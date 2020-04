TOMME LOKALER: Om ikke lenge feirer Frich’s Kafeteria langs E6 80 år. Nå er dørene stengt. Foto: Gisle Oddstad

Alt endret seg for Frich’s Kafeteria over natten: – Det har vært beintøft

DOMBÅS (VG) Den kjente kroen langs E6 i knutepunktet mellom Møre og Romsdal, Trondheim og Østlandet får åpne etter å ha holdt dørene stengt i en måned. Alle ansatte har vært permitterte.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg ville synes det var rart om ikke et eller to av de stedene jeg driver kommer til å slite veldig og kanskje gå konkurs, men alt er avhengig av hvordan staten innretter de pakkene, sier kroinnehaver Øyvind Frich til VG.

Det er helt tomt i de store lokalene. Trollstua i samme bygning, som vanligvis selger små trollfigurer og postkort til turister på vei forbi, har også stengte dører.

Det rullerende lysskiltet utenfor står fast på datoen 15 mars. Det var da alle spisesteder i kommunene Lesja og Dovre fikk pålegg om å stenge dørene – et strengt smitteverntiltak få kommuner har innført.

Frich forteller at han fikk beskjed om hastevedtaket over telefon lørdag den 14 mars. I all hast måtte de rydde ned butikken, ringe de ansatte, og fortelle dem at de ikke skulle komme på jobb lenger. Søndag stengte alt.

– Det var en veldig spesiell situasjon. Plutselig kommer det et muntlig hastevedtak der vi blir oppringt av kommunen. Det er 27 serveringsløyver i Dovre, og alle skulle stenge til den 1 april. Her måtte vi kaste mat for nesten 150.000, sier han.

– Vi ga bort maten til ansatte, resten gikk i containeren. Det var mat jeg ikke kunne sette i gang med å gi til så veldig mange, med tanke på smitte.

KJENT: Mange har stoppet her på vei mellom Oslo til Trondheim, Ålesund, Kristiansund, Molde eller Trondheim Foto: Gisle Oddstad

– Må Bite tennene sammen

For å hindre spredning av coronaviruset har regjeringen satt inn de strengeste tiltakene Norge har hatt i fredstid. Noen kommuner har gått lenger, og innført enda strengere regler.

Kampen mot viruset har også kostet dyrt: 300.000 arbeidsledige og et børsfall på mer enn 25 prosent.

Lesja og Dovre har felles NAV-kontor med totalt 274 registrerte permitterte. Ifølge SSB bor det 4528 innbyggere i de to kommunene.

– Det er jo i underkant av 1000 som bor her i Dombås, og 2500 i kommunen. Så vi har 70 prosent av vår omsetning i det halvåret vi begynner med nå og frem til september, og er basert på sesongdrift. Men vi holder åpent hele året fordi vi mener det er en viktig lokal funksjon vi skal dekke, sier Frich.

SE OGSÅ: Kronen har kollapset og renten er historisk lav. Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim svarer på spørsmålene mange lurer på.

Dette gjør at tiden fremover kan bli tøff, selv om han tror den kjente kroen på Dombås vil klare seg. Særlig vanskelig blir sommermånedene.

– Dette er vel den asfalterte parkeringsplassen i Norge som vanligvis har mest trafikk da, ler han.

Normalt sett forteller han at det kommer omtrent 2000 turistbusser innom her i Dombås om sommeren, og omtrent 6000 til sammen på alle de ni spisestedene han styrer. Alle er nå er stengt, men skal åpne gradvis fremover.

– Hele sommeren er avblåst – de bussene kommer ikke til å komme. Men vi må bare bite tennene sammen. Det er ikke noe alternativ. Som turiststed og knutepunkt vil det være nordmenn vi må basere oss på, og oppfordre som andre har gjort til at nordmenn blir bedre kjent i sitt eget land, og reiser trygt med bil. Så håper og tror jeg at vi skal kunne greie oss gjennom det her. Men det er beintøft.

GOD PLASS: – Her har vi nok plass til å ha 50 folk inne med fire meters avstand, mener Frich. Foto: Gisle Oddstad

– Kjempekonsekvenser

Utover turistsesongen går det mye i stamkunder hos Frich’s. På formiddagen er det faste grupper som treffes på kroen, som de bruker som møteplass. Utenfor møter VG Unni Løvlien (70) og Vegard Eriksen (70) på vei forbi i bilen. De har tilbrakt påsken hjemme, og gleder seg til kroen åpner igjen.

– Ja, vi har savnet det gitt, det skal bli koselig. Vi har noen faste som vi prater med der, sier Løvlien.

STAMGJESTER: Når kroen åpner i morgen lover Frich å spandere kaffe på de to stamgjestene. Foto: Gisle Oddstad

Kroen åpner nemlig igjen torsdag etter å ha vært stengt i en måned. Men egentlig kunne de åpnet allerede før påskedagene. Stengingsvedtaket varte til 1. april, hvor det skulle tas en ny beslutning:

– På onsdag før påske får vi beskjed ti over ni på kvelden at nå kan dere åpne igjen. Da gikk bestillings fristen for varer ut på tirsdag morgen. Så vi hadde ikke sjans til å få tak i varer til påske, sier Frich.

– Påskeuken er den uken i året for oss med størst konsentrert omsetning. Det ville ikke blitt det i år, men litt trafikk var det jo på veien. Vi kunne vært en av de bedriftene som bidro til å holde hjulene i gang, men vi ble ikke varslet i tide, sier han.

Han reagerer kraftig på kommunen og kriseledelsens kommunikasjon med hjørnesteinsbedriftene om hva som skulle foregå, og hvordan. I kommunene rundt har han måtte stenge på grunn av lokale innreiseforbud som har fjernet kundegrunnlaget, men der sier han at han har blitt bedre informert slik at han kunne forberede seg.

– Så lenge det ikke er ordentlige nasjonale føringer, det kom jo etter hvert, så ender du opp med mange lokale rare vedtak. For oss fikk det jo kjempekonsekvenser.

SE OGSÅ: Helsemyndighetene har bedt oss om å holde en til to meters avstand til andre, men hvor langt er egentlig to meter? Det er kanskje lengre enn du tror.

Ordfører: – Beklagelig

Ordfører Astrid Skomakerstuen Ruste (Ap) i Dovre sier til VG at det nå uten tvil er tøft for næringslivet lokalt og i hele nasjonen.

– Jeg har stor forståelse for det, og at coronatiltakene kan både påvirke privatpersoner og de som står bak bedrifter sier hun.

– Hvis de opplevde at kommunikasjonen har vært varierende ut til bedrifter og at ikke alle har fått informasjon til rett tid, så er det beklagelig. Det er noe vi må ta med oss videre. Jeg tror heller ikke det var hensikten.

Regjeringen har bedt kommuner slutte å vedta egne coronarestriksjoner, som kommunene her har gjort.

– Med coronaviruset har ting skjedd fort, og avgjørelsene ble tatt i beste mening for å beskytte de sårbare innbyggerne vi har. Vi har en stor andel av eldre i befolkningen. Det var etter anbefalinger fra smittelege og krisestab, og det er de som har fagekspertisen. Vi må ha respekt for de avgjørelser de tar, sier Ruste.

Hun sier kommunen har gått igjennom en tøff periode, og at det vil bli vanskelig også fremover.

– Det er mange som er i en fortvilet situasjon. Sysselsettingen i spisesteder, reiseliv og overnattingssteder er stor her, så vi har mange på NAV som er permitterte. Det gjør noe med en når en ser hjørnesteinsbedrifter i kommunen helt stengt. Det blir lit surrealistisk, sier hun.

Publisert: 16.04.20 kl. 12:05 Oppdatert: 16.04.20 kl. 12:16

Mer om Coronaviruset Dovre

Fra andre aviser