

Nå opplever Røde Kors pågang fra folk som ønsker hjelp til å komme hjem fra hytter i Viken og Innlandet på grunn av sykdom eller symptomer.

– Nå er det mer viktig enn noensinne at folk som kjenner seg syke går gjennom lokale helsetilbud, slik at de viktigste oppdragene prioriteres, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps i pressemeldingen fra Røde Kors.

– Hjelpekorpsene gjennomfører oppdrag med smitterisiko når det er vurdert av AMK eller kommunale helsemyndigheter, og vi har rutiner for slik transport. Men det kan ikke skje ved direkte kontakt med våre hjelpekorps, fortsetter hun.

Fredag advarte Røde Kors mot å reise på hytta for å unngå å binde redningsmannskap til oppdrag i fjellet, for å redusere smitterisiko og ikke svekke beredskapen til hjelpekorpsene i lokalmiljøene fremover.

Flere hyttekommuner fortviler over at mange ikke har fulgt oppfordringen.

– Vi er bare 3500 innbyggere i kommunen, men allerede mandag-tirsdag så vi at det var rundt 7500 mennesker her, sa Anne Kristine Norman (Sp), ordfører i Sigdal i Viken til VG lørdag, og la til:

– Jeg er også bekymret for om folk blir på hytta. Da kollapser vårt system. Vi er ikke rigget med beredskap til hyttefolk over tid.

Sigdal kommune informerte også på en SMS natt til søndag at de har registrert stor aktivitet i hyttefelt og spredt beliggende hytter.

– Vi gjør oppmerksom på myndighetenes oppfordring om å forbli i bostedskommunen, og vil sterk oppfordre de som nå befinner seg i sin fritidsbolig om å returnere til bostedsadressen sin umiddelbart.

Kommunen skriver også at de oppfordrer alle til å innstille fritidsreiser og oppholde seg hjemme.

Publisert: 15.03.20 kl. 06:59 Oppdatert: 15.03.20 kl. 07:59

