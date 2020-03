BEGRAVET MOR OG SVIGERMOR: Trond Helleland og Linda Hofstad Helleland, ved Ål kirke i Hallingdal. Foto: Privat

Trond Hellelands mor begravet under corona-restriksjoner

Da Høyres parlamentariske leder skulle bære sin mor til graven, kunne de bare være fire som bar kisten.

Nå nettopp

«Så var tonane borte. Gravferden blir i Ål kyrkje fredag 20. mars kl. 13. Alle er velkomne til minnestund på Sundre Gjestestugu.»

Dette sto på begravelsesbyråets minneside kort tid etter at Ingjerd Berg Helleland – mor til Trond Helleland, svigermor til statsråd Linda Hofstad Helleland – gikk bort 7. mars.

Gravferd ble det – men ikke slik 80-åringens nærmeste hadde sett for seg.

– Nærmest tom

I stedet for en forventet fullsatt kirke, måtte de velge ut 50 som fikk lov til å komme.

Disse måtte passe på å sitte godt spredt i Ål kirke, som til vanlig har plass til 450.

Helleland-familien sier de føler seg heldige. Denne uken ble det bestemt at kun 20 kan være til stede ved begravelser i Ål kirke.

«For de aller fleste er dagene nå snudd opp ned. Sånn ble det også på dagen vi skulle ta farvel med min kjære svigermor ❤️Det ble kun noen få inviterte gjester i en nærmest tom kirke. Familie og venner var isolert hjemme, og minnesamvær for alle som var glad i henne, ble det ingenting av», skrev distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland på Instagram og Facebook fredag kveld.

– Må være tøft

Da Trond Hellelands mor døde, var coronaviruset på full fart inn i Norge. Men det var fremdeles en uke igjen til de omfattende vernetiltakene ble iverksatt av myndighetene.

– På sykehjemmet var det hengt opp en del plakater om dette, men min mor slapp unna restriksjoner så lenge hun levde, sier han til VG.

DØD: Ingjerd Berg Helleland ble 80 år. Hun døde av kreft. Svigerdatteren bar hennes bunad i begravelsen. Foto: Privat

Nå sier Helleland at han tenker på folk i samme situasjon, som får sterke restriksjoner på besøk og kontakt med sine kjære ved livets slutt.

– Det må være veldig tungt. Det å kunne være til stede og snakke med henne de siste dagene var utrolig godt. Vi var mange som var hos henne. Det må være tøft å ikke kunne gjøre det.

Minneprotokollforbud

Ifølge Helleland ble begravelsen lagt såpass lenge etter hans mors bortgang på grunn av at mange i familien var på utenlandsreise. De trengte tid til å komme seg hjem.

Men flere av disse kom seg ifølge Helleland ikke til seremonien likevel – fordi de måtte i karantene etter hjemkomst.

Han beskriver sin mor som en kulturpersonlighet i Ål kommune, med mange venner og bekjente.

– Det første vi opplevde da vi var hos begravelsesbyrået dagen etter dødsfallet var at det ikke ville bli lagt ut en minneprotokoll, for at ikke alle skulle bruke samme penn. Så fikk vi beskjed om at det ble maksimalt 50 til stede i kirken.

FOLKETOMT: De få tilstedeværende måtte holde avstand under bisettelsen – med unntak av nærmeste familie på første rad. Foto: Privat

Dermed begynte den tunge jobben med å velge ut hvem som skulle inviteres.

– Vi måtte sette opp en «gjesteliste», og det er jo ikke akkurat vanlig i en begravelse, sier Helleland.

– Mange av dem som sa ja med en gang var over 90 år gamle, så de fikk jo beskjed av legen sin om at de ikke kunne gå fordi de er i risikogruppen.

Seremoni på stream

Ved hjelp av gode kontakter fikk Helleland-familien satt opp filming av seremonien, som ble streamet via begravelsesbyråets hjemmeside.

Ifølge Helleland var det anslagsvis 300–400 som fulgte den.

– Det at folk kunne følge begravelsen på nettet var veldig fint. Vi fikk veldig mange hyggelige meldinger fra landet rundt.

Den planlagte minnestunden måtte skrinlegges.

– Vi drøyde i det lengste med å avlyse den, men vi skjønte etter hvert at det ikke var noen god idé. I og med at moren min har vært såpass sentral i kulturlivet på Ål, tenker vi heller å arrangere minnekonsert når coronaen går over.

– Ekstra preget

Helleland var med på å bære sin mors kiste til det siste hvilestedet.

– Det er nesten makabert, men vi var jo bare fire som bar kisten, ikke seks, på grunn av avstanden man skal holde. Så det var ganske tungt, selv om min mor var slank.

Han beskriver også den aller siste delen av seremonien, jordpåkastelsen, som spesiell.

– Man kunne jo ikke klemme hverandre. Vi stilte oss opp, og folk gikk forbi og bukket til oss. Du blir jo litt ekstra preget av at du ikke kan gi en klem til de som vil uttrykke sin medfølelse.

Stortingsveteranen kjente også på en følelse under seremonien, av at folk tenkte «håper ingen blir smittet her nå».

– Men jeg tror det var så godt ivaretatt som mulig.

HEDRET FARMOR: Barnebarnet Konrad (11) leste minneord under bisettelsen. Foto: Privat

I Kautokeino får man nå være maks 25 i begravelser. I Gran er tallet 15 – og da er nærmeste familie, prest, organist og kirketjener inkludert.

Helleland sier han kjenner til strengere praksis enn den som gjelder i Ål kirke nå.

– Jeg har sett noen kommuner hvor det er maks ti, noen steder kun kremering, og noen steder hvor alt skal foregå utendørs – kun ved graven. Og da tror jeg det begynner å bli veldig tøft for dem som skal ta avskjed.

– Sårt

Politikeren understreker at det er nødvendig at kommunene tar smitterisikoen på alvor.

– Jeg skjønner godt kommunene som begrenser dette til et minimum, men det er jo en familie som sitter igjen og skulle ønske at de fikk tatt et verdig farvel.

Helleland understreker at han føler at hans familie selv fikk det.

– I høyeste grad, men det er klart det var sårt å ikke kunne ha minnesamvær, og sårt å måtte si nei til folk som ville komme i begravelsen.

Nå forsøker han å se fremover.

– Når vi er tilbake til normalen tror jeg det vil bli et voldsomt oppsving av sammenkomster, behov for folk å komme sammen.

Publisert: 22.03.20 kl. 16:20

Les også

Fra andre aviser