Erna Solberg tror det blir en annerledes 17. mai

– Vi må kanskje feire 17. mai annerledes i år, sier statsminister Erna Solberg (H). Hun oppfordrer folk til å legge alternative planer.

Svaret på om vi kan feire nasjonaldagen som vanlig, kom da statsministeren svarte på spørsmål under en direkteoverført «Folkets spørretime» på Facebook søndag ettermiddag

– Jeg håper at vi er kommet i en annen situasjon når vi nærmer oss 17. mai. Men vi må kanskje tenke at vi må feire annerledes, sier hun.

Hun sier det kan komme en oppblomstring dersom mange samler seg for å gå i tog, men tilføyer:

– Vi bør kunne feire selv om det ikke er normalisert enda.

Tror ikke på portforbud

Et portforbud i to uker vil ikke løse smittesituasjonen, mener Solberg.

– Vi vil nok ikke med en 14 dagers nedstengning få bukt med fremtidig nyoppblomstring, svarte statsministeren på spørsmål om dette i Facebook-videoen.

Hun mener tiltakene som alt er satt inn for å skape fysisk avstand mellom folk, bruk av hjemmekontor og å reise minst mulig kollektivt er viktig for å dempe smittespredningen.

Solberg utelukker imidlertid ikke at det kan komme strengere tiltak.

Kamp om smittevernutstyr

Statsministeren svarte også på spørsmål om mangelen på smittevernutstyr, og avslørte at myndighetene må være forsiktig med å fortelle for mye om avtaler om levering av utstyr.

– Vi må passe på at vi ikke sier for mye før vi er sikker på at vi har det her i Norge fordi det er så stor konkurranse. Noen kan overby oss eller stikke av med utstyr under lasting og lossing.

Trengselen i populære turområder var et annet tema, og en ville vite om det var aktuelt å sende ut Sivilforsvaret for å sikre at smittevernreglene blir overholdt.

Solberg antyder at regjeringen vil vurdere å sende ut folk til å «organisere ting på de store turstedene». Hun oppfordrer folk til å komme seg ut for å få frisk luft, men anbefaler turer i nabolaget.

Hun presiserte for øvrig at hytteforbudet også gjelder de som har hytte på Sørlandet.

Vet ikke hvor lenge

Solberg var åpen om at det er helt uvisst hvor lenge de strenge tiltakene vil være på plass.

– Det tror jeg ingen av oss vet. Vi kommer til å fortsette en stund til med strenge krav, svarte hun.

Statsministeren mener tiltakene er nødvendige selv om det går hardt utover økonomien og arbeidsplassene. Hun påpeker at det er viktig for å sikre at helsevesenet har nok kapasitet, ikke bare til å håndtere koronasyke, men også andre som trenger behandling.

Publisert: 22.03.20 kl. 18:18 Oppdatert: 22.03.20 kl. 18:28

