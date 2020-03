FORRIGE BØLGE: Høsten 2015 kom det i en periode daglig flere hundre syklende fra Russland til Norge over Storskog. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

UDI: Norge er ikke klar for ny asylsøkerbølge

Tyrkia har åpnet grensene mot Europa for migranter. UDI-sjefen sier at Norge ikke er forberedt på en kraftig økning i antallet asylsøkere.

– Kommer økningen av ankomster gradvis over tid, vil vi klare å områ oss. Men kommer det mange på kort tid, kan vi få kraftige utfordringer, sier Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) til Klassekampen.

Fredag ble det klart at Tyrkia åpner grensene mot Hellas og Bulgaria, noe som har ført til at svært mange migranter har samlet seg ved grensene i håp om å komme inn i Europa. Det er allerede 3,6 millioner flyktninger og migranter i Tyrkia, og landet frykter at enda flere vil komme etter opptrappingen av krigshandlingene i Idlib i Syria den siste tiden.

Høsten 2015 kom det svært mange migranter til Norge. Ved utgangen av desember bodde 30.199 personer på 200 mottak i Norge.

De siste årene har antallet gått kraftig ned, og flere asylmottak er lagt ned. I dag er kapasiteten nede i 3.766 plasser fordelt på 21 mottak, ifølge UDI.

Forfang tror ikke at situasjonen nå vil bli lik den i 2015, men sier at de går gjennom beredskapsplanene sine.

– Det er vanskelig å forutsi hvordan dette vil utvikle seg, men hvis vi får en økning i ankomster som følge av situasjonen i Europa, vil det ikke komme plutselig. Vi vil få noen forvarsler før det står mange på grensa til Norge. I 2015 sto alle dører på vidt gap oppover Europa, det gjør de ikke i dag, sier Forfang.

I løpet av høsten i 2015 syklet 5542 asylsøkere til Norge over Storskog i Finnmark; brorparten i august-november.

UDI-DIREKTØR: Frode Forfang sier at Norge ikke er klare dersom det skulle komme en ny bølge av asylsøkere. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Publisert: 03.03.20 kl. 08:51

