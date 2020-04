GJENÅPNET: Voksentoppen ski og friluftsbarnehage har åpnet opp etter å ha vært stengt som følge av korona-krisen. Her er barna i lek med daglig leder Fredrik Bjørnstad. Foto: Thomas Brun, NTB scanpix

Lavere oppmøte enn vanlig på barnehagestarten

Tall fra flere av de største kommunene viser at enkelte valgte å holde barna hjemme, men fra barnehagene meldes det om stor gjensynsglede etter første dag med gjenåpning.

Oppdatert nå nettopp

12. mars ble barnehagene stengt, mandag - over en måned senere var både barn og ansatte omsider tilbake – til skepsis hos flere barnehagepedagoger.

Det har også blitt spekulert i at foreldre vil holde barna sine hjemme, slik bloggeren «Pilotfrue» varslet at hun ville gjøre.

Lavere enn normalt

VG har fått tallene for oppmøte fra flere kommuner. Kristiansand er kommunen med best oppmøte med 75 prosent.

– Vi tenker at det er et veldig bra tall for å være første uka vi starter opp, og har fått gode tilbakemeldinger på hvordan dagen har gått, forteller Kristin Eidet Robstad som er direktør for oppvekst i Kristiansand kommune.

les også Frykter corona-smitte etter barnehageåpningen: Gun (61) tør ikke å gå tilbake på jobb

Like bak kommer Bergen med 72 prosent. Ingen av kommunene har konkrete tall for hvor stort oppmøte har vært på en vanlig dag tidligere, men direktør for Etat for barnehage i Bergen kommune, Mimi Bjerkestrand, opplyser at 72 prosent er lavere enn normalt.

I Stavanger møtte 65 prosent av barna opp, mens i Trondheim var tallet nede i 60 prosent.

Et poeng samtlige kommuner nevner er at flere av de som har barna sine hjemme denne uken, er foreldre som må være hjemme med barn i skolealder, og uansett må være hjemme. Neste uke åpner barneskolene for elever fra første til fjerde

– I tilfeller hvor det er foreldre som er bekymret har vi understreket viktigheten av en god dialog. Vi opplever at barnehagene har vært flinke til å informere, og at det har gjort oppstarten enklere, forklarer barnehagesjef i Stavanger, Monica Buvig Stenseth.

Gjensynsgleden var stor da barnehagene åpnet mandag:

I Tromsø har det vært en delvis åpning av barnehagene. De har åpnet for alle fra null til tre år, samt deres søsken. Der var 295 av 512 småbarn i barnehagen, noe som tilsvarer drøyt 57 prosent. I tillegg var 250 søsken i alderen fire til seks år også på plass.

VG har vært i kontakt med Oslo kommune som ennå ikke har en fullstendig oversikt, det har heller ikke Private Barnehagers Landsforbund, de anslo i forkant av gjenåpningen at tre av fire barn ville møte opp.

Stor gjensynsglede

Kommunene VG har vært i kontakt med forteller om en dag hvor gjensynsgleden var stor.

– Flere barnehager ble barna møtt med flagg og ballonger. Redusert åpningstid av smittevernhensyn, ga mulighet for å legge et trygt og godt puslespill med fastegrupper for barn og ansatte. Foreldre var godt forberedt, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra foreldrene om at de er fornøyde med informasjonen de har fått, forteller direktør for Etat for barnehage i Bergen kommune, Mimi Bjerkestrand.

Publisert: 21.04.20 kl. 11:02 Oppdatert: 21.04.20 kl. 11:19

Les også

Fra andre aviser